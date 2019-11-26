Nguyên nhân gây đau nửa đầu nhức mắt phải và cách khắc phục

Đau đầu được hiểu là chứng đau ở vùng đầu, gáy cổ, mặt và đôi khi lây lan quanh hốc mắt. Đau đầu có thể ở một bên hoặc hai bên, đau cố định hoặc lan tỏa, khác nhau về cường độ đau (mức độ đau từ nhẹ đến nặng), về tính chất đau (điện giật, âm ỉ, dữ dội, đau có cảm giác như mạch đập ...), về diễn biến (đau thành từng cơn, đau liên tục, nặng dần ...) và các triệu chứng đi kèm theo (mất thăng bằng, giảm thị lực, thính lực ...). Hầu hết mọi người trong chúng ta đều trải qua một vài lần trong cuộc đời bị đau đầu, triệu chứng này xảy ra ở hầu hết mọi lứa tuổi, và là bệnh thường gặp nhất.

Hiện tượng đau nửa đầu nhức mắt phải là tình trạng khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Theo nghiên từ Hiệp hội nghiên cứu đau quốc tế gọi tắt là IASP (International Association for the Study of Pain) định nghĩa rằng, hiện tượng đau là cảm giác khó chịu, trải nghiệm cảm xúc, xuất hiện cùng lúc với những tổn thương thực hay tiềm tàng các mô, hoặc được miêu tả kiểu giống như thế.

Ở Việt Nam, một khảo sát ngẫu nhiên đã cho thấy có đến trên 2000 người trưởng thành (nghiên cứu năm 2008) thì có tới 78,3% người từng mắc ít nhất đau đầu một lần trong đời. Một nghiên cứu gần đây nhất cũng đã công bố (tháng 2/2019) có trên 12.136 người khi được hỏi thì có đến 86,53% người trả lời rằng họ đã trải qua cơn đau các loại và chúng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Trong đó, đau đầu chiếm tỷ lệ 35.43%. Theo thống kê từ Hiệp hội Đau đầu Quốc tế thì hằng năm ở Mỹ có đến 45 triệu người (trên 13%) bị mắc chứng đau đầu.

Đau đầu do nguyên phát: là chứng đau đầu Migraine, đau đầu do căng cơ, đau đầu cụm và các chứng đau đầu liên quan đến dây V, đau đầu do yếu tố cố gắng sức (ho, tình dục) ...

Đau đầu do thứ phát: đây là hậu quả của các bệnh lý khác TMH, RHM, bị chấn thương (sọ, cột sống cổ), cơ thể nhiễm trùng, bệnh lý về mạch máu nội sọ-cột sống cổ, nguyên nhân do nội sọ không do mạch máu (tăng huyết áp, u, giảm ALNS ...) hay lạm dụng thuốc...

Đau đầu liên quan đến thần kinh sọ và trung ương: chứng đau dây thần kinh số 5

Đau đầu do nguyên phát là chứng đau đầu Migraine - Ảnh minh họa: Internet

Đau nửa đầu bên phải và nhức mắt do đâu?

Trên thực tế, rất nhiều bác sĩ thường chia sẻ rằng họ gặp nhiều bệnh nhân than phiền về chứng đau đầu kèm theo đó là hiện tượng nhức mắt, bao gồm ể đau quanh hố mắt, đau đầu và vùng quanh mắt phải, đau đầu kèm những cơn đau nhức hố mắt, đau đầu đi kèm theo đó là triệu chứng về mắt (giảm thị lực, mắt đỏ hay chảy nước mắt...) đau đầu lây lan đến phần hố mắt, ...

Đa số những trường hợp là bị đau đầu nguyên phát. Chứng đau nửa đầu bên phải (thường là bệnh Migraine) với mức độ vừa, nặng bao gồm các vùng hố mắt có tính mạch đập, cơn đau tăng lên khi vận động, lặp lại nhiều lần, sợ khi thấy ánh sáng, tiếng động, kèm theo đó buồn nôn hoặc nôn khi trong cơn đau.

Đa số những trường hợp là bị đau đầu nguyên phát - Ảnh minh họa: Internet

Người bị nhiễm virus cấp như bệnh cảm cúm, sốt siêu vi, sốt xuất huyết.. thì cũng có những triệu chứng đau đầu, kèm theo đó có thể là cảm giác đau sâu trong mắt, có cảm giác như bị nhồi nén hốc mắt. Người bệnh có tâm căn suy nhược thường luôn có than phiền đau đầu kèm theo đó là tình trạng nhức mỏi mắt, mất ngủ.

Tình trạng đau dây V nhánh I nguyên phát có tính chất đau tự phát đột ngột và dữ dội, như điện giật, thành từng cơn kéo dài trong vài giây đến vài chục giây và kèm theo đó là dấu hiệu đỏ mắt, chảy nước mắt...

Đau nửa đầu bên phải và nhức mắt là bệnh gì?

