Thử ngay 3 công thức ăn chuối giảm cân với Smoothie tuyệt ngon

Giảm cân 18/05/2017 10:37

Ăn chuối giảm cân là phương pháp không được nhiều người tin tưởng do nghĩ rằng chuối nhiều đường. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Giảm cân với chuối rất hiệu quả.

Đã từng có thời điểm rất nhiều người tránh giảm cân bằng chuối. Bởi vì họ cho rằng chuối là một loại quả chứa nhiều đường nên nếu ăn nhiều sẽ khiến cơ thể càng béo.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã đưa ra những kết quả hoàn toàn trái ngược với niềm tin phổ biến này và kết luận chung đó là chuối cực kỳ có lợi cho sức khỏe, đồng thời cũng là loại quả lý tưởng để giảm béo.

Tại sao bạn nên ăn chuối giảm cân?

Có rất nhiều lý do tại sao nên ăn chuối giảm cân
Có rất nhiều lý do tại sao nên ăn chuối giảm cân. Nguồn: Pixabay.

  • Chuối chứa lên đến 450mg kali – một khoáng chất cần thiết giúp cơ thể ngăn ngừa hiện tượng giữ nước.

  • Trong chuối có nhiều loại đường tự nhiên như fructose, saccarose và glucose cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào. Đồng thời, giảm cân với chuối cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và tránh ăn uống vô độ.

  • Chuối có một loại amino axit gọi là tryptophan được cơ thể sử dụng để hình thành nên protein. Loại amino axit này còn giúp kích thích việc giải phóng serotonin – một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng và là tiền chất của melatonin – hormone đóng vai trò đảm bảo chu kỳ giấc ngủ.

  • Chuối là nguồn bổ sung các loại vitamin A, B, C và các chất khoáng như sắt, đồng, magie, canxi, kẽm và kali tuyệt vời cho cơ thể.

  • Chuối chứa pectin và chất xơ giúp cải thiện đường ruột, thúc đẩy tiêu hóa và ngăn chặn viêm loét dạ dày.

    • 4 công thức làm Smoothie giảm cân với chuối tuyệt ngon

    1. Giảm cân bằng chuối và hạnh nhân

    Loại smoothie thơm ngon này sẽ giúp kiểm soát cơn đói và cải thiện chức năng thận để loại bỏ các chất lỏng bị giữ lại trong cơ thể.

    Ngoài ra, nhờ thành phần chứa nhiều axit béo cần thiết, chất chống oxy hóa và đường tự nhiên nên đây cũng là lựa chọn tuyệt vời để nạp năng lượng cho cơ thể những lúc mệt mỏi.

    Giảm cân bằng chuối và hạnh nhân
    Giảm cân bằng chuối và hạnh nhân. Nguồn: Internet.

    Nguyên liệu:

    • 1 cốc sữa đậu nành (200ml).

    • 1 quả chuối.

    • 10 hạt hạnh nhân.

    Cách làm:

    • Cắt lát chuốt, nghiền nhỏ hạnh nhân và cho vào máy xay sinh tố cùng với sữa đậu nành.

    • Xay đều trong vòng một đến hai phút cho tới khi thu được một loại nước uống sánh mịn, đồng nhất.

    • Uống ngay. Tốt nhất là uống trước bữa ăn hoặc uống khi ăn bữa sáng.

    • Uống trong 15 ngày liên tục, nghỉ 15 ngày, sau đó uống trở lại.

    2. Giảm cân bằng chuối và cam

    Sự kết hợp của chuối và cam trong loại smoothie này sẽ giúp bạn bổ sung cho cơ thể thêm nhiều chất chống oxy hóa, giúp phòng tránh các tác động tiêu cực của các gốc tự do và tăng cường khả năng loại bỏ chất độc hại.

    Smoothie chuối và cam cũng giàu chất dinh dưỡng và năng lượng nên sẽ giúp bạn tăng cường sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần, kiểm soát tốt cơn thèm ăn và giảm cân hiệu quả.

    Giảm cân bằng chuối và cam
    Giảm cân bằng chuối và cam. Nguồn: Internet.

    Nguyên liệu:

    • 1 cốc sữa từ rau (250ml).

    • 1 chén hạnh nhân có thể dùng ngay được mà không phải nấu (250ml).

    • 1 bát nước ép cam tươi (250ml).

    • 1 quả chuối.

    Cách làm:

    • Cắt lát chuối, ép cam lấy nước và cho tất cả các nguyên liệu vào máy xay sinh tố trong vài phút. Sau đó, bật máy xay.

    • Khi thu được hỗn hợp nhuyễn, uống ngay mà không lọc lấy nước.

    • Uống ít nhất 3 lần mỗi tuần.

    3. Giảm cân với chuối và gừng

    Smoothie chuối và gừng giàu chất chống oxy hóa, lý tưởng với những người muốn giảm cân cấp tốc. Loại smoothie này giúp cải thiện quá trình trao đổi chất, kiểm soát cơn đói và tăng hiệu quả tập luyện thể dục thể thao.

    Thành phần chính là chuối và gừng nhưng bạn cũng có thể cho thêm việt quất, bưởi và táo.

    Giảm cân với chuối và gừng
    Giảm cân với chuối và gừng. Nguồn: Internet.

    Nguyên liệu:

    • 10 trái việt quất.

    • Nước ép từ một trái bưởi.

    • 1 quả chuối.

    • 1 thìa gừng (5g).

    • 1 thìa mật ong (25g).

    • 1 cốc nước (200ml).

    Cách làm:

    • Rửa thật sạch việt quất, ép bưởi lấy nước và cắt chuối thành lát mỏng.

    • Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xanh sinh tố, bao gồm cả táo đã gọt vỏ, mật ong và gừng.

    • Xay đều trong vài phút cho tới khi thu được hỗn hợp nhuyễn.

    • Uống ngay, có thể uống khi chưa ăn hoặc uống khi ăn sáng.

    • Uống 3 lần mỗi tuần.

    4. Giảm cân với chuối và bơ lạc

    Mặc dù loại smoothie này chứa nhiều calo hơn 3 loại smoothie trên, tuy nhiên, đây cũng là một trong những cách hiệu quả nhất để kiềm chế thói quen ăn nhiều mà không cảm thấy đói liên tục.

    Smoothie chuối và bơ lạc có hàm lượng kali cao nên rất tốt để ngăn chặn hiện tượng giữ nước và giảm sưng viêm ở các mô trên cơ thể.

    Giảm cân với chuối và bơ lạc
    Giảm cân với chuối và bơ lạc. Nguồn: Internet.

    Nguyên liệu:

    • 1 quả chuối.

    • ¼ cốc bơ đậu phộng ít béo (56g).

    • ½ cốc sữa rau (!25ml).

    • Đá lạnh.

    Cách làm:

    • Cho tất cả các nguyên liệu vào máy xanh sinh tố và xay với tốc độ nhanh.

    • Khi thu được hỗn hợp dạng kem, tươi mát, đổ ra cốc và uống ngay.

    • Bạn cũng có thể cho thêm một ít bột protein hoặc thực phẩm bổ sung vitamin vào cốc.

    • Uống vào mỗi buổi sáng.

    Vậy là bạn đã nắm được các cách làm smoothie giảm cân bằng chuối rồi đấy. Chúc bạn thành công.

     

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