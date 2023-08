Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột!

Lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày cho một người trưởng thành là khoảng 30 gam chất xơ mỗi ngày và rau bina là một cách tuyệt vời để đáp ứng yêu cầu đó. Cụ thể, trong 100 gam rau bina sống có khoảng 2,2 gam chất xơ và 100 gam rau bina nấu chín có 2,4 gam chất xơ.

Rau bina chứa nhiều chất chống oxy hóa

Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra, là những phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào và góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Trong khi đó, rau bina có chứa một số chất chống oxy hoá, bao gồm vitamin C, vitamin E, beta carotene và flavonoid. Những chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm viêm trong ruột, điều này rất quan trọng để duy trì hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh.

Rau bina rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe đường ruột

Rau bina là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, giúp duy trì sức khỏe của niêm mạc ruột và vitamin K, rất cần thiết cho quá trình đông máu và sức khỏe của xương. Không chỉ vậy, loại rau lá xanh này cũng chứa sắt, rất cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu và magie, giúp duy trì chức năng cơ và thần kinh khỏe mạnh.

Rau bina có hàm lượng FODMAP thấp

FODMAPs, viết tắt của oligosacarit lên men, disacarit, monosacarit và polyol, là những loại carbohydrate có thể khó tiêu hóa đối với một số người. Điều này làm cho rau bina trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc các rối loạn tiêu hóa khác, vì ăn rau bina thường xuyên có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Tác dụng tuyệt vời của chất xơ đối với sức khỏe đường ruột

Không có gì bí mật khi chất xơ là điều cần thiết để duy trì đường ruột khỏe mạnh. Một chén rau bina sống chứa 0,7 gam chất xơ, là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tăng cường lượng chất xơ hàng ngày. Nhưng tại sao chất xơ lại quan trọng như vậy đối với sức khỏe đường ruột?

Thứ nhất, chất xơ hoạt động như một prebiotic, cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn. Những vi khuẩn này phân hủy chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn, cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào lót trong ruột của bạn và giúp duy trì môi trường đường ruột khỏe mạnh. Thứ hai, chất xơ bổ sung số lượng lớn vào phân của bạn, làm cho chất thải dễ dàng hơn và ngăn ngừa táo bón. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột như bệnh trĩ, viêm túi thừa và bệnh viêm ruột.

Kết hợp rau bina vào chế độ ăn uống của bạn có thể là một cách đơn giản và hiệu quả để tăng lượng chất xơ và tăng cường sức khỏe đường ruột. Thêm một ít rau bina vào sinh tố buổi sáng hoặc món trứng ốp la của bạn hoặc thêm nó vào món salad hoặc món xào vào bữa trưa của bạn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về tổng lượng chất xơ tiêu thụ và sức khỏe đường ruột của bạn theo thời gian.

Tóm lại, rau bina là một loại rau đa năng và bổ dưỡng có thể mang lại lợi ích cao cho sức khỏe đường ruột. Đây là nguồn cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất dồi dào và ít FODMAP, là lựa chọn tuyệt vời cho những người có vấn đề về tiêu hóa. Thêm rau bina vào chế độ ăn uống của bạn là một cách dễ dàng để hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả của Phụ nữ và Gia đình nhé!