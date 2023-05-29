5 loại hình luyện tập đốt cháy nhiều calo nhất và giúp bạn giảm cân nhanh hơn!

Không phải ai cũng thích việc thường xuyên đến phòng tập thể dục, và một số người thậm chí còn cảm thấy nhàm chán khi phải lặp đi lặp lại một kế hoạch tập luyện. Nhưng khi nói đến hành trình giảm mỡ, điều quan trọng là phải giữ cho cơ thể bạn vận động và đốt cháy nhiều calo hơn mức tiêu thụ. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp tập luyện mới để đi đúng hướng và tăng tốc nỗ lực giảm cân của mình, thì có khá nhiều bài tập thể dục lấy thể thao làm trung tâm sẽ làm được điều đó. Cụ thể thế nào, hãy cùng khám phá ngay 5 loại hình luyện tập đốt cháy nhiều calo nhất và giúp bạn giảm cân nhanh chóng ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Các kiểu bơi như bơi bướm, bơi ếch và thậm chí bơi tự do có thể tăng tốc độ đốt cháy calo. Theo WorldHealth, chỉ trong 30 phút tập luyện, bạn có thể đốt cháy từ 367 đến 404 calo bằng cách bơi trong một số kiểu bơi tiêu tốn năng lượng này. Hoạt động thể chất này giúp cơ thể bạn vận động chống lại lực cản, giúp bạn đốt cháy mỡ trong cơ thể và tạo cơ bắp.

Bơi lội là một môn thể thao cá nhân khiến toàn bộ cơ thể bạn hoạt động. Một số người có thể nói rằng đó là một hình thức tập luyện tim mạch và tập luyện cường độ thấp có thể giúp bạn đốt cháy lượng calo dư thừa và tạo cơ bắp săn chắc. Nghiên cứu thậm chí còn tìm ra lợi ích giảm cân từ môn thể thao này.

2. Nhảy zumba

Đối với những người đang tìm kiếm một bài tập vui vẻ theo nhóm, Zumba có thể là một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân. Bản thân nó không nhất thiết phải là "môn thể thao" điển hình của bạn, mà là một loại hình tập luyện aerobic cường độ cao bao gồm các động tác phức tạp với một nhóm những người có cùng chí hướng khác, những người thích tập luyện khiêu vũ.

Nghiên cứu cho thấy Zumba có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành trình giảm cân bằng cách giảm lượng mỡ tổng thể trong cơ thể bạn. Trong một lớp học Zumba kéo dài một giờ, có khả năng bạn có thể đốt cháy trung bình từ 500 đến 800 calo. Có khá nhiều yếu tố có thể góp phần vào lượng calo thực sự được đốt cháy—chẳng hạn như tuổi tác, di truyền và cường độ cá nhân (bạn làm việc chăm chỉ như thế nào!)—nhưng miễn là bạn đang nỗ lực thực hiện những điệu nhảy đó một cách hiệu quả, bạn có thể mong đợi để xem kết quả trong thời gian ngắn.

3. Bóng rổ

Bóng rổ là một phong cách tập thể dục cạnh tranh được yêu thích, hoàn hảo để giảm cân. Ví dụ, trong khoảng thời gian 30 phút chơi, một người nặng 155 pound có thể đốt cháy khoảng 288 calo, theo báo cáo của Harvard Health Publishing. Mặc dù đó chỉ là cơ sở, nhưng một người có trọng lượng cơ thể nặng hơn có thể sử dụng nhiều năng lượng hơn và đốt cháy nhiều calo hơn trong khi tập thể dục.

Bóng rổ kết hợp các động tác nhảy và rèn luyện sức đề kháng để biến nó thành một bài tập toàn thân tuyệt vời. Cùng với việc giúp bạn giảm cân một cách tự nhiên, môn thể thao thú vị này cũng sẽ giúp bạn cải thiện tâm trạng một chút, thúc đẩy xương chắc khỏe, giảm căng thẳng, cải thiện khả năng phối hợp và cân bằng cũng như tăng cường sức khỏe tim mạch của bạn.

4. Leo núi

Nếu chúng ta đang nói về việc tận hưởng niềm vui trong khi cũng tham gia vào một buổi tập luyện tuyệt vời, thì môn leo núi chắc chắn phải nằm ở đầu danh sách. Bạn có thể đến một phòng tập thể dục leo núi hoặc thử vận may của mình ở hoạt động ngoài trời tuyệt vời với một chuyên gia được chứng nhận, nhưng dù bằng cách nào, bạn cũng đang tham gia một buổi tập đầy thử thách và bổ ích.

Theo các chuyên gia, leo núi là một bài tập toàn thân giúp kích hoạt vùng lõi, chân, tay, mông và lưng, buộc bạn phải sử dụng tất cả các vùng trên cơ thể để leo lên. Nó kết hợp sức mạnh và bài tập aerobic sẽ làm tăng lượng calo đốt cháy trong ngày của bạn, hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Ví dụ, nghiên cứu ước tính rằng bạn có thể đốt cháy từ 480 đến 660 calo mỗi giờ trong khi leo núi! Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì cường độ của môn thể thao này cao nên có thể mất một thời gian để làm quen.

5. Đạp xe

Bài tập phổ biến này có một số lợi ích về sức khỏe bên cạnh việc giảm cân. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng đi xe đạp có thể cải thiện đáng kể khả năng tập luyện của một người, tăng độ nhạy insulin và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và thậm chí tử vong. Từ những người mới bắt đầu đến những người chuyên nghiệp, Harvard Health Publishing báo cáo rằng bất kỳ ai tham gia loại hình tập luyện này đều có thể có cơ hội giảm từ 210 đến 441 trong một buổi đạp xe kéo dài 30 phút, tùy thuộc vào cân nặng và cường độ tập luyện của họ. Nhưng bất kể tốc độ bạn chọn là gì, đây là một bài tập khác có thể hỗ trợ giảm cân nhanh chóng và cải thiện thể chất tổng thể.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 loại hình luyện tập đốt cháy nhiều calo nhất và giúp bạn giảm cân nhanh hơn. Các chị em còn chần chừ gì nữa? Hãy tham gia ngay vào một số môn thể thao và tập luyện này càng sớm càng tốt để hỗ trợ mục tiêu giảm cân, cải thiện sức khỏe của bạn một cách hiệu quả và nhanh nhất nhé!