Đau đầu kèm đau nhức quanh hố mắt thứ phát: Đau khi thời tiết thay đổi, đau sẽ chủ yếu tập trung ở vùng trán gần với mắt, cơn đau tăng khi hít hay khịt mũi, kèm theo đó là xuất huyết mũi họng, sốt.. đây có thể là triệu chứng của bệnh lý xoang.

Một số hội chứng khác gây ra các cơn đau đột ngột, dữ dội không những gây đau hàm mặt mà còn ở cả hốc mắt. Nếu thấy đau đầu kèm theo đó là cảm giác bị nhức mắt/đau hố mắt,. có dấu hiệu giảm thị lực thì rất có thể người bệnh gặp chứng viêm thần thị thần kinh, glocom.

Đau đầu nhức mắt phải và có lồi mắt, thị lực giảm, bị liệt vận nhãn.. thường gặp trong bệnh dò động tĩnh mạch xoang hang.

Đau đầu dữ dội kèm theo hiện tượng nôn, thị lực giảm, hội chứng sợ ánh sáng, rối loạn ý thức, đây là triệu chứng của bệnh tăng áp lực nội sọ.

Đau vùng thái dương kèm giảm/mất thị lực, kết mạc bị phù nề, động mạch vùng thái dương to, sờ thấy mạch đập rất có thể là bệnh Horton (hay còn gọi là bệnh viêm động mạch thái dương).

Đau dây V xung đột mạch máu – thần kinh, bị u dây V là bệnh thường gặp trên thực tế..

Đau khi thời tiết thay đổi đây có thể là triệu chứng của bệnh lý xoang - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu đau đầu nhức mắt phải cần cẩn trọng

Chứng đau nửa đầu nhức mắt phải khi khám, bác sĩ sẽ khai thác các triệu chứng: Tiền sử, quá trình khởi phát, diễn tiến của bệnh, tính chất đau và những dấu hiệu kèm theo cũng như những bệnh lý khác của người bệnh nếu có. Những cơn đau đầu kèm chứng đau/nhức hố mắt nếu xảy ra với tần suất ít, nhẹ thường thì không phải là dấu hiệu của những bệnh lý nghiêm trọng. Nguyên nhân thường gặp là do người bệnh tiếp xúc với máy tính lâu, chế độ nghỉ ngơi không hợp lý, tâm lý căng thẳng. Một số triệu chứng được xem là nghiêm trọng, bệnh nhân cần thăm khám ngay lập tức và tìm hiểu nguyên nhân:

Thấy dấu hiệu đau đầu với mức độ vừa và nặng

Đau nửa đầu nhức mắt phải kèm theo hiện tượng sốt, giảm/mất thị lực, buồn nôn sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn, bị lồi mắt, có cảm giác đau tăng lên khi nhai hay vận động

Đau gây ra chứng rối loạn ý thức/rối loạn tâm lý...

Tùy vào biểu hiện của người bệnh mà bác sĩ sẽ tầm soát nguyên nhân bằng những kỹ thuật thăm khám chuyên sâu như: Xét nghiệm máu, MRI sọ não, CT sọ não, chụp mạch, siêu âm,...từ đó mới xây dựng được phác đồ điều trị phù hợp.

Tùy biểu hiện người bệnh mà bác sĩ sẽ tầm soát bằng kỹ thuật thăm khám chuyên sâu - Ảnh minh họa: Internet

Khắc phục đau nửa đầu nhức mắt phải

Đa số những trường hợp đau nửa đầu nhức mắt phải sẽ được giải quyết bằng các thuốc giảm đau thông thường cùng với đó là một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và làm việc hợp lý.

Với những cơn đau đầu nguyên phát: Migraine, đau dây V, đau đầu căng cơ,... cần kiểm soát bởi những thuốc giảm đau kháng viêm (NSAID), giãn cơ, Triptan, giảm đau thần kinh..

Những cơn đau đầu thứ phát là hậu quả của các bệnh lý khác cần phải được điều trị dựa theo nguyên nhân gây bệnh (Glocom, viêm động mạch thái dương, viêm xoang, viêm thị thần kinh, bệnh lý xoang hang ...)

Ngoài ra, việc xây dựng một chế độ nghỉ ngơi, làm việc, chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp cùng với đó là thiết lập thói quen tốt như tập luyện hàng ngày như đi bộ nhanh, chạy bộ hay các hình thức yoga, thiền,…và kiểm tra sức khỏe định kỳ chính là cách tốt nhất duy trì sức khỏe, sớm phát hiện các dấu hiệu bệnh và có những biện pháp xử lý, điều trị kịp thời, hiệu quả.

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Thiết lập thói quen tốt như tập luyện hàng ngày như yoga - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là một vài thông tin về hiện tượng đau nửa đầu nhức mắt phải cũng như cách khắc phục tình trạng này. Tuy nhiên, nếu tình trạng đau kéo dài không rõ nguyên nhân, bạn không nên lơ là mà cần phải tìm đến các trung tâm y tế để thăm khám và tìm hướng điều trị hợp lý.