Dù có đói đến đâu cũng không được ăn những thực phẩm này khi đau đầu, càng ăn càng rước 'hoạ' khôn lường

Đau đầu nguyên phát: chiếm 90% nguyên nhân gây đau. Đau đầu nguyên phát không do nguyên nhân thực thể, không do tổn thương cấu trúc não bộ. Nhóm đau đầu nguyên phát bao gồm nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là:

Đau nửa đầu Migraine

Đau do căng cơ

Đau từng cụm

Các loại đau đầu nguyên phát khác như: đau khi gắng sức, khi ngủ, đau nửa đầu liên tục…

Hoạt động hóa học trong não, các dây thần kinh hoặc mạch máu xung quanh hộp sọ hoặc các cơ ở vùng đầu cổ có thể đóng vai trò trong chứng đau đầu nguyên phát.

Một số cơn đau nguyên phát có thể được kích hoạt bởi các yếu tố lối sống, bao gồm:

Uống nhiều rượu, bia, đồ uống chứa caffein

Có sự thay đổi trong việc ăn uống, ngủ nghỉ

Có chuyện đau buồn, lo lắng

Căng thẳng liên quan đến gia đình và bạn bè, công việc hoặc trường học.

Đứng, ngồi sai tư thế ảnh hưởng lên mắt, cổ hoặc lưng

Ánh sáng mạnh, tiếng ồn hoặc thời tiết thay đổi.

Tình trạng đau đầu, đặc biệt là đau nửa đầu, chịu ảnh hưởng bởi yếu tố di truyền. Hầu hết trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng đau nửa đầu đều có các thành viên khác trong gia đình mắc bệnh. Khi cả cha và mẹ đều có tiền sử mắc chứng đau nửa đầu, thì 70% khả năng con của họ cũng sẽ mắc chứng bệnh này.

Đau đầu thứ phát

Đau đầu thứ phát là cơn đau do một bệnh lý cụ thể gây ra, bao gồm:

Đau do bệnh thần kinh như chấn thương sọ não, u não, bệnh màng não – mạch máu não, hội chứng tăng áp lực nội sọ…

Đau do bệnh toàn thân: say nóng, say nắng, nhiễm khuẩn toàn thân cấp tính, nhiễm độc…

Đau do bệnh nội khoa: bệnh tim mạch, bệnh tiêu hóa, bệnh nội tiết, thiếu máu…

Đau do các bệnh chuyên khoa khác: Bệnh về mắt, tai mũi họng, cơ xương khớp, nha khoa…

Khi đau đầu không nên ăn những thực phẩm này

Chuối

Chuối chứa nhiều chất dinh dưỡng và vitamin. Mọi người thường thích ăn chuối cho bữa sáng. Nhưng bạn nên tránh ăn trái cây này nếu bạn bị đau đầu. Chuối có chứa một hợp chất- tyramine – có thể gây ra và làm trầm trọng thêm cơn đau đầu.

Phô mai

Phô mai có chứa tyramine – hợp chất gây ra nhức đầu.

Sô cô la đen

Sôcôla đen có thể gây đau đầu. Nó chứa một lượng đáng kể chất caffeine làm tăng thêm tình trạng đau đầu.

Cà phê

Cà phê sẽ giúp bạn tỉnh táo và giảm sự mệt mỏi. Nếu bạn tiêu thụ hơn 200 mg cà phê mỗi ngày bạn có thể bị nghiện nó. Nghiện như vậy có thể dẫn đến mất ngủ và đau đầu.

Kem

Thực phẩm lạnh như kem có thể gây nhức đầu. Theo một nghiên cứu, người ta thường bị đau đầu sau khi ăn kem.

Rượu vang đỏ

Uống rượu có liên quan đến tình trạng mất nước, đó là một trong những lý do gây ra đau đầu. Ngoài ra, rượu vang đỏ có chứa tyramine và tannin- nguyên nhân gây ra nhức đầu.

Nho

Nho có chứa một chất gọi là tyramine, một acid amin tự nhiên hình thành từ sự phân hủy của protein trong thực phẩm. Tyramine có thể gây ra tăng huyết áp và có thể gây ra đau đầu ở một số người.

Thịt bảo quản

Bạn không nên ăn các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông,… khi bạn bị đau đầu. Chúng thường có chất bảo quản và chứa nitrat, gây ra đau đầu. Thông thường, đau đầu là do nitrat trong máu cao, vì vậy nếu hấp thu nhiều hơn sẽ làm cho tình trạng đau đầu của bạn tồi tệ hơn.

Bánh mì men

Coumarin - chất hóa học tự nhiên có trong bánh mì men - có thể kích thích gây đau nửa đầu. Hãy cẩn thận khi hấp thu men nếu bạn bị đau đầu, vì nó chứa các amin không có lợi cho bạn trong lúc này.

Rong biển

Magie, vitamin B2 và axit pantothenic có nhiều trong rong biển là những yếu tố duy trì sức khỏe của tuyến thượng thận và giúp bạn giảm đau đầu một cách đáng kể.

Sữa chua

Nguyên nhân khiến bạn đau đầu có thể là do thiếu canxi. Do đó, hãy bổ sung sữa chua (thực phẩm giàu canxi) Là sự lựa chọn lý tưởng giúp bạn hạn chế những cơn đau đầu.

Hạt mè

Trong hạt vừng có chứa nhiều vitamin E, magie có thể giúp cơ thể bạn ổn định lượng estrogen, cải thiện tuần hoàn máu và ngăn ngừa chứng đau nửa đầu (đặc biệt là trong chu kỳ kinh nguyệt).