Trước khi đi ngủ, chị em phụ nữ thực hiện công thức ‘3 cởi’: Vừa tăng chất lượng giấc ngủ, lại tạm biệt nỗi lo mắc bệnh phụ khoa

Sống khỏe 21/08/2023 10:07

Nhiều chị em phụ nữ có thói quen kín đáo ngay cả trên giường ngủ. Nhưng theo y học hiện đại, phụ nữ nên thực hiện “3 cởi” trước khi đi ngủ để tăng cường hiệu quả giấc ngủ, phòng chống bệnh phụ khoa.

Tầm quan trọng của giấc ngủ đối với sức khỏe

Tăng cường hệ miễn dịch

Cơ thể có đủ thời gian để sửa chữa các mô tổn thương và tăng cường tiết ra hormone giúp cải thiện sức đề kháng, chống viêm, nhiễm trùng nếu bạn ngủ đủ giấc. Chi tiết là khi cơ thể ngủ sẽ tiết ra chất quan trọng với tác dụng bảo vệ hệ miễn dịch khỏi sự xâm nhập của vi rút hay vi khuẩn gây hại cytokines. Nhiều thực nghiệm cho thấy những người không ngủ đủ giấc dễ mắc các bệnh vặt như cảm, sổ mũi và ho.

Kiểm soát cân nặng

Mất ngủ hay thức khuya khiến cơ thể tiêu hao nặng lượng và thèm ăn. Nếu bạn ăn vào khung giờ này sẽ tạo áp lực lên hệ tiêu hóa và lớp mỡ bụng ngày càng dày hơn. Vậy nên, đi ngủ đúng giờ và ngủ sâu sẽ ngăn ngừa cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho biết ngủ đủ giấc có tác dụng giảm cân tương đương với việc tập thể dục.

Trước khi đi ngủ, chị em phụ nữ thực hiện công thức ‘3 cởi’: Vừa tăng chất lượng giấc ngủ, lại tạm biệt nỗi lo mắc bệnh phụ khoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tăng khả năng tập trung và ghi nhớ

Bạn có biết rằng, ngủ là lúc bộ não xử lý thông tin và đưa chúng vào bộ nhớ dài hạn. Nên một giấc ngủ chất lượng sẽ giúp tăng khả năng ghi nhớ và tập trung tốt hơn. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng phát hiện ra mối quan hệ giữa thiếu ngủ và nguy cơ mắc bệnh đãng trí Alzheimer.

Cải thiện vẻ đẹp cho làn da

Nhiều chị em chắc chắn không biết rằng giấc ngủ đủ và sâu sẽ giúp chữa lành các tổn thương do mụn, nám… Vì khi ngủ đủ cơ thể sẽ sản sinh mạnh mẽ hàm lượng collagen giúp làn da căng mịn và tươi trẻ hơn.

Điều chỉnh tâm trạng

Một giấc ngủ ngon, tâm trạng của bạn sẽ được cải thiện tốt hơn ngày hôm trước. Đó là tác dụng kỳ diệu của giấc ngủ ngon mà nhiều người chưa biết. Có thể hiểu đơn giản, khi ngủ sâu bạn sẽ không còn thời gian để suy nghĩ những điều tiêu cực. 

"3 cởi" chị em lưu ý để có được giấc ngủ ngon, hạn chế mắc bệnh tế nhị

Cởi bỏ lớp trang điểm

Da mặt chúng ta luôn trong tình trạng kín gió, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hô hấp bình thường của da, dễ gây ra các nốt mụn, mụn làm bít lỗ chân lông trên da mặt nên chị em cũng phải nhớ tẩy trang trước khi đi ngủ nhé. Vào ban đêm, hãy tẩy trang trước khi đi vào giấc ngủ ở trạng thái tự nhiên để da có thể thở đầy đủ và cơ thể được nghỉ ngơi hoàn toàn.

Do đó, khi về nhà dù có mệt mỏi và bận rộn đến đâu, nàng cũng đừng bao giờ để nguyên lớp trang điểm hay chỉ rửa mặt qua loa rồi lên giường đi ngủ. Thay vào đó hãy sử dụng sản phẩm tẩy trang, sữa rửa mặt , tẩy da chết để vệ sinh da mặt thật sạch sẽ. Làn da mặt sạch sẽ và thông thoáng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn khi lăn trở mình trên nệm, các phụ kiện giường ngủ cũng sẽ hạn chế dính cặn bẩn, tế bào chết từ da mặt của bạn.

Cởi bỏ áo ngực

Không ít phụ nữ có thói quen mặc áo ngực khi ngủ với mong muốn giúp núi đôi không bị chảy xệ. Thực ra, các chuyên gia cho rằng đây lại là hành động, quan niệm sai lầm khiến chị em “lợi bất cập hại”. Bởi vì, áo ngực sẽ cản trở lưu thông máu trong cơ thể, bóp chặt các khu vực xung quanh cơ hoành và gây áp lực ở vùng ngực dẫn đến khó thở suốt đêm. Ngoài ra, áo ngực có gọng, dây đai và móc có thể đâm vào da, làm tì vết và thậm chí gây ra các u cục. Mặc áo ngực khi ngủ cũng làm tăng khả năng bị nhiễm trùng nấm, mất vệ sinh trên cơ thể. Tốt nhất, chị em hãy tháo bỏ thứ này ra và để cho núi đôi được thoải mái cả đêm.

Trước khi đi ngủ, chị em phụ nữ thực hiện công thức ‘3 cởi’: Vừa tăng chất lượng giấc ngủ, lại tạm biệt nỗi lo mắc bệnh phụ khoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cởi bỏ quần nội y 

Việc mặc đồ lót đi ngủ thực sự không có lợi cho sức khỏe phụ nữ chút nào. Vùng nhạy cảm vốn đã bí bách, ẩm ướt cả ngày cũng rất cần được thông thoáng, khô ráo. Nếu mặc quần nhỏ cả đêm sẽ làm cho “cô bé” bí bách cả đêm, có thể dẫn tới ngứa ngáy khó chịu và thậm chí là sinh ra các bệnh phụ khoa.

Từ khóa:   giấc ngủ bệnh phụ khoa tin y tế sức khoẻ sống khoẻ

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