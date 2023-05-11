Duy trì một lối sống năng động là điều cần thiết để có sức khỏe tốt, nhưng khi nói đến việc rèn luyện sức khỏe, bạn rất dễ mắc phải những thói quen xấu có thể gây hại nhiều hơn là có lợi—đặc biệt là khi cơ thể của bạn đang có tuổi hơn. Vậy đâu là những thói quen tập luyện sai mà bạn sửa đổi để duy trì sức khỏe và năng động tốt ở độ tuổi 30, 40 và hơn thế nữa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 6 thói quen tập thể dục đang hủy hoại cơ thể bạn sau tuổi 30 ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bất kể bạn ở độ tuổi nào, tập luyện quá sức sẽ luôn là “kẻ thù” của sự tiến bộ và thậm chí có thể dẫn đến chấn thương. Chính bởi vậy, nếu bạn không xây dựng ngày nghỉ ngơi và thời gian giảm tải trong kế hoạch tập luyện của mình, bạn có thể cảm thấy quá mệt mỏi hoặc không thấy tiến bộ dù đã tập luyện chăm chỉ—đây có thể là dấu hiệu của việc tập luyện quá sức.

Theo Học viện Y học Thể thao Quốc gia (NASM): việc đẩy cơ thể đến mức giới hạn mà không nghỉ ngơi đầy đủ, có thể dẫn đến tập luyện quá sức, đồng thời có thể gây chấn thương, mệt mỏi, giảm động lực, các vấn đề về tiêu hóa, kiệt sức,... Đó là lý do tại sao việc tìm kiếm sự cân bằng giữa việc thách thức cơ thể bạn và cho nó thời gian để phục hồi là điều vô cùng cần thiết.

Bạn đang thực hiện các bài tập cường độ cao quá mức

Các bài tập cường độ cao có thể sẽ khiến các khớp của bạn phải chịu áp lực theo thời gian!

Các chuyên gia giải thích rằng các bài tập cường độ cao có thể gây khó khăn cho các khớp của bạn — đặc biệt nếu bạn tập chúng quá mức. Thay vào đó, hãy kết hợp thói quen của bạn với các hoạt động ít tác động như yoga, bơi lội hoặc đạp xe để giảm căng thẳng cho cơ thể theo thời gian.

Các hoạt động có tác động mạnh như chạy bộ sẽ khiến các khớp của bạn phải chịu áp lực theo thời gian. Do đó, bạn cần đảm bảo mình được nghỉ ngơi đầy đủ giữa các loại bài tập này, đồng thời chú ý đến hình thức và thường xuyên thay đổi bài tập để đảm bảo bạn không tập quá sức với bất kỳ nhóm cơ nào.

Bạn luôn thực hiện các bài tập tương tự nhau

Các bài tập lặp đi lặp lại có thể dẫn đến sự mất cân bằng cơ bắp!

Việc lặp đi lặp lại các bài tập giống nhau hoặc thói quen tập luyện ngày này qua ngày khác có thể dẫn đến sự mất cân bằng cơ bắp và dẫn đến sự nhàm chán. Thay vào đó, hãy thay đổi các bài tập của bạn bằng cách thử các hoạt động mới hoặc thay đổi thói quen của bạn sau mỗi vài tuần.

Bạn không có chế độ dinh dưỡng hợp lý

Một chế độ ăn uống không lành mạnh sẽ có những tác động tiêu cực theo thời gian!

Cho dù mục tiêu của bạn là cơ bụng săn chắc hay sức khỏe tổng thể, thì không thể phủ nhận rằng một chế độ ăn uống không lành mạnh, về lâu dài, sẽ có những tác động tiêu cực theo thời gian, bao gồm nguy cơ rối loạn chuyển hóa cao hơn và một loạt các tình trạng sức khỏe khác mà lẽ ra có thể tránh được.

Cho dù bạn tập luyện chăm chỉ như thế nào, bạn phải cung cấp năng lượng cho cơ thể bằng các chất dinh dưỡng thích hợp, chẳng hạn như protein và carbs, để đạt được kết quả mong muốn. Đó là lý do tại sao việc ăn một chế độ ăn uống cân bằng bao gồm nhiều trái cây, rau, protein nạc và chất béo lành mạnh là rất quan trọng.

Bạn không khởi động trước khi bắt đầu hoặc giãn cơ sau khi tập

Bỏ qua giai đoạn khởi động hoặc giãn cơ thích hợp có thể làm tăng nguy cơ chấn thương!

Nghiên cứu cho thấy rằng việc bỏ qua giai đoạn khởi động hoặc giãn cơ thích hợp có thể làm tăng nguy cơ chấn thương và kéo dài thời gian hồi phục. Do đó, hãy dành một vài phút trước và sau khi tập luyện để duỗi cơ và tập cardio nhẹ để chuẩn bị cho cơ thể và giúp hỗ trợ phục hồi.

Không chỉ vậy, việc khởi động và giãn cơ còn giúp làm tăng và giảm dần nhịp tim, đây là điểm cộng cho hệ thống tim mạch của bạn. Việc khởi động có kế hoạch tốt cũng giúp máu lưu thông đến các cơ cụ thể mà bạn sẽ tập luyện, điều này có thể giúp giảm đau nhức và giảm nguy cơ bị thương.

Bạn không ưu tiên giấc ngủ

Việc xây dựng thói quen ngủ tốt ở độ tuổi 30 sẽ giúp phục hồi đúng cách sau quá trình tập luyện!

Giấc ngủ luôn là một phần quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và việc xây dựng thói quen ngủ tốt ở độ tuổi 30 sẽ giúp đảm bảo bạn phục hồi đúng cách sau quá trình tập luyện và cuộc sống hàng ngày. Tập trung vào giấc ngủ trong thời gian này cũng có thể giúp hạn chế nguy cơ rối loạn giấc ngủ về lâu dài và thúc đẩy quá trình lão hóa lành mạnh.

Bên cạnh đó, theo Viện Tim, Máu và Phổi Quốc gia, nếu không ngủ đủ giấc, cơ thể bạn sẽ không có năng lượng cần thiết để hoạt động tốt nhất và bạn có thể dễ bị thương và bệnh tật hơn.

Trên đây là tổng hợp 6 thói quen tập thể dục đang hủy hoại cơ thể bạn sau tuổi 30. Nếu lỡ đang có 1 trong những thói quen xấu này, các chị em hãy loại bỏ ngay, để đảm bảo cho một sức khỏe tuyệt vời bất chấp tuổi tác nhé. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích tới quý độc giả.