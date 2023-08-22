Những biểu hiện của lưỡi 'tố' tình trạng sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề: Thấy 1 thay đổi nhỏ cũng gặp bác sĩ ngay kẻo bệnh càng thêm nặng

Sống khỏe 22/08/2023 06:15

Lưỡi là cơ quan vị giác nằm trong khoang miệng; ngoài việc giúp bạn nuốt và nếm thức ăn thì lưỡi như một “ảnh chụp nhanh” phản ánh về tình trạng sức khỏe tổng thể.

Một số bệnh được thể hiện qua lưỡi như lưỡi đỏ, bóng thì trong cơ thể mắc bệnh thương hàn; lưỡi trắng, bự thì bệnh tiêu hoá; lưỡi nhẵn chứa các nhú vị giác thì cơ thể bị thiếu máu …

Lưỡi khỏe mạnh có màu hồng, sạch và bao phủ trong các gai thịt chứa nụ vị giác. Tuy nhiên, lưỡi đỏ tấy và đau hoặc lưỡi màu đỏ, đen hay trắng đều là cảnh báo dấu hiệu của một số bệnh nguy hiểm mà bạn không nên xem thường.

Những biểu hiện của lưỡi 'tố' tình trạng sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề: Thấy 1 thay đổi nhỏ cũng gặp bác sĩ ngay kẻo bệnh càng thêm nặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

1. Bệnh tiểu đường

Nấm miệng thường gặp ở những người bị tiểu đường nhưng lại không điều trị hoặc bệnh không được kiểm soát tốt. Nấm miệng là một tình trạng mà trong đó các loại nấm Candida albicans tích tụ trên niêm mạc miệng, trông giống như một lớp phủ màu trắng kem trên lưỡi.

Bệnh tiểu đường có thể làm tổn thương hệ thần kinh tự chủ, làm giảm tiết nước bọt và gây khô miệng. Chứng khô miệng làm tăng nguy cơ bị sâu răng cũng như bệnh về nướu. Các triệu chứng bao gồm: cảm giác khô trong miệng, lưỡi; khô nứt môi; lở miệng; gặp khó khăn khi nhai, nuốt hoặc nói chuyện.

2. HIV

Lớp màu trắng bao phủ trên lưỡi trong bệnh nấm miệng có thể là một trong những dấu hiệu đầu tiên và rõ ràng nhất của tình trạng nhiễm khuẩn.

Cũng giống như bệnh tiểu đường, hệ miễn dịch bị suy yếu do nhiễm HIV hoặc AIDS sẽ khiến cơ thể khó chống lại các vi sinh vật và các loại nấm gây bệnh như nấm men.

Tình trạng sưng đỏ ở lưỡi và các vị trí khác ở trong miệng hoặc sự phát triển trông giống như những sợi lông trắng ở cạnh lưỡi cũng có thể là dấu hiệu của bệnh HIV/AIDS.

3. Bệnh Celiac

Bệnh Celiac là một bệnh lý đường ruột gây ra bởi tình trạng nhạy cảm với gluten, một loại protein được tìm thấy trong lúa mì, lúa mạch đen.

Các triệu chứng đường tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy, chướng bụng và đau bụng là những triệu chứng điển hình của bệnh Celiac. Bệnh này có thể khiến bạn bị rụng lông trên lưỡi và gây ra các chấm nhỏ trên lưỡi của bạn.

Tình trạng này được gọi là viêm teo lưỡi (atrophic glossitis) làm thay đổi vị giác của bạn và gây đau đớn. Bất cứ loại thực phẩm nào có chứa quá nhiều acid, nhiều gia vị hoặc có chứa cồn đều có thể gây ra phản ứng đau.

Bệnh Celiac có thể khiến lưỡi bạn bị rát hoặc bị khô. Tình trạng này cũng dẫn đến việc thường xuyên lở loét ở lưỡi hoặc các phần khác trong khoang miệng.

