3 loại đồ uống giúp hạ huyết áp hiệu quả!

Huyết áp tăng cao gây ra nhiều áp lực cho tim và là căn nguyên của nhiều biến chứng tim mạch nghiêm trọng như: Tai biến mạch máu não, suy tim, bệnh tim mạch vành, nhồi máu cơ tim,...Và giải pháp hiệu quả nhất để ngăn ngừa và cải thiện tình trạng này chính là để ý hơn vào lối sống và chế độ ăn uống của bạn. Trong đó, có những loại thức uống thực sự đã được khoa học chứng minh là có thể hỗ trợ giảm huyết áp hiệu quả. Cụ thể là những loại nước nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 3 loại đồ uống giúp hạ huyết áp ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Trong một nghiên cứu năm 2019 trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng khi nam giới và nữ giới ăn chế độ nhiều sữa trong sáu tuần, bao gồm 5 đến 6 khẩu phần sữa, sữa chua và pho mát ít chất béo, những người tham gia giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương của họ, trung bình lần lượt là 4,5 và 3 điểm so với khi họ chỉ ăn một khẩu phần sữa hoặc ít hơn mỗi ngày trong sáu tuần. Các tác giả nghiên cứu này tin rằng việc bổ sung nhiều sữa trong chế độ ăn uống của bạn có thể đóng một vai trò trong việc ngăn ngừa và điều trị bệnh cao huyết áp.

Sữa chứa nhiều phốt pho, kali và canxi - ba chất dinh dưỡng có liên quan đến sức khỏe huyết áp - và nó cũng được bổ sung vitamin D, một loại vitamin giúp tăng cường huyết áp khỏe mạnh.

2. Trà hoa dâm bụt

Trà hoa dâm bụt có chứa anthocyanins và các chất chống oxy hóa khác, giúp các mạch máu hoạt động tốt!

Theo một nghiên cứu năm 2019 trên Tạp chí Nghiên cứu & Công nghệ Dược phẩm Tiên tiến, uống trà hoa dâm bụt có thể giúp giảm huyết áp. Cụ thể, những người tham gia nhóm can thiệp uống 2 tách trà hoa dâm bụt mỗi sáng trong một tháng, kết quả là giảm huyết áp đáng kể so với nhóm đối chứng không uống trà (cả hai nhóm đều được tư vấn về lối sống giảm huyết áp và thay đổi chế độ ăn uống).

Hiệu quả này là nhờ thành phần trà hoa dâm bụt có chứa anthocyanins và các chất chống oxy hóa khác. Trong một đánh giá năm 2020 trên tạp chí Frontiers in Pharmacology, các nhà nghiên cứu giải thích rằng anthocyanin (và các chất chống oxy hóa khác) có thể giúp các mạch máu chống lại những tổn thương có thể khiến chúng bị thu hẹp.

3. Nước ép quả lựu

Thường xuyên uống nước ép lựu có thể làm giảm đáng kể huyết áp!

Nếu bạn đang lo lắng về huyết áp của mình, đã đến lúc bạn nên nói lời chào với loại quả màu đỏ ngọt ngào này. Được bổ sung kali và các chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch khác, nước ép lựu có hoạt tính chống oxy hóa cao gấp ba lần so với trà xanh hoặc rượu vang đỏ. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một đánh giá năm 2017 được công bố trên tạp chí Pharmacological Research cho thấy rằng thường xuyên uống nước ép lựu có thể làm giảm đáng kể huyết áp. Một trong những nghiên cứu được đưa vào tổng quan cho thấy uống nước ép lựu giúp cải thiện huyết áp tâm thu (chỉ số cao hơn trong chỉ số huyết áp) bất kể những người tham gia đã uống nó bao nhiêu tuần.

Thức uống nên hạn chế nếu bạn muốn giảm huyết áp

Bên cạnh 3 loại đồ uống giúp hạ huyết áp hiệu quả ở trên, thì cũng có 1 loại đồ uống mà bạn cần đặc biệt hạn chế để kiểm soát huyết áp của mình, đó chính là: Đồ uống có cồn!

Bất kỳ loại rượu nào cũng có thể làm tăng huyết áp!

Một chút rượu vang mỗi ngày có thể tốt cho tim của bạn, nhưng nếu uống quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến huyết áp của bạn tăng cao. Và không chỉ có rượu vang mới là nguyên nhân—các chuyên gia cho biết bất kỳ loại rượu nào cũng có thể làm tăng huyết áp.

Ví dụ, trong một bài đánh giá tài liệu năm 2020 trong Cơ sở dữ liệu Đánh giá có hệ thống của Cochrane, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc uống nhiều rượu và việc tăng cả huyết áp và nhịp tim trong thời gian dài.

Tin tốt là gì? Một số chuyên gia cho biết việc cắt giảm lượng rượu và huyết áp của bạn có thể cải thiện chỉ sau hai đến bốn tuần. Hãy làm theo hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ để quản lý huyết áp: Không uống quá hai ly mỗi ngày đối với nam và một ly mỗi ngày đối với nữ.

Tóm lại, để quản lý huyết áp nói chung, đặc biệt là hạ huyết áp nói riêng thì việc điều chỉnh lối sống và chế độ ăn uống của bạn là vô cùng quan trọng và đóng vai trò chủ chốt. Hy vọng với 3 loại đồ uống giúp hạ huyết áp hiệu quả mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

