Bắc Giang: Bé gái vừa chào đời với cân nặng 6,2 kg khiến các bác sĩ bất ngờ

Bé gái đã chào đời an toàn với cân nặng 6,2 kg trước sự bất ngờ của mẹ và toàn bộ kíp phẫu thuật. Ảnh: Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh

Theo BSCKII Trần Hoàng Hưng, khoa Phụ sản, trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết: “Đây là trường hợp hiếm gặp, em bé có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay được chào đời tại bệnh viện. Ca mổ cũng gặp khó khăn nhất định do sản phụ đã mổ đẻ 2 lần trước đó, sẹo mổ dính, kèm theo bệnh lý tiền sản giật. Việc thai to bất thường dẫn đến tử cung của sản phụ giãn căng quá mức trong quá trình mổ đẻ, nguy cơ băng huyết sau mổ cao. Tuy nhiên với việc điều trị dự phòng tốt cùng với theo dõi chặt chẽ tình trạng của người mẹ, ca mổ đã diễn ra rất thành công”.

Hiện tại, sau 1 ngày theo dõi, người mẹ có sức khoẻ ổn định, đã ngồi dậy và đi lại được. Em bé khoẻ mạnh, bú tốt. Dự kiến sau 5 ngày nữa mẹ và bé có thể xuất viện.

Khoảng 1 năm trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, một bé gái ở Hà Tĩnh cũng có cân nặng lên tới 6,2 kg được xem là trường hợp bé sơ sinh có cân nặng lớn nhất từ tại bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Bác sĩ Thiều Phúc Quang - Trưởng khoa Sản Bệnh viện này cho biết, theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ sơ sinh là gái đủ tháng có trọng lượng cơ thể 3,2 - 4,2 kg. Sau khi sinh, sức khỏe sản phụ và cháu bé bình thường. Bên cạnh đó, theo dõi quá trình sinh sản, bác sĩ cho hay mẹ bé không có tiền sử bệnh và đã có 3 lần đẻ thường.