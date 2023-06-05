Không chỉ những gì bạn ăn mới tạo ra sự khác biệt về lượng đường trong máu mà những gì bạn uống cũng vậy. Khi bạn đang tìm cách giảm lượng đường trong máu, rõ ràng là nên tránh đồ uống có đường, chẳng hạn như soda, hỗn hợp nước ép trái cây, nước chanh và trà ngọt, nhưng các loại đồ uống khác có tác dụng tích cực hơn bằng cách tác động đến chức năng trao đổi chất của bạn theo những cách tích cực, thân thiện với chỉ số đường trong máu của bạn. Cụ thể là những loại thực uống nào, hãy cùng khám phá ngay top 6 loại đồ uống giúp hạ đường huyết tốt nhất ở bài viết dưới đây nhé!

Mối liên hệ này thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi mọi người chuyển từ uống đồ uống có đường (chẳng hạn như soda) sang nước lọc, vì điều này làm giảm lượng đường và calo hấp thụ, giúp mọi người duy trì cân nặng khỏe mạnh, điều này cuối cùng giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Thật khó để tranh luận với nước vì nó không chứa calo. Nhưng nó cũng cung cấp một thứ quan trọng đối với việc kiểm soát lượng đường trong máu: hydrat hóa. Uống nước lọc có liên quan đến việc giảm 6% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, theo một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp năm 2021 trong Bệnh tiểu đường & Hội chứng chuyển hóa: Nghiên cứu & Đánh giá lâm sàng. Điều thú vị là nước làm tăng thể tích máu, thúc đẩy giải phóng một loại axit amin ảnh hưởng đến quá trình điều chỉnh lượng đường trong máu.

Cà phê

Cho dù bạn uống tách cà phê chứa caffein hay không chứa caffein, các nghiên cứu đều chỉ ra rằng uống cà phê thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, theo một nghiên cứu năm 2019 trên tạp chí Nutrients. Tại sao? Các hợp chất thực vật, được gọi là chất phytochemical, trong cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe của các tế bào trong gan và tuyến tụy, giúp bảo vệ chống lại sự phát triển của gan nhiễm mỡ và duy trì chức năng insulin (một chất điều chỉnh chính của lượng đường trong máu).

Một điều cần lưu ý: Những gì bạn cho vào cà phê đều quan trọng. Bạn sẽ mất đi những lợi ích tiềm ẩn về lượng đường trong máu nếu cà phê của bạn là một quả bom đường, thường có trong cà phê latte có hương vị và cà phê sữa. Nếu bạn không thích cà phê đen, hãy thử pha cùng một ít bột quế nhé.

Trà đen

Bạn không phải là người uống cà phê? Hãy chọn uống trà. Đây cũng là một thức uống có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và các biến chứng do bệnh tiểu đường, theo một đánh giá năm 2019 trên tạp chí Chất chống oxy hóa. Các hợp chất trong trà giúp cải thiện tình trạng kháng insulin, giảm stress oxy hóa và viêm nhiễm. Các nhà nghiên cứu thậm chí còn cho biết những thành phần trà này có thể được phát triển thành các sản phẩm mà một ngày nào đó có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Hầu hết các nghiên cứu được thực hiện trên trà đen và trà ô long, vì vậy hãy chọn những loại trà đó nếu bạn đặt mục tiêu giảm lượng đường trong máu. Và cũng giống như cà phê, hạn chế thêm đường (kể cả mật ong). Nếu trà đen có vị quá đắng, thì nên dùng trà pha, chẳng hạn như trà chai (không thêm đường), là một lựa chọn tốt.

Trà xanh

Uống trà xanh đã được chứng minh là làm giảm nhẹ mức đường huyết lúc đói, theo một phân tích tổng hợp năm 2020 về 27 thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng & Chuyển hóa. Cụ thể, catechins trong trà có thể ngăn chặn một số sự hấp thụ carbohydrate trong quá trình tiêu hóa, cũng có thể cải thiện quá trình chuyển hóa glucose và có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa, tất cả đều có thể giúp giảm lượng đường trong máu của bạn.

Sữa tươi

Mặc dù các lựa chọn thay thế sữa có thể là xu hướng, nhưng protein trong sữa bò có thể giúp giảm phản ứng đường huyết sau khi ăn ở những người mắc bệnh tiểu đường và những người không mắc bệnh, theo đánh giá năm 2018 về Nghiên cứu và Đánh giá về Bệnh tiểu đường. Những protein này, bao gồm casein và whey, làm chậm quá trình tiêu hóa và cải thiện phản ứng insulin, do đó có tác động tích cực đến lượng đường trong máu.

Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ khuyến nghị nên chọn sữa không béo hoặc ít béo (giúp kiểm soát chất béo bão hòa). Ngoài ra, sữa có chứa carbohydrate — khoảng 12 gam carbs trong 1 cốc sữa theo USDA — vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn tính lượng này vào mục tiêu carb cho bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ nếu bạn bị tiểu đường.

Nước ép cà chua

Để có một thức uống thân thiện với lượng đường trong máu với nhiều hương vị, hãy nhấm nháp nước ép cà chua. Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng nhỏ được công bố vào năm 2020 trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Châu Á Thái Bình Dương, đã đánh giá 25 phụ nữ khỏe mạnh - những người uống khoảng 7 ounce nước ép cà chua 30 phút trước khi ăn bữa sáng giàu carbohydrate thì có lượng đường trong sau bữa ăn thấp hơn so với trước khi uống với nước. Điều này xảy ra ngay cả khi nước ép cà chua đã bổ sung thêm calo. Chất xơ trong cà chua có thể giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, do đó làm chậm sự gia tăng lượng đường trong máu xảy ra sau khi ăn.

Các mẹo khác để kiểm soát lượng đường trong máu của bạn

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, ngoài việc chọn đồ uống giúp giảm lượng đường trong máu, bạn cũng nên làm theo những lời khuyên dưới đây:

- Ăn các bữa chính và bữa ăn nhẹ thường xuyên, vì thời gian giữa các bữa ăn kéo dài quá lâu có thể khiến lượng đường trong máu của bạn giảm xuống.

- Duy trì một thói quen tập thể dục. Cơ bắp của bạn hấp thụ glucose (đường trong máu) khi bạn di chuyển. Đi bộ là một cách hiệu quả để giảm lượng đường trong máu, đặc biệt nếu bạn đi bộ sau bữa ăn.

- Ăn các bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, đúng khẩu phần. Tiêu thụ một bữa ăn chỉ giàu carbohydrate có thể làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Chính vì vậy, hãy bổ sung đủ nguồn protein và chất béo lành mạnh để giúp làm giảm phản ứng đường trong máu của bạn nhé!

Tóm lại, thức uống tốt nhất để nhâm nhi để kiểm soát lượng đường trong máu là nước lọc. Nhưng bạn cũng có thể thử cà phê, trà đen hoặc trà xanh, nước ép cà chua hoặc thậm chí là sữa. Hy vọng những thông tin về top 6 loại đồ uống giúp hạ đường huyết tốt nhất trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!