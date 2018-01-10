Những sai lầm khi tắm có thể gây chết người cần tránh ngay lập tức

Sống khỏe 10/01/2018 21:08

Vòi sen phun vào mặt, dùng nhiều sữa tắm hay tắm khi quá đói hoặc no... đều là những sai lầm khi tắm ảnh hưởng đến sức khỏe mà ai cũng từng mắc phải một lần trong đời.

Tắm là cách làm sạch da hiệu quả và cần thiết. Tuy nhiên, nếu mắc phải một trong những sai lầm sau bạn có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí gây tử vong.

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Một số thói quen tắm gội tưởng chừng bình thường nhưng lại có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Những sai lầm khi tắm cực kỳ nguy hiểm mà bạn nên tránh trước khi quá muộn

Tắm khi quá đói hay quá no

Khi đói, cơ thể dễ bị tụt đường huyết. Nếu đi tắm lúc này, bạn rất dễ bị chóng mặt, choáng váng, ngất xỉu hay nghiêm trọng hơn là đột tử.

Ngược lại, tắm khi ăn quá no cũng không tốt vì cơ thể cần tập trung một lượng máu tới hệ tiêu hóa sau khi ăn. Nếu chúng ta đi tắm ngay lập tức có thể ảnh hưởng đến tiêu hóa và sự hấp thụ chất dinh dưỡng, gây ra các bệnh liên quan đến dạ dày, thậm chí có thể dẫn đến biến chứng tim mạch. Tốt nhất bạn nên tắm sau khi ăn từ 1 - 2 giờ.

Vòi sen phun thẳng vào mặt

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Việc hướng vòi sen thẳng vào mặt sẽ khiến làn da của bạn trở nên ngày càng xấu đi - Ảnh minh họa: Internet

Áp lực nước từ vòi sen khá lớn nên khi tia nước phun trực tiếp vào mặt sẽ gây tổn thương da. Vì thế, bạn không nên hướng vòi sen phun trực diện vào mặt khi tắm để không làm ảnh hưởng đến da.

Đi ngủ ngay sau khi tắm

Trước khi ngủ 30 phút không nên tắm nước quá nóng vì nhiệt độ cơ thể sẽ tăng nhanh, gây khó ngủ hay mộng mị. Vì thế, bạn nên tắm trước khi đi ngủ khoảng 1-2 giờ.

Những sai lầm khi tắm có thể gây chết người cần tránh ngay lập tức - Ảnh 3
Không nên ngủ ngay sau khi đi tắm để đảm bảo sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Còn trường hợp bạn không có thời gian mà vẫn muốn sạch sẽ để lên giường, chỉ cần dùng khăn ấm lau sơ cơ thể.

Tắm quá lâu

Đứng dưới vòi sen hay ngâm mình trong bồn tắm quá lâu đều là những sai lầm phổ biến nhất mà chị em nào cũng mắc phải ít nhất một lần trong đời. Thời gian tắm rửa quá lâu sẽ làm làn da của bạn bị khô, dễ bong tróc.

Những sai lầm khi tắm có thể gây chết người cần tránh ngay lập tức - Ảnh 4
Tốt nhất chỉ nên tắm từ 7 - 10 phút/lần - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, thói quen tắm nước nóng quá lâu cũng có thể làm cho các mạch máu giãn nở gây ra các vết ban đỏ trên da. Nếu không sớm khắc phục, làn da của bạn sẽ ngày càng mẫn cảm, phát ban hoặc thậm chí là bị chàm.

Dùng quá nhiều sữa tắm

Một số người có thói quen dùng nhiều sữa tắm vì nó mang lại cảm giác sạch sẽ và hương thơm nồng nàn hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng thời làm mất đi lớp bảo vệ tự nhiên trên da, khiến da bị khô, thô ráp... Tốt nhất chị em nên sử dụng một lượng sữa tắm vừa đủ đế bảo vệ sức khỏe làn da.

Tắm vào đêm khuya

Trong thời buổi hiện đại, nhiều người thường có thói quen tắm vào ban đêm. Dù có sử dụng nước nóng, điều này vẫn cực kỳ có hại cho sức khỏe.

Vào ban đêm nhiệt độ thấp hơn ban ngày. Bạn có thể bị lạnh, giảm tuần hoàn não, thậm chí gây đột quỵ.

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