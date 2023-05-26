Điều gì xảy ra với cơ thể của bạn khi bạn uống một lon coca?

Mặc dù một lon Coca lạnh có vẻ như là một lựa chọn đồ uống sảng khoái và thỏa mãn, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì xảy ra với cơ thể mình khi bạn uống Coca và uống Coca có hại cho bạn không? Câu trả lời chính xác và chi tiết nhất sẽ có ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Cụ thể, trong vòng 40 phút, cơ thể đã hấp thụ hết lượng caffein từ coca. Caffein này làm cho đồng tử giãn ra và huyết áp tăng lên. Đến thời điểm này, Coca-Cola đã chặn các thụ thể adenosine trong não, giúp ngăn chặn cơn buồn ngủ. Tuy nhiên, theo infographic, cách mà Coca-Cola kích thích các trung tâm này có thể so sánh với tác dụng của heroin. Nó kích hoạt sự thôi thúc của một người để uống một lon khác. Một giờ sau khi uống đồ uống, quá trình chuyển hóa đường sẽ bắt đầu, gây khó chịu và buồn ngủ. Cơ thể sẽ loại bỏ nước từ cola, cùng với các chất dinh dưỡng quan trọng vào trong nước tiểu.

Một lon Coca-Cola có hương vị thông thường có gần 39 gam đường, cũng bằng khoảng 77% giới hạn hàng ngày được khuyến nghị cho bạn. Điều đó nói rằng, một vài ngụm có thể kích thích một cơn sốt đường dữ dội cho cơ thể bạn.

Hơn nữa, vì coca không chứa chất béo, protein và chất xơ lành mạnh nên nó không có nhiều 'sức mạnh duy trì' nguồn năng lượng. Yếu tố này có thể dẫn đến lượng đường tiêu thụ trong coca ngay lập tức gây ra lượng đường trong máu cao nhất sau đó là giảm xuống.

Tuy nhiên, coca có thể là một lựa chọn khả thi cho những người đang bị hạ đường huyết và cần tăng cường nhanh chóng để đưa mức đường trở lại mức bình thường.

Có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

Theo những phát hiện trong một nghiên cứu Circulation năm 2010, có một mối tương quan tồn tại giữa việc uống đồ uống có đường và phát triển bệnh béo phì và/hoặc bệnh tiểu đường loại 2. Điều đó nói rằng, uống Coca có khả năng làm tăng nguy cơ phát triển các tình trạng này, đặc biệt nếu bạn thường xuyên uống quá nhiều Coca-Cola.

Mặc dù uống một loại đồ uống không thường xuyên dường như không liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, nhưng tiêu thụ nhiều khẩu phần mỗi ngày có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho những người đang cố gắng giảm nguy cơ mắc bệnh. Dữ liệu quan sát cho thấy rằng việc tiêu thụ nước ngọt có đường thường xuyên có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Coca thực sự có góp phần gây ra nguy cơ này hay đó là do chế độ ăn uống và lối sống tổng thể mà những người có xu hướng uống nhiều Coca thực hành.

Có thể bị đổi màu răng và sâu răng

Màu nâu gỗ hấp dẫn đã làm nên chính thương hiệu của Coca. Nhưng màu nâu này cũng có khả năng dẫn đến hiện tượng răng ngả màu nâu vàng và có thể bị sâu về lâu dài.

Theo Tạp chí Nha khoa Quốc tế, soda càng sẫm màu thì càng có nhiều khả năng làm ố bề mặt răng của bạn. Chưa kể, hàm lượng đường cao của nó có thể dẫn đến mòn răng và sâu răng.

Trong đó, Coca có độ pH rất axit, điều này sẽ dẫn đến quá trình khử canxi ở men răng khi tiêu thụ quá mức. Ngoài ra, nó rất nhiều đường và vi khuẩn trong miệng của bạn sẽ tác động lên đường, điều này cũng sẽ góp phần tạo ra tính axit, dẫn đến quá trình khử khoáng.

Bạn có khả năng rút ngắn tuổi thọ của mình

Uống Coca-Cola không thường xuyên là một chuyện, nhưng một số nghiên cứu cho thấy rằng uống Coca-Cola thường xuyên thực sự có thể làm giảm tuổi thọ tiềm năng của bạn. Cụ thể, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Internal Medicine theo dõi 450.000 người châu Âu trong suốt 16 năm tiết lộ rằng những người thường xuyên uống nước ngọt có đường và ngọt nhân tạo như Coca-Cola (hoặc thậm chí là Diet Coke) có nguy cơ tử vọng sớm cao hơn 26%.

Hơn nữa, kết quả của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Circulation cho thấy đặc tính kích thích viêm của nước ngọt có ga có thể làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, tăng 20% nguy cơ bị đau tim—và đó là nếu bạn chỉ uống một lon mỗi ngày!

Bạn có thể bị tăng cân và tăng nguy cơ béo phì

Coke được làm bằng đường bổ sung và nó không cung cấp bất kỳ chất xơ, protein hoặc chất béo lành mạnh nào - ba chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy cảm giác no. Và việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể góp phần làm tăng cân.

Với 145 calo mỗi lon, Coca có hương vị nguyên bản cũng được làm ngọt bằng xi-rô ngô có hàm lượng đường fructose cao, một thành phần phổ biến được sử dụng để tạo ngọt cho đồ uống mà một nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ chỉ ra là có liên quan đến béo phì.

Tóm lại, Coca chỉ nên là một loại uống “thỉnh thoảng” uống, chứ không nên là một loại thức uống mà bạn nên thưởng thức hàng ngày nhé! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây, sẽ giúp quý bạn đọc trả lời được thắc mắc “Điều gì xảy ra với cơ thể khi bạn uống một lon coca?” rồi nhé!