5 dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao mà bạn không nên bỏ qua!

Sức khỏe 06/06/2023 12:00

Với những dấu hiệu phổ biến này, bạn sẽ dễ dàng theo dõi về mức mỡ máu của mình hơn!

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Việc phát hiện cholesterol cao có thể hơi khó khăn vì hầu như không có bất kỳ triệu chứng chính nào. Nhưng có một số dấu hiệu phổ biến mà người ta có thể tìm ra. Ở bài viết dưới đây, chúng tôi xin được chia sẻ tới quý đọc giả 5 dấu hiệu cảnh báo cho thấy lượng cholesterol cao phổ biến và chính xác nhất. Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết từng dấu hiệu nhé!

Mức cholesterol cao là gì?

5 dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao mà bạn không nên bỏ qua! - Ảnh 1

 Mức cholesterol cao ó thể góp phần vào sự phát triển của bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề tim mạch khác!

Nồng độ cholesterol cao có thể là một tình trạng nguy hiểm tiềm ẩn và thầm lặng thường không được chú ý cho đến khi nó dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn. Cholesterol là một chất sáp được tìm thấy trong máu và rất cần thiết cho các chức năng khác nhau của cơ thể. Tuy nhiên, khi mức độ tăng cao, nó có thể góp phần vào sự phát triển của bệnh tim, đột quỵ và các vấn đề tim mạch khác. Nhận biết các dấu hiệu cảnh báo về lượng cholesterol cao là rất quan trọng để can thiệp và phòng ngừa sớm. 

TOP 5 dấu hiệu cảnh báo mức cholesterol cao mà bạn không nên bỏ qua

Huyết áp cao

5 dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao mà bạn không nên bỏ qua! - Ảnh 2

Huyết áp cao (tăng huyết áp) không được kiểm soát thường có thể liên quan đến mức cholesterol cao. Sự tích tụ cholesterol trong động mạch có thể khiến chúng trở nên xơ cứng và hẹp lại, dẫn đến tăng sức đề kháng và tăng huyết áp. Nếu bạn liên tục có chỉ số trên 130/80 mmHg, thì điều quan trọng là phải thảo luận với bác sĩ về khả năng bị cholesterol cao, vì cả hai tình trạng đều làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Hụt hơi

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Khó thở hoặc hụt hơi có thể xảy ra do lượng máu đến tim hoặc phổi giảm do tích tụ cholesterol. Khi các mảng bám tích tụ trong động mạch, nó sẽ hạn chế việc cung cấp máu giàu oxy đến các cơ quan quan trọng. Điều này có thể dẫn đến tình trạng khó thở, đặc biệt là khi gắng sức hoặc thậm chí khi nghỉ ngơi. Nếu bạn cảm thấy khó thở không rõ nguyên nhân, bạn nên đi khám để loại trừ bất kỳ vấn đề tim mạch tiềm ẩn nào, bao gồm cả cholesterol cao.

Đau ngực

5 dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao mà bạn không nên bỏ qua! - Ảnh 4 

Đau ngực hoặc khó chịu, còn được gọi là đau thắt ngực, có thể là triệu chứng của cholesterol cao. Khi các động mạch bị thu hẹp hoặc bị tắc nghẽn do sự tích tụ của cholesterol và chất béo (mảng bám), nó sẽ hạn chế lưu lượng máu đến tim. Điều này có thể dẫn đến đau ngực, căng tức ngực, đặc biệt là trong khi hoạt động thể chất hoặc khi căng thẳng. Nếu bạn bị đau ngực dai dẳng hoặc tái phát, bạn cần tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được đánh giá kỹ lưỡng.

Mệt mỏi và suy nhược

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Mệt mỏi dai dẳng và suy nhược không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của mức cholesterol cao. Khi các động mạch bị tắc bởi mảng bám, nó sẽ hạn chế lưu lượng máu và việc cung cấp oxy đến các cơ quan và cơ bắp khác nhau, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và giảm mức năng lượng. Nếu bạn thấy mình kiệt sức kinh niên mà không có nguyên nhân rõ ràng, bạn nên cân nhắc việc kiểm tra cholesterol như một phần trong đánh giá sức khỏe tổng thể của mình.

Da có các vùng màu vàng nhạt

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Một manh mối trực quan của cholesterol cao là sự hiện diện của các chất lắng đọng màu vàng, được gọi là u vàng, trên da. Những vết tích tụ này thường xuất hiện dưới dạng các nốt hoặc mảng nổi lên, mềm và không đau trên khuỷu tay, đầu gối, bàn tay, bàn chân hoặc mông. U vàng có thể là dấu hiệu của một tình trạng di truyền tiềm ẩn liên quan đến mức cholesterol cao. Nếu bạn nhận thấy những thay đổi trên da như vậy, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến ​​chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được chẩn đoán đúng và quản lý thích hợp.

Tóm lại, trên đây là chi tiết về 5 dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao mà bạn không thể bỏ qua. Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số đó hoặc có các yếu tố rủi ro như tiền sử gia đình bị cholesterol cao hoặc bệnh tim, thì điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được chẩn đoán, đánh giá và quản lý thích hợp. Kiểm tra cholesterol thường xuyên, điều chỉnh lối sống và các biện pháp can thiệp y tế phù hợp có thể giúp bạn duy trì mức cholesterol khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn nhé!

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