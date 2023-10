Tỉnh rượu bằng một ly nước ngọt ngọt

Sau khi uống rượu, uống một ly nước mật ong ngọt sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái và tỉnh rượu nhanh hơn. Mật ong giàu đường fructose rất tốt cho việc phân hủy rượu, đồng thời nó cũng có hiệu quả trong việc phục hồi lượng đường trong máu sau cơn say và phục hồi năng lượng.

Ngoài ra, đường fructose tự nhiên trong mật ong còn giúp trao đổi chất sau khi uống. Mật ong chứa nhiều kali, có thể làm dịu cơn đau do say rượu. Bạn nên uống mật ong pha với nước nóng, vì nó sẽ có tác dụng hấp thu nhanh hơn.

Khả năng phân giải rượu tăng lên nhờ vitamin C

Vitamin C giúp tăng khả năng phân giải rượu. Sau khi uống quá nhiều rượu bia, tốt hơn là bạn nên uống nước ép trái cây hoặc đồ uống có chứa vitamin C. Hiệu quả hấp thụ của đồ uống rất tốt, nhưng ăn cùng với thực phẩm giàu vitamin C như quýt hoặc cam sẽ có hiệu quả hơn. Nó cũng giúp giảm nồng độ cồn do uống quá nhiều.

Dùng canh giá đỗ để giải rượu

Giá đỗ có tác dụng thanh nhiệt cơ thể và đào thải các chất thải ra ngoài cơ thể thông qua quá trình chuyển hóa nước tích cực. Đặc biệt, axit aspartic có nhiều trong giá đỗ rất tốt cho quá trình phục hồi gan. Còn glutathione chứa trong cá chỉ đen có trong món canh, có ngăn chặn tổn thương gan do acetaldehyde gây ra, giúp bạn giải rượu nhanh chóng.

Uống nhiều nước và thuốc giải rượu

Khi uống quá chén thì dạ dày bạn sẽ bị đau và đầu đau như muốn vỡ ra. Lúc này, cách đơn giản và hiệu quả nhất là uống thuốc giải rượu và uống nhiều nước cần thiết để giải độc rượu.

Trên thực tế, thay vì nốc rượu bia liên tục, bạn nên uống nước xen kẽ với lúc uống rượu bia. Uống một cốc nước với mỗi cốc rỗng là hiệu quả.

Khi bạn đang ngon giấc, gan sẽ tập trung vào quá trình chuyển hóa rượu

Cách giải rượu thoải mái nhất để là một giấc ngủ ngon. Ngủ một giấc chắc chắn có tác dụng giúp bạn tỉnh rượu nhanh chóng. Sự trao đổi chất cồn là do gan của cơ thể chúng ta phụ trách, trong khi ngủ, gan tập trung vào sự trao đổi chất cồn mà không cần có bất hoạt động nào khác. Nếu ngày hôm sau, sau nhậu nhẹt là ngày nghỉ, thì tốt nhất bạn nên ngủ một giấc thật ngon.

Thổi bay rượu bằng vòi hoa sen nước nóng

Nếu bạn muốn tỉnh táo nhanh chóng, tắm nước nóng cũng là một ý kiến ​​hay. Tắm nước nóng ấm giúp cải thiện lưu thông máu và tăng khả năng giải rượu và giúp bạn giải rượu nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn tắm nước nóng ngay sau khi uống rượu, nó có thể nguy hiểm vì nó gây căng thẳng cho tim của bạn. Tránh tắm nước nóng hoặc xông hơi ngay sau khi uống rượu. Nhưng nếu làm vào ngày hôm sau sẽ tốt hơn.

