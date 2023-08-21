Phụ nữ chạm ngưỡng 40 nhớ kỹ 3 món không nên ăn để khỏe mạnh, 1 thời điểm không nên ngủ để sống lâu

Sống khỏe 21/08/2023 10:51

Để chống lại sự lão hóa và duy trì sức khỏe, phụ nữ ở độ tuổi U40 nên ghi nhớ quy tắc '3 món không ăn - 1 lúc không ngủ' sau đây nhằm chăm sóc cơ thể cho thật tốt, hiệu quả.

Phụ nữ khi bước vào tuổi 40 sẽ dần xuất hiện các dấu hiệu lão hóa và những thay đổi về sức khỏe, tuy nhiên nếu biết cách cải thiện, tuổi tác sẽ không còn là vấn đề quá lớn

3 món không nên ăn

Xúc xích, đồ ăn đóng hộp 

– Nhiều chất béo: Xúc xích ngon, nhưng nó chứa hàm lượng axit béo bão hòa cao, ăn lượng lớn chất béo bão hòa vào cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ bị béo phì, đồng thời cũng sẽ làm tổn thương hệ thống tim mạch và mạch máu não.

– Hàm lượng muối cao: Lượng muối được tẩm ướp trong xúc xích khácao, không có lợi cho sự phát triển lành mạnh, đặc biệt đối với trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển thể chất. Ăn nhiều xúc xích, lượng muối nhiều gây bất lợi cho mạch máu, chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao. Ngoài ra, lượng muối đi vào cơ thể lớn sẽ làm tăng nguy cơ thiếu canxi và ung thư dạ dày.

Phụ nữ chạm ngưỡng 40 nhớ kỹ 3 món không nên ăn để khỏe mạnh, 1 thời điểm không nên ngủ để sống lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bánh kẹo, đồ ngọt gây hại

Các thành phần được sử dụng để làm bánh kẹo chứa rất nhiều calo như: đường, sô cô la, caramel, nougat…  Nếu như bạn ăn quá nhiều thực phẩm chứa lượng calo cao mỗi ngày mà ít vận động, hoặc năng lượng được đốt cháy ít hơn lượng calo nạp vào, thì cơ thể bạn rất dễ dàng tăng cân. 

Hơn nữa, nếu như ăn quá nhiều đường, cơ thể bạn sẽ mất đi nhiều chất dinh dưỡng cần thiết như canxi, sắt, vitamin A và C. Nguyên nhân là do cơ thể phải sử dụng các dưỡng chất đó để tiêu hóa đường. Điều này dẫn đến nhiều vấn đề về sức khoẻ như bệnh thiếu máu, loãng xương, suy giảm miễn dịch.

Phụ nữ chạm ngưỡng 40 nhớ kỹ 3 món không nên ăn để khỏe mạnh, 1 thời điểm không nên ngủ để sống lâu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ăn nhiều chất béo sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, béo phì và trầm cảm. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống không cân bằng làm suy giảm hệ thống miễn dịch, làm cho các loại virus dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và dẫn đến nhiều bệnh tật.

Đồ chiên gây hại

Nghiên cứu cho thấy những người ăn khoai tây chiên (bao gồm cả bánh chiên, khoai tây chiên, và bắp nâu) nhiều hơn hai lần một tuần thường chết sớm hơn so với những người ít ăn những dạng thực phẩm này.

Các loại đồ ăn chiên rán chứa rất nhiều chất béo bão hoà là nguyên nhân gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu. Khi tai biến mạch máu não xảy ra sẽ dễ dẫn đến hiện tượng liệt một bộ phận của cơ thể, liệt nửa người hay thậm chí liệt toàn bộ cơ thể, tăng nguy cơ tử vong cao.

Chất acrylamide được sinh ra từ các món chiên rán làm tăng nguy cơ cao mắc chứng bệnh ung thư buồng trứng và ung thư dạ con gấp 2 lần bình thường. Hãy giảm thiểu nhất có thể những thực phẩm này để bảo vệ chính tương lai của bạn.

Phụ nữ chạm ngưỡng 40 nhớ kỹ 3 món không nên ăn để khỏe mạnh, 1 thời điểm không nên ngủ để sống lâu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

1 thời điểm không nên ngủ

Sau khi ăn no không nên đi ngủ ngay đặc biệt với những người cao tuổi. Lý do là ăn no sau đó ngủ ngay sẽ khiến dạ dày căng to, đẩy cơ hoành lên chèn ép cản trở hoạt động của tim. Ngoài ra, nằm ngay sau bữa ăn làm tăng sức ép đối khả năng tiêu hoá thức ăn của dạ dày. Lượng thức thức ăn trong dạ dày không được tiêu hoá hết làm cơ thể luôn mệt mỏi, khó chịu sau khi ngủ dậy.

Phụ nữ chạm ngưỡng 40 nhớ kỹ 3 món không nên ăn để khỏe mạnh, 1 thời điểm không nên ngủ để sống lâu - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nặng hơn còn có thể gây nên bệnh đau dạ dày hoặc chứng phù thũng cho các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là mặt và chân tay.

Sau khi ăn no nên ngồi hoặc đi lại nhẹ nhàng trong vòng 30 phút để giúp dạ dày nhào trộn tiêu hoá thức ăn để chuyển xuống ruột non dễ dàng sau đó mới nên lên giường đi ngủ.

 

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Từ khóa:   thực phẩm sức khoẻ sống khoẻ

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