Những biểu hiện của lưỡi 'tố' tình trạng sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề: Thấy 1 thay đổi nhỏ cũng gặp bác sĩ ngay kẻo bệnh càng thêm nặng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

4. Hội chứng Sjogren

Hội chứng Sjogren là một rối loạn hệ thống miễn dịch gây viêm tuyến nước mắt (tuyến lệ), nước bọt và các chất khác. Bệnh có thể dẫn đến tình trạng khô mắt, khô miệng dẫn đến nấm miệng.

Khi cơ thể bạn không có đủ nước bọt và lượng enzim cần thiết, lượng nấm vốn có trong cơ thể sẽ tăng lên. Các đốm trắng của tình trạng nấm miệng xuất hiện, lưỡi trở nên đỏ và mịn hơn nếu các lông trên lưỡi biến mất.

Một số người mắc hội chứng Sjogren còn có cảm giác bỏng rát và nứt lưỡi.

5. Ung thư

Nha sĩ có thể sẽ là người đầu tiên phát hiện ra bạn bị ung thư, đặc biệt là ung thư vùng khoang miệng.

Bất cứ tình trạng sưng nào trên lưỡi (hoặc bất cứ vị trí nào trong khoang miệng) kéo dài trên 2 tuần đều nên được kiểm tra. Bệnh bạch sản (leukoplakia) có thể khiến lưỡi xuất hiện những mảng trắng và khiến các tế bào trong miệng tăng sinh một cách không kiểm soát.

Bệnh bạch sản nhẹ thường không gây hại và có thể tự biến mất. Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể liên quan đến ung thư miệng nên cần điều trị kịp thời. Bệnh thường gặp ở những người bị ung thư biểu mô tế bào vảy liên quan đến HPV.

6. Thiếu vitamin

Một chiếc lưỡi bình thường khỏe mạnh sẽ có màu đỏ hồng. Lưỡi có màu đỏ nhạt có thể là dấu hiệu của việc thiếu acid folic, vitamin B12 hoặc sắt. Thông thường, những tình trạng này có thể được điều trị bằng việc sử dụng thực phẩm chức năng hoặc thay đổi chế độ ăn.

Lưỡi có màu đỏ nhợt nhạt cũng có thể là dấu hiệu của việc bị viêm họng hoặc bệnh Kawasaki - căn bệnh gây viêm ở một vài mạch máu và thường gặp ở trẻ nhỏ.

7. Căng thẳng

Lở loét miệng (canker sore) do căng thẳng không nên nhầm lẫn với tình trạng rộp miệng (cold sore) gây ra bởi virus. Lở loét miệng có thể xuất hiện trên lưỡi hoặc ở các phần khác trong miệng.

Nếu bạn bị lở loét miệng, hãy thử súc miệng với nước muối ấm và tránh những loại thực phẩm nhiều dầu mỡ. Thay vào đó, hãy lựa chọn các loại thực phẩm mềm và mát, ví dụ như sữa chua. Sưng trên lưỡi cũng có thể là dấu hiệu cho thấy bạn hay nghiến răng hoặc cắn phải lưỡi.

Hãy giảm căng thẳng bằng việc luyện tập thể thao, tập yoga hoặc ngồi thiền. Khi ăn  bạn cần ăn chậm nhai kĩ, điều này sẽ có lợi cho hệ tiêu hóa của bạn.

Phụ nữ chạm ngưỡng 40 nhớ kỹ 3 món không nên ăn để khỏe mạnh, 1 thời điểm không nên ngủ để sống lâu

Phụ nữ chạm ngưỡng 40 nhớ kỹ 3 món không nên ăn để khỏe mạnh, 1 thời điểm không nên ngủ để sống lâu

Để chống lại sự lão hóa và duy trì sức khỏe, phụ nữ ở độ tuổi U40 nên ghi nhớ quy tắc '3 món không ăn - 1 lúc không ngủ' sau đây nhằm chăm sóc cơ thể cho thật tốt, hiệu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   lưỡi sống khoẻ bí quyết sống khoẻ tin y tế

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 56 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?