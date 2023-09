Nguyên nhân gây đau nửa đầu nhức mắt phải và cách khắc phục

Tìm hiểu về chứng đau đầu

Hiện tượng đau nửa đầu nhức mắt phải là tình trạng khá phổ biến ở nước ta hiện nay. Theo nghiên từ Hiệp hội nghiên cứu đau quốc tế gọi tắt là IASP (International Association for the Study of Pain) định nghĩa rằng, hiện tượng đau là cảm giác khó chịu, trải nghiệm cảm xúc, xuất hiện cùng lúc với những tổn thương thực hay tiềm tàng các mô, hoặc được miêu tả kiểu giống như thế.

Đau đầu được hiểu là chứng đau ở vùng đầu, gáy cổ, mặt và đôi khi lây lan quanh hốc mắt. Đau đầu có thể ở một bên hoặc hai bên, đau cố định hoặc lan tỏa, khác nhau về cường độ đau (mức độ đau từ nhẹ đến nặng), về tính chất đau (điện giật, âm ỉ, dữ dội, đau có cảm giác như mạch đập ...), về diễn biến (đau thành từng cơn, đau liên tục, nặng dần ...) và các triệu chứng đi kèm theo (mất thăng bằng, giảm thị lực, thính lực ...). Hầu hết mọi người trong chúng ta đều trải qua một vài lần trong cuộc đời bị đau đầu, triệu chứng này xảy ra ở hầu hết mọi lứa tuổi, và là bệnh thường gặp nhất.