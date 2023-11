Thêm đường vào trà và cà phê có hại cho sức khỏe không: Chuyên gia tiết lộ sự thật bất ngờ!

Lời khuyên về chế độ ăn uống do Chính phủ Anh đưa ra năm 2015 kêu gọi người lớn hạn chế tiêu thụ đường ở mức 30g mỗi ngày (khoảng 7 thìa cà phê) để bảo vệ sức khỏe răng miệng và giúp giải quyết làn sóng gia tăng của bệnh tiểu đường và các bệnh liên quan đến béo phì.

Các nhà nghiên cứu viết: “Không có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc sử dụng đường trong trà và cà phê với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, tử vong do tim mạch, tử vong do ung thư hoặc tiểu đường”.

Ảnh minh họa: Internet

Bất chấp phát hiện này, một phân tích lớn gần đây đã kết luận rằng tiêu thụ nhiều đường là "có hại hơn là có lợi cho sức khỏe, đặc biệt là bệnh tim mạch chuyển hóa - bao gồm đau tim, đột quỵ và tiểu đường". Phân tích của 73 nghiên cứu quy mô lớn và hơn 8.600 bài báo khoa học đã tìm thấy mối liên hệ có hại đáng kể giữa việc tiêu thụ đường, rối loạn chuyển hóa và các vấn đề về tim.

Tiêu thụ nhiều đường, bao gồm đồ uống có đường, cũng có liên quan đến việc tăng cân.

Ảnh minh họa: Internet

Các nhà nghiên cứu cho biết trên Tạp chí Y khoa Anh: “Việc giảm tiêu thụ đường bổ sung xuống dưới sáu thìa cà phê mỗi ngày và hạn chế đồ uống có đường ở mức dưới một khẩu phần mỗi tuần được khuyến nghị để giảm tác dụng phụ của đường”.

Bình luận về những phát hiện trái ngược này với Medical News Today, chuyên gia giảm cân, Tiến sĩ Sarah Stombaugh cho biết: "Nghiên cứu này chứng minh rằng việc bổ sung một lượng nhỏ đường vào chế độ ăn uống của chúng ta có thể được thực hiện mà không gặp rủi ro nghiêm trọng. Ở nhà, bạn có thể thêm ít đường hơn lượng đường có trong cà phê ở quán cà phê".