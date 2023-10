Ăn bột yến mạch có giúp giảm cân không?

Khi bạn đang trong hành trình giảm cân, điều quan trọng là phải tìm hiểu mọi điều có thể giúp ích hoặc cản trở tiến trình của bạn. Có một số loại thực phẩm là người đồng hành tốt và một số loại mà bạn cần phải loại bỏ khỏi thực đơn của bạn. Đối với bột yến mạch, giờ đây nó có thể là người bạn tốt nhất của bạn trong bữa sáng, bữa trưa ngon miệng hoặc bữa ăn nhẹ.

Cụ thể, bột yến mạch tốt cho tim vì nó giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt là beta-glucans, có thể giúp giảm mức cholesterol LDL (có hại) trong máu. Điều này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan trong bột yến mạch cũng có thể giúp điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ đường trong máu. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ của bột yến mạch thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh bằng cách ngăn ngừa táo bón và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt. Không chỉ vậy, nó cũng là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như mangan, phốt pho, magie và sắt.

Ăn bột yến mạch có thể giúp bạn giảm cân?

1. Bột yến mạch có thể giúp bạn cảm thấy no

Ăn một bát yến mạch thịnh soạn vào bữa sáng là cách chắc chắn là một lựa chọn hoàn hảo để no bụng vì bột yến mạch cung cấp nhiều chất xơ. Trong đó, chất xơ có thể hỗ trợ quản lý cân nặng bằng cách giảm tổng lượng calo bạn tiêu thụ. Cụ thể, chất xơ giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn và no lâu hơn, điều này cũng có thể giúp hạn chế việc ăn vặt không lành mạnh giữa các bữa ăn.

2. Bột yến mạch là một nguồn cung cấp carbs phức hợp tuyệt vời

Đừng lo lắng, vì không phải tất cả carbs đều xấu. Trên thực tế, carbohydrate phức hợp có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn. Cụ thể, bột yến mạch là nguồn cung cấp carbohydrate phức hợp tốt, cung cấp năng lượng giải phóng ổn định vì nó tiêu hóa chậm hơn. Nó có thể giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt cả ngày và duy trì lượng đường trong máu ổn định. Điều này có thể giúp bạn chống lại cảm giác thèm ăn và ăn vặt quá mức giữa các bữa ăn thường dẫn đến tăng cân theo thời gian.

3. Bột yến mạch là nguồn cung protein dồi dào

Ngoài chất xơ, protein là một phần dinh dưỡng thiết yếu cho hành trình giảm cân mà bạn nên đảm bảo nạp đủ. Các chuyên gia cho biết, chỉ với khoảng 5 gam protein trong nửa cốc yến mạch (khô), nó có thể giúp bạn cảm thấy no nhanh hơn và no lâu hơn sau bữa ăn. Ngoài ra, yến mạch là nền tảng tuyệt vời cho các loại thực phẩm giàu protein khác như các loại hạt và bơ hạt, hạt, sữa và bột protein. Tất cả những chất bổ sung này có thể được sử dụng để biến một bát bột yến mạch thành một nguồn cung cấp protein tuyệt vời.

4. Bột yến mạch có lượng calo thấp

Khi bạn có mục tiêu giảm cân, bạn có thể đang tìm kiếm những thực phẩm ít calo nhưng thực sự có hương vị thơm ngon. Suy cho cùng, giảm cân chính là thiết lập mức thâm hụt calo mỗi ngày. Và bột yến mạch chính là một thành phần phù hợp cho thực đơn của bạn.

Theo các chuyên gia, yến mạch có lượng calo thấp. Chỉ với 150 calo cho một khẩu phần nửa cốc (khô), chúng có chứa các chất dinh dưỡng như chất xơ và protein giúp bạn no lâu hơn so với khi bạn ăn 150 calo từ bánh ngọt hoặc bữa sáng nướng ngon. Điều này có thể giúp tạo ra cảm giác no lâu. Và việc ổn định lượng đường trong máu vào buổi sáng sẽ có thể giúp bạn chủ động ăn uống cân bằng trong ngày hơn.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Ăn bột yến mạch có giúp giảm cân không?” Với một loại thực phẩm thơm ngon, giàu dinh dưỡng và dễ dàng kết hợp vào các bữa ăn trong ngày như này, các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay vào chế độ ăn giảm cân của mình nào? Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!