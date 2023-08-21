Điểm danh những loại thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ: Loại cuối bố mẹ vẫn cho con bổ sung mỗi ngày mà không lường trước nguy hại

Sống khỏe 21/08/2023 06:20

Khi trẻ bị dậy thì sớm sẽ ảnh hưởng tới chiều cao thể chất cũng như tâm sinh lý của bé.

Biểu hiện của dậy thì sớm ở trẻ

Nhiều phụ huynh quan tâm thế nào là dậy thì sớm. Dậy thì sớm là tình trạng phát triển các đặc tính sinh dục sớm hơn bình thường (ở bé gái là trước 8 tuổi, có kinh trước 9 tuổi; ở bé trai là trước 9 tuổi).

Đặc biệt, cha mẹ cần phân biệt rõ tình trạng dậy thì thực thụ với chứng vú phát triển sớm – một rối loạn lành tính trong đó ngực phát triển đơn thuần, không đi kèm với các dấu hiệu dậy thì khác.

Điểm danh những loại thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ: Loại cuối bố mẹ vẫn cho con bổ sung mỗi ngày mà không lường trước nguy hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: VnExpress

Phần lớn các trường hợp dậy thì sớm ở trẻ hiện nay không có nguyên nhân cụ thể mà chỉ đơn thuần là sự trưởng thành trước thời hạn. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ gây ra biến đổi này, đó là:

Trẻ mắc bệnh u não, u nang buồng trứng, u tinh hoàn, các bệnh tuyến giáp.

Dậy thì sớm phổ biến ở bé gái hơn bé trai.

Lượng estrogen đưa vào cơ thể trẻ quá nhiều qua thực phẩm, đồ nhựa.

Nguyên nhân huyết thống.

Do thuốc.

7 loại thực phẩm gây dậy thì sớm

Thịt cổ gia cầm

Phần thịt ở vùng cổ gia cầm thường chứa nhiều thuốc tăng trọng. Vì vậy, khi ăn nhiều loại thực phẩm này thì trẻ sẽ bị kích thích dậy thì sớm hơn.

Rau củ trái mùa

Những loại rau củ trái mùa có chứa các chất độc hại tồn dư và các chất kích thích ép chín. Vì vậy, việc tiêu thụ các loại rau củ trái mùa sẽ gây nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ.

Điểm danh những loại thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ: Loại cuối bố mẹ vẫn cho con bổ sung mỗi ngày mà không lường trước nguy hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chiên, rán

Khi chiên, rán, các chất dinh dưỡng có trong món ăn sẽ bị biến đổi. Vì vậy, trẻ ăn nhiều thực phẩm chiên, rán sẽ bị rối loạn nội tiết, dẫn tới việc cơ thể dậy thì sớm hơn.

Đồ ăn nhiều muối

Những món ăn chứa hàm lượng muối cao khi tiêu thụ vào cơ thể sẽ làm kích hoạt hormone sinh sản neurokinin B, dẫn đến việc trẻ bị dậy thì sớm. Không những vậy, ăn thực phẩm chữa nhiều muối trong một thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt là thận.

Sữa đậu nành

Các sản phẩm từ đậu nành có chứa isoflavone, giống estrogen. Vì thế, khi trẻ sử dụng các sản phẩm từ đậu nành sẽ bị dậy thì sớm hơn, đặc biệt là ở các bé gái.

Điểm danh những loại thực phẩm gây dậy thì sớm ở trẻ: Loại cuối bố mẹ vẫn cho con bổ sung mỗi ngày mà không lường trước nguy hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn sẵn

Trong đồ ăn sẵn có chứa chất bảo quản, chất tạo màu và tạo mùi, do vậy nó không tốt cho trẻ em đang trong quá trình phát triển.

Thuốc bổ

Nhiều bà mẹ thường tự tiện dùng thuốc bắc để chế biến các món ăn dinh dưỡng hoặc tự tiện mua thuốc bổ dạng vitamin tổng hợp cho bé uống. Tuy nhiên, điều này sẽ làm thay đổi quá trình bài tiết của cơ thể, gây ra tình trạng dậy thì sớm, vì trong loại thực phẩm này có chứa hormone tăng trưởng rất mạnh. Đây là một phương pháp sai lầm trong cách chăm sóc trẻ.

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