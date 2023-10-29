Thêm đường vào trà và cà phê có hại cho sức khỏe không: Chuyên gia tiết lộ sự thật bất ngờ!

Sức khỏe 29/10/2023 11:17

Một nghiên cứu cho biết có kết quả mới về tác động đến sức khỏe tổng thể của cơ thể khi thêm đường vào trà hoặc cà phê có thể khiến bạn bất ngờ.

Lời khuyên về chế độ ăn uống do Chính phủ Anh đưa ra năm 2015 kêu gọi người lớn hạn chế tiêu thụ đường ở mức 30g mỗi ngày (khoảng 7 thìa cà phê) để bảo vệ sức khỏe răng miệng và giúp giải quyết làn sóng gia tăng của bệnh tiểu đường và các bệnh liên quan đến béo phì.

Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS)) cũng đề nghị giảm lượng đường trong trà hoặc cà phê “cho đến khi bạn có thể cắt bỏ hoàn toàn” hoặc thay vào đó sử dụng chất làm ngọt nhân tạo.

Nhưng một nghiên cứu mới không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc làm ngọt đồ uống với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tử vong sớm.

Thêm đường vào trà và cà phê có hại cho sức khỏe không: Chuyên gia tiết lộ sự thật bất ngờ! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học Hà Lan, Đan Mạch và Anh đã phân tích dữ liệu từ Nghiên cứu nam giới Copenhagen – nơi đã theo dõi và kiểm tra nam giới từ những năm 1970. Không rõ những người đàn ông trong nghiên cứu đã thêm bao nhiêu đường vào đồ uống nóng của họ, nhưng nhìn chung, những người thừa nhận đã thêm nó vào trà hoặc cà phê không có nhiều khả năng phát triển các vấn đề sức khỏe hơn những người trả lời không làm vậy.

Các nhà nghiên cứu viết: “Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc sử dụng đường trong trà và cà phê với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim mạch, tử vong do ung thư hoặc tiểu đường”.

Thêm đường vào trà và cà phê có hại cho sức khỏe không: Chuyên gia tiết lộ sự thật bất ngờ! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bất chấp phát hiện này, một phân tích lớn gần đây đã kết luận rằng tiêu thụ nhiều đường là "có hại hơn là có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là bệnh tim mạch chuyển hóa - bao gồm đau tim, đột quỵ và tiểu đường". Phân tích của 73 nghiên cứu quy mô lớn và hơn 8.600 bài báo khoa học đã tìm thấy mối liên hệ có hại đáng kể giữa việc tiêu thụ đường, rối loạn chuyển hóa và các vấn đề về tim.

Tiêu thụ nhiều đường, bao gồm đồ uống có đường, cũng có liên quan đến việc tăng cân.

Thêm đường vào trà và cà phê có hại cho sức khỏe không: Chuyên gia tiết lộ sự thật bất ngờ! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cho biết trên Tạp chí Y khoa Anh: “Việc giảm tiêu thụ đường bổ sung xuống dưới sáu thìa cà phê mỗi ngày và hạn chế đồ uống có đường ở mức dưới một khẩu phần mỗi tuần được khuyến nghị để giảm tác dụng phụ của đường”.

Bình luận về những phát hiện trái ngược này với Medical News Today, chuyên gia giảm cân, Tiến sĩ Sarah Stombaugh cho biết: "Nghiên cứu này chứng minh rằng việc bổ sung một lượng nhỏ đường vào chế độ ăn uống của chúng ta có thể được thực hiện mà không gặp rủi ro nghiêm trọng. Ở nhà, bạn có thể thêm ít đường hơn lượng đường có trong cà phê ở quán cà phê". 

Bác sĩ chỉ ra 2 khung giờ uống cà phê có hại sức khỏe: Gián tiếp gây huyết áp cao, đường huyết tăng vọt nhưng ít ai biết

Bác sĩ chỉ ra 2 khung giờ uống cà phê có hại sức khỏe: Gián tiếp gây huyết áp cao, đường huyết tăng vọt nhưng ít ai biết

Cà phê là đồ uống tốt cho sức khỏe nhưng nếu uống sai giờ có thể khiến bạn thiếu ngủ, mệt mỏi kéo dài.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh tiểu đường thêm đường vào trà thêm đường vào cà phê

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 39 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm