Cho dù đó là một buổi chiều mệt mỏi hay cảm thấy hoàn toàn uể oải vào cuối ngày, nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua điều đó trước đây. Khi năng lượng của bạn hoàn toàn cạn kiệt, bạn sẽ cảm thấy muốn cuộn tròn dưới đống chăn, lười biếng và hủy bỏ mọi kế hoạch. Vậy đâu là nguyên do cho tình trạng này? Vậy thì hãy nhìn lại vào những thói quen nhỏ hàng ngày của bạn nhé! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 8 thói quen phổ biến đang làm cạn kiệt năng lượng của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bạn có thể quá bận rộn nhưng đừng phạm sai lầm khi bỏ qua bữa ăn quan trọng trong ngày này. Cụ thể, nhiều người bỏ bữa sáng vì nghĩ rằng nó sẽ giúp họ giảm cân hoặc tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, bỏ bữa sáng có thể dẫn đến lượng đường trong máu thấp và giảm năng lượng trong ngày. Nó thậm chí có thể khiến mọi người thèm đường vào cuối ngày để giúp tăng mức năng lượng.

2. Không uống đủ nước

Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc giữ đủ nước. Có lý do chính đáng tại sao cơ thể bạn cần nhiều nước mỗi ngày. Các chuyên gia giải thích: “Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải và thậm chí khiến bạn bị đau đầu”. Chính vì vậy, hãy đảm bảo bạn uống đủ nước trong ngày để cơ thể hoạt động tốt nhất và duy trì nguồn năng lượng của mình.

3. Tiêu thụ quá nhiều đường

Có rất nhiều cách lén lút để tiêu thụ nhiều đường hơn bạn tưởng. Ví dụ, một số loại thực phẩm như nước sốt mì ống, sữa chua, thanh granola, bột yến mạch ăn liền và nước tăng lực có thể chứa nhiều đường.

Tiêu thụ quá nhiều đường có thể dẫn đến tăng đột biến năng lượng và gây ra nhiều vấn đề cho sức khỏe. Nó cũng có thể góp phần làm tăng cân và kháng insulin, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù bạn có thể cảm thấy dễ chịu vào lúc này nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm thấy kiệt sức ngay sau đó.

4. Quá phụ thuộc vào caffeine

Caffeine có thể là một động lực tuyệt vời giúp bạn bắt đầu hoạt động vào buổi sáng và để có một buổi chiều sảng khoái. Nhưng hãy cẩn thận đừng lạm dụng nó hoặc trở nên quá phụ thuộc vào cốc cà phê hàng ngày của bạn.

Mặc dù caffeine có thể cung cấp năng lượng tăng cường tạm thời, nhưng việc dựa vào nó quá nhiều có thể dẫn đến chu kỳ phụ thuộc và cuối cùng làm gián đoạn mức năng lượng tự nhiên của bạn. Ngoài ra, nó có thể gây đau đầu và khiến bạn cảm thấy bồn chồn. Điều tồi tệ hơn là việc sử dụng caffeine có thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn so với trước khi bạn uống nó.

5. Không bổ sung đủ protein

Nếu bạn đang ăn kiêng, thông thường bạn nên hạn chế bữa ăn chỉ có salad, rau và sinh tố. Mặc dù đây là những bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào, nhưng điều quan trọng là phải có một nhóm thực phẩm đa dạng, bao gồm lượng protein phù hợp để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể.

Theo các chuyên gia, protein rất cần thiết để duy trì khối lượng cơ bắp và cung cấp nguồn năng lượng ổn định. Protein giúp bạn no nhanh hơn và no lâu hơn, vì vậy nếu bạn bỏ qua protein trong bữa ăn của mình, bạn có thể bị lượng đường trong máu lên cao và xuống thấp, dẫn đến năng lượng lúc cao lúc thấp. Việc không bổ sung đủ protein trong chế độ ăn uống có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi trong những giờ sau bữa ăn.

6. Thiếu ngủ

Ngủ không đủ giấc có thể tàn phá sức khỏe của bạn. Nhưng đối với một số người, thư giãn vào cuối một ngày dài có thể là một thử thách. Điều cần thiết là phải tìm ra nguồn gốc của vấn đề nếu bạn không có được những giấc ngủ ổn định.

Việc liên tục ngủ không đủ giấc hoặc có những giấc ngủ kém chất lượng có thể ảnh hưởng lớn đến mức năng lượng của bạn. Hãy đặt mục tiêu có được giấc ngủ chất lượng từ bảy đến chín giờ mỗi đêm.

7. Có lối sống ít vận động

Bạn có biết rằng không hoạt động thể chất đầy đủ có thể khiến bạn cảm thấy kém năng động hơn? Hoạt động thể chất thường xuyên giúp cải thiện tuần hoàn và lưu lượng oxy, điều này có thể tăng cường năng lượng của bạn. Mặc dù bạn có thể không cảm thấy muốn tập thể dục vào lúc này nhưng nó có thể giúp cải thiện mức năng lượng của bạn trong ngày.

8. Ăn quá nhiều hoặc ăn quá ít

Đây là hai đầu đối lập nhau và cả hai đều có thể gây bất lợi khi ảnh hưởng đến mức năng lượng của bạn. Cụ thể, theo các chuyên gia: “Ăn quá nhiều có thể dẫn đến uể oải, trong khi ăn quá ít có thể làm mất đi các chất dinh dưỡng và năng lượng thiết yếu của cơ thể, khiến bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi”.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 8 thói quen phổ biến đang làm cạn kiệt năng lượng của bạn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!