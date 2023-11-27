3 thời điểm vàng để uống cà phê, muốn tỉnh táo và đêm không mất ngủ chỉ cần theo đúng khung giờ này

Các hoạt động như khi nào ngủ, khi nào thức dậy và khi nào có nhiều năng lượng nhất được quyết định một phần bởi mỗi người và một phần do đồng hồ sinh học của cơ thể quyết định.Cơ thể chúng ta có đồng hồ sinh học 24 giờ, còn được gọi là nhịp sinh học, ảnh hưởng đến kiểu ngủ-thức và sự điều tiết hormone.

Nếu bạn uống cà phê vào buổi tối muộn hoặc gần giờ đi ngủ, bạn đang gây nguy hiểm cho nhịp sinh học của mình bởi một tách cà phê vào buổi tối có thể là lý do làm xáo trộn lịch trình giấc ngủ của bạn.

Cortisol là thành phần quan trọng giúp cơ thể kiểm soát tình trạng căng thẳng, sợ hãi. Cortisol, thường được gọi là "hormone căng thẳng", đạt đỉnh điểm vào buổi sáng sớm. Cortisol xác định mức năng lượng cũng như mức độ căng thẳng của bạn trong suốt cả ngày và góp phần giúp bạn tỉnh táo. Vì vậy, uống cà phê vào thời điểm cortisol đang hoạt động không phải là một lựa chọn tốt. Thay vào đó, hãy thử điều chỉnh cách uống cà phê theo chu kỳ cortisol.

Mức cortisol thường cao nhất sau khi thức dậy. Vì vậy, nếu bạn thức dậy lúc 8 giờ sáng, cortisol tự nhiên sẽ tiếp tục hoạt động cho đến 9 hoặc 9h30 sáng. Khi cortisol bắt đầu giảm xuống, bạn bắt đầu cảm thấy uể oải, lúc này hãy pha cho mình một tách cà phê để tăng mức năng lượng. Bằng cách này, bạn sẽ không can thiệp vào nồng độ cortisol của cơ thể mà chỉ bổ sung nó khi đến thời điểm thích hợp.

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Tăng cường cà phê giữa trưa

Vào khoảng giữa trưa, từ 13 giờ chiều đến 15 giờ chiều, bạn có thể cảm thấy buồn ngủ sau giờ trưa. Ngay khi có cảm giác cạn kiệt năng lượng, bạn có thể uống một tách cà phê đá để giúp bản thân lấy lại năng lượng.

Vấn đề là việc uống cà phê vào buổi trưa ở mỗi người là khác nhau. Mặc dù uống một lượng cà phê vừa phải trong thời điểm này có thể giúp tăng thêm năng lượng, ngăn ngừa cảm giác mệt mỏi sau giờ trưa nặng nề, nhưng tốt hơn hết bạn chỉ nên uống một nửa cốc vì đồng hồ buổi chiều cũng gần với chu kỳ giấc ngủ của bạn.

Một ly cà phê lớn lúc 15 giờ chiều có thể gây ra tình trạng thiếu ngủ lúc 22 giờ tối. Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải lắng nghe cơ thể mình và thực hiện một số bài kiểm tra trước khi xác định xem liệu cốc cà phê buổi chiều có phù hợp với mình hay không.

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Ly cà phê chiều muộn

Uống cà phê vào buổi chiều muộn hoặc đầu giờ tối chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ và chu kỳ giấc ngủ của bạn. Mặc dù cà phê cũng được dùng như một loại đồ uống tuyệt vời vào buổi tối nhưng cà phê chắc chắn sẽ gây khó chịu vào ban đêm khi bạn cố gắng ngủ nhưng không ngủ được. Vì độ nhạy cảm với caffeine có xu hướng tăng lên vào buổi tối, tốt nhất bạn nên tránh uống cà phê vào buổi chiều muộn hoặc đầu giờ tối để không làm gián đoạn nhịp sinh học của cơ thể.

Cà phê như một thức uống trước khi tập luyện thể thao

Mặc dù cà phê cung cấp cho cơ thể năng lượng tức thời nhưng khi bạn tập luyện nặng, đốt cháy calo và tập luyện chăm chỉ sau khi uống cà phê, bạn cũng đang tiêu hao rất nhiều năng lượng. Vì vậy, bạn nên uống cà phê trước khi tập luyện từ 30 đến 60 phút trước khi bắt đầu buổi tập thể dục.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy uống cà phê vào thời điểm nào là thích hợp?

Điều này phụ thuộc vào tình trạng và nhu cầu của từng cá nhân. Nếu bạn đang làm ca đêm và ngủ vào khoảng 8 giờ sáng, hãy uống một tách cà phê lúc 9 giờ tối và làm việc. Nếu bạn là người tập gym và cần cà phê trước khi tập luyện, hãy uống một cốc cà phê trước đó khoảng một giờ để đảm bảo caffeine giải phóng toàn bộ năng lượng bạn cần.

Và nếu bạn có lối sống bình thường là thức dậy lúc 7 giờ sáng rồi bắt đầu các công việc trong ngày của mình, hãy đợi một hoặc hai giờ, để mức cortisol của bạn thực hiện điều kỳ diệu về năng lượng và uống đồ uống cà phê yêu thích của bạn sau thời gian đó.