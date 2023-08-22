Thấy cơ thể có 2 dấu hiệu này, chính xác bệnh tiểu đường đang 'ghé thăm': Xuất hiện cả ngày lẫn đêm càng nguy hiểm

Sống khỏe 22/08/2023 06:20

Trước đây nhiều người cho rằng, bệnh tiểu đường chỉ gặp ở người lớn tuổi, tuy nhiên hiện nay độ tuổi mắc bệnh tiểu đường đang có dấu hiệu trẻ hóa.

Bệnh tiểu đường là gì?

Bệnh đái tháo đường (hay còn gọi là bệnh tiểu đường) là một tình trạng bệnh lý rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng lượng đường huyết trong cơ thể. Nguyên nhân thường là do nồng độ insulin trong cơ thể không ổn định ( có thể thiếu thậm chí thừa). Nếu bị đái tháo đường mà bạn kiểm soát được lượng đường trong máu và thường xuyên theo dõi tốt thì chắc chắn lượng đường nằm trong mức an toàn gần như người bình thường.

Dựa vào đặc điểm và diễn biến của bệnh chia ra có các loại đái tháo đường: Đái tháo đường typ1, đái tháo đường typ2, đái tháo đường thứ phát và đái tháo đường thai kỳ.

Thấy cơ thể có 2 dấu hiệu này, chính xác bệnh tiểu đường đang 'ghé thăm': Xuất hiện cả ngày lẫn đêm càng nguy hiểm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2 biểu hiện chứng tỏ cơ thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Uống nước xong vẫn không hết khát, khô miệng

N Kimbre Zahn - Bác sĩ y khoa gia đình và thể thao tại Đại học Indiana, cảnh báo tình trạng khát nước quá mức có liên quan mật thiết đến bệnh tiểu đường.

Điều này là vì bệnh tiểu đường khiến cơ thể khó kiểm soát mức glucose (đường) trong máu, nên thận sản xuất ra nước tiểu nhiều hơn để hạn chế dư thừa đường. Từ đó gây ra tình trạng mất nước và tạo cảm giác khát nước thường xuyên hơn.

Vậy nên, khi bạn thường xuyên cảm thấy khát, uống nước xong vẫn không hết khát, thậm chí còn bị tỉnh dậy giữa đêm vì cảm giác khô miệng háo nước thì nên cẩn trọng.

Thấy cơ thể có 2 dấu hiệu này, chính xác bệnh tiểu đường đang 'ghé thăm': Xuất hiện cả ngày lẫn đêm càng nguy hiểm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Uống ít nước nhưng đi tiểu thường xuyên

Trung bình mỗi người trưởng thành đi tiểu từ 6- 8 lần/ngày. Do vậy, nếu một người đi tiểu hơn 8 lần trong ngày được coi là đi tiểu nhiều lần.

Đặc biệt, nếu uống nước không quá nhiều nhưng vẫn đi tiểu nhiều hơn bình thường, đồng thời có triệu chứng tiểu gấp và tiểu khó thì phải cảnh giác với các bệnh về hệ tiết niệu hay tuyến tiền liệt.

Thấy cơ thể có 2 dấu hiệu này, chính xác bệnh tiểu đường đang 'ghé thăm': Xuất hiện cả ngày lẫn đêm càng nguy hiểm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, nếu như gặp phải tình trạng tiểu gấp hoặc tiểu buốt thì cần nghĩ đến bệnh tiểu đường hay bệnh thận. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra tìm nguyên nhân chính xác và điều trị kịp thời.

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Từ khóa:   tiểu đường đái tháo đường tin y tế sống khoẻ

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