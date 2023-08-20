Ông cha đã dặn 'người có 3 VÀNG, rất khó sống thọ': Y học hiện đại giải thích thế nào?

Theo quan niệm của người xưa kinh mạch trong dạ dày thông với lưỡi, cho nên nếu có lửa trong dạ dày, nó sẽ biểu hiện ra lưỡi.

Còn theo quan điểm tây y, lưỡi vàng ngoài do vấn đề vệ sinh răng miệng kém, hút thuốc nhiều còn có thể liên quan tới một số bệnh sau:

Đông y xưa kia khám bệnh, quan trọng nhất là nhìn, ngửi, hỏi, đặc biệt không thể thiếu việc quan sát tình trạng chất lưỡi của người bệnh. Nếu người bệnh có lưỡi màu vàng tức là có hỏa trong dạ dày.

- Viêm dạ dày: Viêm niêm mạc dạ dày có thể dẫn đến lưỡi vàng, đặc biệt nếu nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori.

- Các bệnh tự miễn dịch: Nếu bạn bị rối loạn tự miễn dịch, có nhiều khả năng bị lưỡi vàng.

- Bệnh vẩy nến: Tình trạng này khiến da bong tróc, có vảy, dẫn đến các mảng màu vàng trên bề mặt lưỡi của bạn.

Nước tiểu có màu vàng

Nước tiểu bình thường có màu vàng nhạt, nhưng nếu nước tiểu của bạn quá sẫm màu, trước tiên hãy xem bạn có bị mất nước hay không, đặc biệt đối với những người không thích uống nước. Nếu sau khi bổ sung nước mà màu sắc nước tiểu vẫn vàng sậm thì cần hết sức lưu ý.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với nhóm người có nước tiểu vàng, mất ngủ, miệng lở loét, khô miệng lưỡi, khát nước, buồn bực, chảy máu mũi, tâm không yên, thường xuyên lo lắng… có thể là biểu hiện của chứng hỏa vượng.

Mồ hôi có màu vàng

Đây là do gan và túi mật ẩm thấp sinh ra, bởi vì kinh lạc của gan và túi mật vận hành sẽ đi qua đầu, nách và đùi của chúng ta. Khi gan mật gặp vấn đề, ba khu vực này lúc đổ mồ hôi cũng sẽ dễ sinh ra mồ hôi vàng.

Khi gan mật gặp vấn đề, ba khu vực này lúc đổ mồ hôi cũng sẽ dễ sinh ra mồ hôi vàng.

Ảnh minh họa: Internet

"3 Tốt" giúp cải thiện sức khoẻ, hỗ trợ tăng tuổi thọ

Thái độ tốt

Rất nhiều bệnh có liên quan đến sự kích thích của các nhân tố bất lợi về tinh thần, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa sinh hóa của cơ thể và làm suy giảm chức năng miễn dịch.

Những người lạc quan có nhiều khả năng sống lâu và trường thọ, đạt đến 85 tuổi hoặc hơn thế nữa. Trong số đó, nhóm lạc quan sống lâu hơn khoảng 10% so với nhóm không lạc quan.

Hơn nữa, nếu một người luôn giữ thái độ lạc quan, tích cực thì sẽ dễ thoát khỏi phiền não, áp lực tâm lý được giải tỏa, nội tâm hài hòa sẽ cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Giữ dáng tốt

Cơ thể thừa mỡ tăng nguy cơ mắc rất nhiều bệnh tật. Do đó, duy trì một vóc dáng cơ thể cân đối rất quan trọng đối với sức khoẻ và tuổi thọ.

Béo phì hưởng đến tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể, gây ra các loại bệnh như bệnh tiểu đường, gút, bệnh đường hô hấp, tim mạch và mạch máu não, hệ tiêu hóa.

Hơn nữa, béo phì làm tăng nguy cơ mắc 18 bệnh ung thư, bao gồm ung thư nội mạc tử cung và biểu mô tuyến thực quản.

Ảnh minh họa: Internet

Giấc ngủ tốt

Nếu bạn muốn sống lâu thì cần phải ngủ đủ giấc. Trên thực tế, đi ngủ sớm và dậy sớm có rất nhiều lợi ích như tăng khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, trầm cảm...

Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, bạn hãy đi ngủ trước 23h.