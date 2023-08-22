Người trẻ đổ xô ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch: Vừa ngon lại bổ, nhưng cần nhớ kỹ những lưu ý này để tránh 'rước bệnh vào thân'

Sống khỏe 22/08/2023 08:32

Đậu đỏ không chỉ có giá trị dinh dưỡng ở hạt mà vỏ đậu đỏ cũng chứa rất nhiều khoáng chất. Tuy nhiên, khi sử dụng loại đậu này cần đặc biệt lưu ý những điều sau để tránh gây tổn hại cho cơ thể.

Dinh dưỡng trong đậu đỏ

Đậu đỏ là một trong những loại đậu được tiêu thụ phổ biến nhất và thường được ăn với cơm. Cũng giống như các loại đậu khác, đậu đỏ đem lại một số lợi ích về sức khỏe. Dinh dưỡng trong 256 gram đậu đỏ nấu chín như sau:

Lượng Calo: 215

Protein: 13,4 gram

Chất xơ: 13,6 gram

Vitamin B9: 23% RDI

Mangan: 22% RDI

Vitamin B1: 20% RDI

Đồng: 17% RDI

Sắt: 17% RDI

Đậu đỏ chứa nhiều chất xơ, có thể giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu và do đó làm giảm lượng đường trong máu. Cùng với lượng đường trong máu cao, tăng cân cũng là một yếu tố nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và hội chứng chuyển hóa. Tuy nhiên, đậu đỏ có khả năng làm giảm các yếu tố nguy cơ này. Một nghiên cứu cho thấy một chiết xuất từ ​​đậu đỏ có thể giúp giảm trọng lượng cơ thể và khối lượng chất béo.

Người trẻ đổ xô ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch: Vừa ngon lại bổ, nhưng cần nhớ kỹ những lưu ý này để tránh 'rước bệnh vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ với sức khoẻ

Ngoài các món ăn ngon, đậu được sử dụng tích cực cho mục đích thẩm mỹ. Do thành phần hóa học phong phú, sản phẩm được sử dụng làm mặt nạ và sản phẩm cho da tay và mặt. Kết quả là, bạn có được một lớp hạ bì trẻ và đầy đủ nước. Để có kết quả hiệu quả hơn, một lượng nhỏ nước chanh tươi được thêm vào thành phần.

Đậu có tác dụng có lợi cho hệ tim mạch, phục hồi nó. Sản phẩm phải được bao gồm trong những người bị rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch và tăng huyết áp. Do hàm lượng calo thấp, đậu bão hòa cơ thể với các enzyme thiết yếu.

Do hàm lượng sắt cao trong sản phẩm, chất lượng máu và chuyển động của nó được cải thiện. Màng bảo vệ của cơ thể được tăng cường. Lưu lượng máu đến các tế bào tăng lên. Trong một thời gian ngắn, quá trình tiêu hóa được cải thiện. Chế độ ăn uống dựa trên đậu phục hồi sự trao đổi chất tự nhiên.

Với việc sử dụng đậu thường xuyên, hệ thống sinh dục được phục hồi. Đậu được thiết lập tốt như một phương tiện loại bỏ sỏi thận. Do đó, sưng tấy biến mất và quá trình lợi tiểu bình thường hóa.

Sản phẩm có hiệu quả cho bệnh tiểu đường. Những lợi ích của đậu với một bệnh tương tự được biểu hiện do sự hiện diện của arginine.Enzym làm tăng tốc quá trình trao đổi chất, tổng hợp urê, mức glucose trong máu giảm. Arginine có thể được gọi là một chất tương tự insulin, vì tác dụng đối với các enzyme là tương tự nhau.

Một thức uống làm từ đậu là phổ biến đối với bệnh nhân tiểu đường, nên uống một thời gian trước bữa ăn. Với việc sử dụng đậu thường xuyên, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều với bệnh thấp khớp mãn tính trong đợt trầm trọng. Bạn cần truyền dịch vỏ đậu.

Việc sử dụng đậu một cách có hệ thống giúp củng cố và chữa lành cơ thể con người một cách đầy đủ nhất. Đồng bình thường hóa việc sản xuất adrenaline và huyết sắc tố. Lưu huỳnh tích cực chống lại các bệnh về da. Enzyme cũng đối phó với các vấn đề về phế quản và thấp khớp.

Kẽm, một phần của đậu đỏ, tích cực tham gia vào quá trình chuyển hóa carbohydrate. Do đó, các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng đậu ngay cả với những người có cơ thể khỏe mạnh. Tốc độ hàng ngày của sản phẩm (khoảng 100 g.) Một thứ tự cường độ sẽ làm giảm nguy cơ khối u ác tính. Trong tương lai gần, cơ thể sẽ tự loại bỏ các hợp chất và độc tố độc hại.

Người trẻ đổ xô ăn đậu đỏ ngày Thất Tịch: Vừa ngon lại bổ, nhưng cần nhớ kỹ những lưu ý này để tránh 'rước bệnh vào thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng đậu đỏ

Cần sơ chế đậu đỏ trước khi nấu để loại bỏ hoạt chất Lectin (đây là chất rất dễ gây ngộ độc, nhất là khi tiêu thụ quá nhiều)

Tuyệt đối không ăn đậu sống và khi nấu thời gian để lâu hơn 10 phút. Trong trường hợp bị ngộ độc sẽ xuất hiện một vài biểu hiện như nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng co thắt…

Đậu đỏ kỵ với dạ dày dê. Nếu kết hợp đậu đỏ cùng dạ dày dê (hoặc ăn đậu đỏ rồi ăn dạ dày dê) thì sẽ gây đau bụng tiêu chảy và phù nề.

Đó là vì đậu đỏ có chứa saponin. Chất này kích thích niêm mạc đường tiêu hóa, vì vậy, nếu ăn thêm dạ dày dê thì sẽ dễ gây hại cho hệ tiêu hóa.

Đậu đỏ cũng không hợp với người hay bị lạnh tay chân, tê tay chân, tiêu hóa kém, đầy hơi, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, ăn kém ngon, hay bị ho khi trời lạnh…

Không nên nấu đậu đỏ bằng nồi gang, nồi sắt vì sắc tố có trong hạt đậu đỏ sẽ bị chuyển thành màu đen.

 

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