5 cách dễ dàng để giảm cholesterol và hạ huyết áp!

Sức khỏe 24/05/2023 19:36

Huyết áp cao và mức cholesterol cao chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến rất nhiều bệnh cho cơ thể bạn!

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Tình trạng cholesterol và huyết áp cao đang ngày càng trở thành những vấn đề nghiêm trọng, không chỉ với một độ tuổi nhất định nữa, nhưng đã ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của rất nhiều người ở nhiều độ tuổi khác nhau. Vậy đâu là cách giúp bạn giảm chỉ số cholesterol và hạ huyết áp hiệu quả và đơn giản? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay 5 cách dễ dàng để giảm cholesterol và hạ huyết áp được các chuyên gia dinh dưỡng bật mí ở ngay bài viết dưới đây nhé!

5 cách dễ dàng để giảm cholesterol và hạ huyết áp theo các chuyên gia dinh dưỡng

1. Giảm cân

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 Giảm lượng cơ thể có thể giúp huyết áp tốt hơn và cải thiện mức cholesterol!

Theo các nghiên cứu khác nhau, việc giảm ít nhất 5 đến 10 phần trăm trọng lượng cơ thể của bạn có thể giúp huyết áp tốt hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và cải thiện mức cholesterol.

2. Cắt giảm chất béo "xấu"

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 Hãy tránh các thực phẩm chứa các thành phần dầu hydro hóa!

Các cách để giảm chất béo bão hòa đơn giản mà bạn có thể thực hiện ngay từ hôm nay là: thay thế bơ bằng dầu ô liu và dầu hạt cải, chứa một lượng chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim; chọn thịt nạc, thịt gia cầm, cá và đậu thay vì thịt có hàm lượng chất béo cao hơn; chọn sữa và sữa chua không béo hoặc ít béo thay cho sữa nguyên chất; ăn pho mát đầy đủ chất béo một cách có chừng mực.

Đồng thời, tránh chất béo chuyển vị, vốn cũng làm tăng cholesterol LDL, bằng cách bỏ qua các loại thực phẩm có chứa "dầu hydro hóa" hoặc "dầu hydro hóa một phần" trong danh sách thành phần của chúng. (Thủ phạm chính bao gồm đồ ăn nhẹ đóng gói, bánh quy giòn, bánh mì và một số loại bơ thực vật.)

3. Ăn ít nhất 25 gam chất xơ mỗi ngày

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 Một chế độ ăn nhiều chất xơ sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim!

Các nghiên cứu đã chứng minh có liên kết giữa chế độ ăn nhiều chất xơ với nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn. Cụ thể, chất xơ hòa tan trong yến mạch, đậu và trái cây họ cam quýt, như cam, giúp giảm mức cholesterol LDL "xấu". Bên cạnh đó, việc lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt, chẳng hạn như gạo lứt và mì ống làm từ lúa mì nguyên hạt, giúp tăng lượng chất xơ tổng thể (bằng chất xơ không hòa tan, cũng tốt cho tiêu hóa) và có thể làm giảm mức chất béo trung tính, một chất béo "không lành mạnh" khác trong máu.

4. Ăn cá hai lần một tuần

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 Ăn cá hai lần một tuần có thể giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tim!

Theo nghiên cứu, làm như vậy có thể giảm 30% nguy cơ mắc bệnh tim. Bởi chất béo omega 3 trong cá giúp làm giảm chất béo trung tính và huyết áp; chúng cũng có thể giúp ngăn ngừa nhịp tim bất thường. Bạn gặp khó khăn trong việc ăn cá? Hãy nói chuyện với bác sĩ của bạn về việc bổ sung dầu cá - uống chúng hàng ngày cũng có thể giúp cải thiện lượng cholesterol của bạn đấy.

5. Tập thể dục trong 30 phút mỗi ngày

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 Việc tập thể dục vừa phải sẽ giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh!

Một nghiên cứu của Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã ghi nhận hoạt động thể chất ở mức độ cao của các cầu thủ giúp giảm thiểu các rủi ro về tim liên quan đến việc thừa cân. Tuy nhiên, bạn không cần phải là một vận động viên chuyên nghiệp mới có thể hưởng lợi từ việc tập thể dục. Việc tập thể dục vừa phải (ví dụ: đi bộ nhanh) sẽ giúp giữ cho trái tim của bạn khỏe mạnh.

Trên đây là chi tiết về 5 cách dễ dàng để giảm cholesterol và hạ huyết áp được các chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ. Với những cách làm đơn giản, dễ dàng thay đổi và áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày như này, các chị em nhất định đừng bỏ lỡ nhé! Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc! Chúc các chị em luôn khỏe mạnh và tràn đầy sức sống mỗi ngày!

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