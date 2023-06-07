Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột!

Sức khỏe 07/06/2023 13:30

Hãy khám phá những lợi ích của việc ăn rau bina đối với sức khỏe đường ruột từ các chuyên gia. Chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất, rau bina có thể giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa.

Nội dung bài viết

Bạn đang tìm kiếm một loại rau có thể mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe đường ruột của bạn? Nếu vậy, rau bina có thể chính là câu trả lời của bạn. Cho dù bạn đang giải quyết các vấn đề về tiêu hóa hay muốn duy trì đường ruột khỏe mạnh hơn, hãy cùng tìm hiểu về lợi ích của rau bina - loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột! - Ảnh 1 

Lợi ích của việc ăn rau bina

Rau bina là một loại rau giàu dinh dưỡng và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ví dụ, nghiên cứu cho thấy rau bina có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa và kiểm soát cân nặng. Bên cạnh việc là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất tuyệt vời, rau bina còn mang lại một số lợi ích cho sức khỏe đường ruột.

Rau bina là một nguồn chất xơ tuyệt vời

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột! - Ảnh 2 

Chất xơ rất cần thiết cho sức khỏe đường ruột vì nó giúp giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Một chế độ ăn uống giàu chất xơ đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ ung thư ruột kết, và nó cũng có thể giúp ngăn ngừa táo bón, bệnh trĩ và các vấn đề tiêu hóa khác. Và việc ăn rau bina thường xuyên có thể giúp bạn có đủ chất xơ trong chế độ ăn uống của mình.

Lượng chất xơ được khuyến nghị hàng ngày cho một người trưởng thành là khoảng 30 gam chất xơ mỗi ngày và rau bina là một cách tuyệt vời để đáp ứng yêu cầu đó. Cụ thể, trong 100 gam rau bina sống có khoảng 2,2 gam chất xơ và 100 gam rau bina nấu chín có 2,4 gam chất xơ.

Rau bina chứa nhiều chất chống oxy hóa

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột! - Ảnh 3

Chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra, là những phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào và góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Trong khi đó, rau bina có chứa một số chất chống oxy hoá, bao gồm vitamin C, vitamin E, beta carotene và flavonoid. Những chất chống oxy hóa này có thể giúp giảm viêm trong ruột, điều này rất quan trọng để duy trì hệ thống tiêu hóa khỏe mạnh.

Rau bina rất giàu vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe đường ruột

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột! - Ảnh 4 

Rau bina là một nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời, giúp duy trì sức khỏe của niêm mạc ruột và vitamin K, rất cần thiết cho quá trình đông máu và sức khỏe của xương. Không chỉ vậy, loại rau lá xanh này cũng chứa sắt, rất cần thiết cho việc sản xuất các tế bào hồng cầu và magie, giúp duy trì chức năng cơ và thần kinh khỏe mạnh.

Rau bina có hàm lượng FODMAP thấp

FODMAPs, viết tắt của oligosacarit lên men, disacarit, monosacarit và polyol, là những loại carbohydrate có thể khó tiêu hóa đối với một số người. Điều này làm cho rau bina trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc các rối loạn tiêu hóa khác, vì ăn rau bina thường xuyên có thể giúp giảm các triệu chứng khó chịu về tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột.

Tác dụng tuyệt vời của chất xơ đối với sức khỏe đường ruột

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột! - Ảnh 5

Không có gì bí mật khi chất xơ là điều cần thiết để duy trì đường ruột khỏe mạnh. Một chén rau bina sống chứa 0,7 gam chất xơ, là lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn tăng cường lượng chất xơ hàng ngày. Nhưng tại sao chất xơ lại quan trọng như vậy đối với sức khỏe đường ruột?

Thứ nhất, chất xơ hoạt động như một prebiotic, cung cấp thức ăn cho các vi khuẩn có lợi trong ruột của bạn. Những vi khuẩn này phân hủy chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn, cung cấp chất dinh dưỡng cho các tế bào lót trong ruột của bạn và giúp duy trì môi trường đường ruột khỏe mạnh. Thứ hai, chất xơ bổ sung số lượng lớn vào phân của bạn, làm cho chất thải dễ dàng hơn và ngăn ngừa táo bón. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về đường ruột như bệnh trĩ, viêm túi thừa và bệnh viêm ruột.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tiết lộ loại rau tốt nhất cho sức khỏe đường ruột! - Ảnh 6

Kết hợp rau bina vào chế độ ăn uống của bạn có thể là một cách đơn giản và hiệu quả để tăng lượng chất xơ và tăng cường sức khỏe đường ruột. Thêm một ít rau bina vào sinh tố buổi sáng hoặc món trứng ốp la của bạn hoặc thêm nó vào món salad hoặc món xào vào bữa trưa của bạn có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể về tổng lượng chất xơ tiêu thụ và sức khỏe đường ruột của bạn theo thời gian.

Tóm lại, rau bina là một loại rau đa năng và bổ dưỡng có thể mang lại lợi ích cao cho sức khỏe đường ruột. Đây là nguồn cung cấp chất xơ, chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất dồi dào và ít FODMAP, là lựa chọn tuyệt vời cho những người có vấn đề về tiêu hóa. Thêm rau bina vào chế độ ăn uống của bạn là một cách dễ dàng để hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!

5 dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao mà bạn không nên bỏ qua!

5 dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao mà bạn không nên bỏ qua!

Với những dấu hiệu phổ biến này, bạn sẽ dễ dàng theo dõi về mức mỡ máu của mình hơn!

Xem thêm
Từ khóa:   rau bina cải bó xôi đường ruột sức khỏe đường ruột tác dụng của rau bina

TIN MỚI NHẤT

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 24/9/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại quả xanh quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Xã hội 2 giờ 34 phút trước
Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Ra tòa chấm dứt hôn nhân, tôi đeo trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ đổi sắc mặt

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Tin y tế 2 giờ 43 phút trước
Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Trong 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27 tháng 9), 3 con giáp Tài Lộc rủng rỉnh, sự nghiệp bắt đầu chuyển biến như cá gặp nước, tài lộc kéo dài, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Danh tính chủ cơ sở sản xuất hơn 250.000 gói súp bột giả

Đời sống 2 giờ 59 phút trước
Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đã tìm thấy cụ ông 83 tuổi đi lạc 6 ngày trong rừng cách nhà 40km

Đời sống 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm