5 sai lầm khi tắm ngày nào bạn cũng mắc phải khiến da bị tàn phá khủng khiếp

Tắm là thói quen làm sạch cơ thể mỗi ngày nhưng không phải ai cũng tắm đúng cách, trên thực tế có những quy tắc trong khi tắm để giữ cho làn da bạn khỏe mạnh và đẹp hơn.

Nước quá nóng sẽ khiến da trở nên khô và không đều màu. Nhiệt độ nước cao sẽ xóa sạch lớp dầu nhờn tự nhiên trên da, làm da không tự phòng vệ với những tác động từ môi trường. Sử dụng nước quá nóng còn làm tăng lưu thông máu dẫn đến đỏ da, viêm và phát ban.

2. Tắm quá lâu

Cũng giống như việc dùng nước nóng, tắm quá lâu cũng khiến da khô ráp có thể dẫn đến phát ban và ngứa. Thời gian tắm tối ưu nhất là khoảng 7 - 10 phút.

3. Thường xuyên sử dụng sữa tắm

Sử dụng quá nhiều sữa tắm sẽ làm sạch lớp dầu bảo vệ tự nhiên của da dẫn đến việc da khô và không mịn màng. Ngoài ra, việc sử dụng các loại sữa tắm có hàm lượng chất tẩy không phù hợp với từng loại da rất có hại đối với da.

4. Không thay bông tắm thường xuyên

Bông tắm sử dụng trong thời gian dài sẽ tích tụ càng nhiều vi khuẩn. Không vệ sinh hoặc thay đổi bông tắm trong một thời gian sẽ khiến vi khuẩn xâm nhập vào da và gây mụn đỏ, viêm và dị ứng da. Tốt nhất là nên thay đổi chúng 4 tuần 1 lần.

5. Lau cơ thể quá khô

Khoảng thời gian sau khi tắm, da sẽ rất mềm và dễ bị tổn thương, việc sử dụng một chiếc khăn thô ráp và chà xát vào cơ thể sẽ khiến da bong tróc thậm chí là trầy xước. Vì vậy, nên dùng một chiếc khăn mềm lau nhẹ khắp cơ thể, cũng không nên lau quá khô điều này sẽ khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên.

(Nguồn Brightside)