Thêm đường vào trà và cà phê có hại cho sức khỏe không: Chuyên gia tiết lộ sự thật bất ngờ!

Một nghiên cứu cho biết có kết quả mới về tác động đến sức khỏe tổng thể của cơ thể khi thêm đường vào trà hoặc cà phê có thể khiến bạn bất ngờ.

Lời khuyên về chế độ ăn uống do Chính phủ Anh đưa ra năm 2015 kêu gọi người lớn hạn chế tiêu thụ đường ở mức 30g mỗi ngày (khoảng 7 thìa cà phê) để bảo vệ sức khỏe răng miệng và giúp giải quyết làn sóng gia tăng của bệnh tiểu đường và các bệnh liên quan đến béo phì. Dịch vụ Y tế Quốc gia (National Health Service - NHS)) cũng đề nghị giảm lượng đường trong trà hoặc cà phê “cho đến khi bạn có thể cắt bỏ hoàn toàn” hoặc thay vào đó sử dụng chất làm ngọt nhân tạo.

Nhưng một nghiên cứu mới không tìm thấy mối liên hệ nào giữa việc làm ngọt đồ uống với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tử vong sớm. Ảnh minh họa: Internet Các nhà khoa học Hà Lan, Đan Mạch và Anh đã phân tích dữ liệu từ Nghiên cứu nam giới Copenhagen – nơi đã theo dõi và kiểm tra nam giới từ những năm 1970. Không rõ những người đàn ông trong nghiên cứu đã thêm bao nhiêu đường vào đồ uống nóng của họ, nhưng nhìn chung, những người thừa nhận đã thêm nó vào trà hoặc cà phê không có nhiều khả năng phát triển các vấn đề sức khỏe hơn những người trả lời không làm vậy.

Các nhà nghiên cứu viết: “Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc sử dụng đường trong trà và cà phê với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim mạch, tử vong do ung thư hoặc tiểu đường”. Ảnh minh họa: Internet Bất chấp phát hiện này, một phân tích lớn gần đây đã kết luận rằng tiêu thụ nhiều đường là "có hại hơn là có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là bệnh tim mạch chuyển hóa - bao gồm đau tim, đột quỵ và tiểu đường". Phân tích của 73 nghiên cứu quy mô lớn và hơn 8.600 bài báo khoa học đã tìm thấy mối liên hệ có hại đáng kể giữa việc tiêu thụ đường, rối loạn chuyển hóa và các vấn đề về tim. Tiêu thụ nhiều đường, bao gồm đồ uống có đường, cũng có liên quan đến việc tăng cân. Ảnh minh họa: Internet Các nhà nghiên cứu cho biết trên Tạp chí Y khoa Anh: “Việc giảm tiêu thụ đường bổ sung xuống dưới sáu thìa cà phê mỗi ngày và hạn chế đồ uống có đường ở mức dưới một khẩu phần mỗi tuần được khuyến nghị để giảm tác dụng phụ của đường”. Bình luận về những phát hiện trái ngược này với Medical News Today, chuyên gia giảm cân, Tiến sĩ Sarah Stombaugh cho biết: "Nghiên cứu này chứng minh rằng việc bổ sung một lượng nhỏ đường vào chế độ ăn uống của chúng ta có thể được thực hiện mà không gặp rủi ro nghiêm trọng. Ở nhà, bạn có thể thêm ít đường hơn lượng đường có trong cà phê ở quán cà phê".

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