Với màu xanh tuyệt đẹp và hương vị ngọt ngào dễ chịu, quả việt quất là một loại trái cây ưa thích cho các bữa chính, bữa ăn nhẹ hay ly cocktail, mocktail của nhiều người. Tuy nhiên, không chỉ hấp dẫn ở hương vị và vẻ ngoài, quả việt quất còn là nguồn dinh dưỡng vô tận với vô vàn những lợi ích sức khỏe tuyệt vời cho người thưởng thức. Chi tiết thế nào, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay top 6 lợi ích đã được khoa học chứng minh của quả việt quất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Có nhiều loại quả việt quất để lựa chọn, bao gồm cả cây bụi cao và cây bụi thấp hoang dã. Và mặc dù có sự khác biệt nhỏ giữa các loại khác nhau, bao gồm kích thước, hương vị và hàm lượng chất chống oxy hóa, nhưng bạn có thể yên tâm rằng khi ăn bất kỳ loại quả việt quất nào, bạn sẽ tiêu thụ nhiều chất dinh dưỡng quan trọng có lợi cho cơ thể, bao gồm cả chất xơ , sắt, vitamin K, vitamin C và chất dinh dưỡng thực vật gọi là polyphenol.

6 lợi ích sức khỏe đã được chứng minh của quả việt quất

Nguồn cung chất chống oxy hóa dồi dào

Ngoài việc chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu, quả việt quất còn chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật gọi là polyphenol. Nhóm polyphenol này bao gồm anthocyanins, là hợp chất tạo cho quả việt quất có màu xanh lam đẹp mắt. Hợp chất này không chỉ mang lại cho quả việt quất sắc tố màu xanh tự nhiên nổi bật mà còn cả anthocyanins hoạt động như một chất chống oxy hóa.

Quả việt quất hoang dã có nhiều anthocyanin hơn 33% so với quả việt quất thông thường, nhưng tất cả quả việt quất đều chứa một lượng đáng kể hợp chất tự nhiên này. Anthocyanins có liên quan đến việc có tác dụng chống tiểu đường, chống viêm và chống ung thư. Nó cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh tim mạch.

Cải thiện giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Theo CDC, bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ. Trong khi nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguy cơ phát triển bệnh tim mạch, thì lựa chọn chế độ ăn uống của chúng ta có thể đóng vai trò là một mảnh ghép. Cụ thể, bỏ thuốc lá, tập thể dục và duy trì cân nặng khỏe mạnh là những bước tuyệt vời để giữ cho trái tim của bạn tiếp tục hoạt động. Ngoài ra, chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh và dữ liệu chỉ ra rằng quả việt quất không chỉ giúp hỗ trợ chức năng tim khỏe mạnh mà còn có thể đóng vai trò ngăn ngừa bệnh tim.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy những người mắc hội chứng chuyển hóa — một nhóm các triệu chứng bao gồm béo phì, tăng đường huyết lúc đói và giảm cholesterol HDL — đã tiêu thụ một cốc quả việt quất tươi hàng ngày cho thấy những thay đổi được cải thiện trong đo lường sức khỏe tim mạch, như tăng mức cholesterol HDL (cholesterol "tốt").

Nghiên cứu cũng tiết lộ rằng ăn khoảng một cốc quả việt quất hàng ngày giúp giảm tới 15% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch (CVD) trong số những người tham gia nghiên cứu. Bên cạnh đó, trong một nghiên cứu khác được công bố trên Food & Function, các nhà nghiên cứu lưu ý rằng thực phẩm giàu anthocyanins có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Quả việt quất và sức khỏe não bộ của bạn là một sự kết hợp được tạo ra từ thiên đường, và những chất chống oxy hóa màu xanh tuyệt đẹp đó có thể là tấm vé để giữ cho tâm trí của bạn luôn nhạy bén và khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2018 được xuất bản bởi Khoa học thần kinh dinh dưỡng tiết lộ rằng những người lớn tuổi bị suy giảm nhận thức đã tăng hoạt động của não ở một số bộ phận của não trong khi thực hiện chế độ ăn uống bổ sung quả việt quất. Hơn nữa, một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên được công bố vào năm 2022 cho thấy rằng tiêu thụ quả việt quất hoang dã mỗi ngày trong sáu tháng giúp cải thiện quá trình lão hóa nhận thức bằng cách cải thiện tốc độ xử lý thông tin ở người lớn tuổi.

Cho dù bạn ở độ tuổi nào, các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng anthocyanin - chất tạo màu trong quả việt quất có chứa đặc tính chống oxy hóa - có thể giúp cải thiện chức năng nhận thức. Các nhà nghiên cứu cho rằng anthocyanin có thể làm giảm viêm, cải thiện lưu lượng máu và tăng cường giao tiếp giữa các tế bào trong não, có thể giải thích tại sao những loại quả mọng này lại có tác động rất lớn đến sức khỏe của não.

Hỗ trợ người bị bệnh tiểu đường loại 2

Một trong những lợi ích của quả việt quất là cải thiện việc quản lý glucose sau bữa ăn, có thể là do tác dụng của quả đối với hệ tiêu hóa. Thêm vào đó, một nghiên cứu xem xét ba nhóm anthocyanin khác nhau đã phát hiện ra rằng quả việt quất có thể giúp kích thích tiết insulin, đây là vấn đề phổ biến đối với những người mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition phát hiện ra rằng một cốc quả việt quất tươi mỗi ngày có thể ảnh hưởng có lợi đến sức khỏe của những đối tượng được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2.

Cụ thể, trong nghiên cứu, mọi người được yêu cầu uống sinh tố có hoặc không có quả việt quất hai lần mỗi ngày trong sáu tuần. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tiêu thụ sinh tố có chứa quả việt quất có khả năng hạ đường huyết tốt hơn để đáp ứng với insulin so với những người tiêu thụ sinh tố không có quả việt quất.

Hỗ trợ giảm huyết áp

Giảm lượng natri nạp vào có thể là ưu tiên hàng đầu trong các bước giảm huyết áp, nhưng việc ăn quả việt quất cũng đáng được chú ý trong lĩnh vực này. Trong một nghiên cứu kéo dài 8 tuần, những người có nguy cơ mắc bệnh tim cao và béo phì đã giảm được 4–6% huyết áp sau khi tiêu thụ quả việt quất đông khô mỗi ngày trong 8 tuần.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ cho phụ nữ mang thai

Phát triển bệnh tiểu đường thai kỳ có thể xảy ra vì nhiều lý do, một số hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của một người. Nhưng một số dữ liệu cho thấy rằng lựa chọn chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh này của một số người.

Cụ thể, dữ liệu cho thấy rằng những phụ nữ mang thai ăn 280 gam quả việt quất mỗi ngày, cùng với 12 gam chất xơ hòa tan bổ sung, sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Ngoài ra, việc tăng cân của bà mẹ ít hơn đáng kể ở những người ăn quả việt quất và chất bổ sung chất xơ so với những người không ăn.

Trên đây là chi tiết về top 6 lợi ích đã được khoa học chứng minh của quả việt quất. Với hương vị thơm ngon hấp dẫn cùng các lợi ích sức khỏe tuyệt vời này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay quả việt quất vào thực đơn mỗi ngày nào?!