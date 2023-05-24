Nhiều người đã quen thuộc với cảm giác mệt mỏi. Ngay cả khi đó không phải là trải nghiệm hàng ngày, đôi khi bạn có thể cảm thấy mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng. Nhưng nó có thể là kết quả của tình trạng mất nước không? Thực tế, ảnh hưởng của việc mất nước có thể ảnh hưởng đến bạn theo những cách mà bạn thậm chí không nhận ra. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ mối liên hệ giữa mất nước và mệt mỏi cũng như cách đảm bảo bạn được cung cấp đủ nước để cảm thấy tốt nhất.

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia, mất nước là "tình trạng do cơ thể mất quá nhiều chất lỏng. Tình trạng này xảy ra khi bạn mất nhiều chất lỏng hơn lượng chất lỏng nạp vào và cơ thể bạn không có đủ chất lỏng để hoạt động bình thường." Các triệu chứng thường gặp bao gồm:

Hay cùng đi tìm câu trả lời chính xác cho câu hỏi “ Mất nước có gây mệt mỏi không? ” nhé!

khát nước

Khô miệng

Môi khô

Da khô

Đi tiểu ít

ít đổ mồ hôi

Nước tiểu sẫm màu

Chóng mặt

Cảm thấy mệt

Có nhiều mức độ mất nước khác nhau, từ nhẹ đến nặng. Mất nước nghiêm trọng cần phải nhập viện và truyền dịch tĩnh mạch để bù nước, trong khi mất nước nhẹ có thể được phục hồi bằng nước uống hoặc nước giải khát điện giải.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc uống nước suốt cả ngày và nhận thấy một số triệu chứng ở trên, thì bạn có thể bị mất nước nhẹ và có thể có lợi nếu tăng lượng nước uống vào.

Mối liên hệ giữa mất nước và mệt mỏi là gì?

Sự thờ ơ hoặc kiệt quệ về tinh thần của bạn có thể bắt nguồn từ việc bị mất nước. Dưới đây là hai cách chúng được kết nối.

Mệt mỏi là một triệu chứng của mất nước

Theo Thư viện Y khoa Quốc gia, mệt mỏi là một trong những ảnh hưởng của tình trạng mất nước. Bạn có thể cảm thấy uể oải hơn, về tinh thần và thể chất, nếu bạn không uống đủ nước.

Theo nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng Châu Âu năm 2019, trong số những phụ nữ lớn tuổi, những người uống nhiều nước hơn có tốc độ chú ý và xử lý tốt hơn so với những người uống ít nước (hoặc uống quá nhiều nước). Điều đó nói rằng, nhiều thứ có thể gây mệt mỏi, và có thể có nhiều triệu chứng mất nước khác ngoài mệt mỏi.

Mất nước có thể làm giảm sức bền và sức mạnh cơ bắp

Một số nghiên cứu đã đánh giá tác động của tình trạng mất nước đối với hoạt động thể thao, bao gồm cả các biện pháp đo lường sức bền và sự mệt mỏi. Ví dụ, một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên Frontiers in Physiology cho thấy các vận động viên thể thao đối kháng bị mất nước cho biết họ cảm thấy mệt mỏi hơn và giảm sức chịu đựng của cơ bắp.

Một nghiên cứu khác, được công bố vào năm 2018 trên Tạp chí Nghiên cứu Sức mạnh & Điều kiện, đã xem xét tác động của việc mất nước đối với các vận động viên võ tổng hợp. Họ phát hiện ra rằng sức mạnh và sức chịu đựng của những người bị mất nước có chủ đích kém hơn so với các thành viên của nhóm kiểm soát, thậm chí 24 giờ sau khi họ được phép bù nước.

Làm thế nào để đảm bảo đủ nước nhằm ngăn ngừa mệt mỏi cho cơ thể?

Viện Y học khuyến cáo người trưởng thành nên uống từ 2,7 đến 3,7 lít nước mỗi ngày, tùy thuộc vào độ tuổi và giới tính. Lượng nước này có thể đến từ nước lọc, các chất lỏng khác hoặc thực phẩm chứa nhiều nước như trái cây, rau và súp.

Ngoài ra, lượng nước này cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện khí hậu, hoạt động thể chất và sức khỏe. Ví dụ, nếu bạn sống ở vùng khí hậu nóng và hoạt động thể chất rất nhiều, nhu cầu chất lỏng của bạn có thể sẽ cao hơn so với người sống ở vùng khí hậu lạnh và ít vận động.

Một trong những cách tốt nhất để kiểm tra tình trạng mất nước của bạn là theo dõi nước tiểu. Lý tưởng nhất là nước tiểu của bạn nên có màu vàng nhạt. Nếu nó có màu vàng đậm hoặc màu hổ phách, có lẽ bạn cần uống nhiều nước hơn. Bạn cũng có thể cân nhắc tần suất đi tiểu của mình. Đi tiểu hai đến ba giờ một lần thường báo hiệu cơ thể đã được cung cấp đủ nước.

Tất nhiên, nước lọc là một lựa chọn tuyệt vời để thúc đẩy quá trình hydrat hóa. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy nhàm chán với nước, vẫn có những lựa chọn khác. Dưới đây là một số ý tưởng mà bạn có thể tham khảo:

- Tiêu thụ trái cây và rau. Chúng có hàm lượng chất lỏng cao và góp phần vào lượng chất lỏng của bạn.

- Thêm hoa quả vào nước của bạn; tăng hương vị có thể giúp bạn tiêu thụ nhiều nước hơn.

- Uống một ly sữa ít béo hoặc nước ép trái cây nguyên chất.

- Uống trà hoặc cà phê trong chừng mực.

Tóm lại, mất nước có thể gây ra nhiều triệu chứng, một trong số đó là mệt mỏi. Cách bù nước tốt nhất phụ thuộc vào mức độ mất nước của bạn và nguyên nhân gốc rễ. Hãy chú ý đến các triệu chứng mất nước như nước tiểu sẫm màu hoặc đi tiểu không thường xuyên và nhanh chóng bổ sung thêm nước. Bên cạnh đó, mệt mỏi liên quan đến mất nước cũng có thể mất một thời gian để giải quyết sau khi bù nước, vì vậy hãy chú ý đến lượng chất lỏng bạn uống mỗi ngày để ngăn ngừa tình trạng mất nước ngay từ đầu. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!