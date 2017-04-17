5 sai lầm khi tắm ngày nào bạn cũng mắc phải khiến da bị tàn phá khủng khiếp

Chăm sóc da 17/04/2017 11:51

Sau đây là 5 thói quen điển hình mà đa số mọi người đều mắc phải trong khi tắm khiến da ngày càng xấu và khô ráp.

Tắm là thói quen làm sạch cơ thể mỗi ngày nhưng không phải ai cũng tắm đúng cách, trên thực tế có những quy tắc trong khi tắm để giữ cho làn da bạn khỏe mạnh và đẹp hơn. 

1. Dùng nước quá nóng

Nước quá nóng sẽ khiến da trở nên khô và không đều màu. Nhiệt độ nước cao sẽ xóa sạch lớp dầu nhờn tự nhiên trên da, làm da không tự phòng vệ với những tác động từ môi trường. Sử dụng nước quá nóng còn làm tăng lưu thông máu dẫn đến đỏ da, viêm và phát ban. 

Nhiệt độ nước tốt nhất để tắm là 35 độ C.

Những <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/thoi-quen-xau-khi-tam.topic'>thói quen xấu khi tắm</a> gây hại cho da
Sử dụng nước quá nóng là thói quen trong khi tắm đa số mọi người đều mắc phải. Ảnh: Internet

2. Tắm quá lâu

Cũng giống như việc dùng nước nóng, tắm quá lâu cũng khiến da khô ráp có thể dẫn đến phát ban và ngứa. Thời gian tắm tối ưu nhất là khoảng 7 - 10 phút. 

Những thói quen xấu khi tắm gây hại cho da
Phụ nữ thường mắc phải thói quen trong khi tắm này, họ có thể tốn đến 30 - 45 phút. Ảnh: Internet

3. Thường xuyên sử dụng sữa tắm

Sử dụng quá nhiều sữa tắm sẽ làm sạch lớp dầu bảo vệ tự nhiên của da dẫn đến việc da khô và không mịn màng. Ngoài ra, việc sử dụng các loại sữa tắm có hàm lượng chất tẩy không phù hợp với từng loại da rất có hại đối với da. 

Những thói quen xấu khi tắm gây hại cho da
Thói quen trong khi tắm này bắt nguồn từ lầm tưởng sử dụng nhiều sữa tắm giúp dưỡng da, làm sạch da. Ảnh: Internet

4. Không thay bông tắm thường xuyên

Bông tắm sử dụng trong thời gian dài sẽ tích tụ càng nhiều vi khuẩn. Không vệ sinh hoặc thay đổi bông tắm trong một thời gian sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập vào da và gây mụn đỏ, viêm và dị ứng da. Tốt nhất là nên thay đổi chúng 4 tuần 1 lần. 

Những thói quen xấu khi tắm gây hại cho da
Ảnh: Internet

5. Lau cơ thể quá khô

Khoảng thời gian sau khi tắm, da sẽ rất mềm và dễ bị tổn thương, việc sử dụng một chiếc khăn thô ráp và chà xát vào cơ thể sẽ khiến da bong tróc thậm chí là trầy xước. Vì vậy, nên dùng một chiếc khăn mềm lau nhẹ khắp cơ thể, cũng không nên lau quá khô điều này sẽ khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên. 

Những thói quen xấu khi tắm gây hại cho da
Nam giới thường mắc phải thói quen trong khi tắm này, họ thường dùng lực quá mạnh khiến da bị bong tróc. Ảnh: Internet

(Nguồn Brightside)

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