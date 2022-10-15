Căng thẳng không phải lúc nào cũng xấu, biết được 5 lợi ích này đôi khi bạn còn phải cảm ơn chúng

Tiến sĩ Richard Selton thuộc khoa sức khoẻ tâm thần tại khuôn viên Birmingham của Đại học Alabama, Hoa Kỳ, cho biết: “Tình trạng phấn khích không phải lúc nào cũng xấu. Phản ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy của cơ thể chúng ta khi chúng ta căng thẳng không có hại mà có thể được hiểu là bảo vệ bản thân.”

Chắc hẳn bạn đã nghe không biết bao nhiêu lần câu ‘căng thẳng có hại cho sức khỏe của bạn’. Mỗi khi nghe thấy những lời này, thì tình trạng căng thẳng của chúng ta lại càng tăng thêm.

Một trang thông tin sức khỏe của Mỹ “Health.com” đã giới thiệu 5 lý do tại sao căng thẳng có thể tốt cho cơ thể chúng ta.

Khi bị căng thẳng mãn tính hoặc mất kiểm soát, nó ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Nhưng ngược lại là căng thẳng hàng ngày hoặc lo lắng ngắn hạn có thể có lợi cho não và cơ thể của chúng ta.

Giúp cải thiện trí thông minh

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Các tác nhân gây căng thẳng ở mức độ thấp sẽ kích thích sản xuất neurotrophin hóa học trong não và tăng cường kết nối giữa các nơ-ron trong não. Tiến sĩ Shelton cho biết: “Đó là cơ chế tương tự việc tập thể dục giúp nâng cao năng suất và sự tập trung. Các tác nhân gây căng thẳng tâm lý ngắn hạn cũng có tác động tương tự.”

Các nghiên cứu trên động vật đã chỉ ra rằng phản ứng của cơ thể đối với căng thẳng tạm thời sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ.

Tăng cường miễn dịch trong thời gian ngắn

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Khi cơ thể phản ứng với căng thẳng, chúng ta cũng chuẩn bị cho mình khả năng bị thương hoặc nhiễm trùng. Một trong những phương pháp này giúp tăng cường khả năng phòng thủ tạm thời là sản xuất thêm interleukin, một chất trung gian miễn dịch được tiết ra bởi các tế bào chịu trách nhiệm miễn dịch.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford phát hiện ra rằng một số loại tế bào miễn dịch đã được huy động với số lượng lớn, trong máu của những con chuột bị căng thẳng nhẹ.

Giúp bạn kiên cường hơn

Ảnh minh họa: Internet

Học cách xử lý các tình huống căng thẳng sẽ giúp bạn dễ dàng đối phó với những căng thẳng trong tương lai. Tiến sĩ Shelton trích dẫn việc huấn luyện Navy SEAL cho Lực lượng Đặc nhiệm Hải quân Hoa Kỳ là một ví dụ. Bằng cách thường xuyên cho người lính tiếp xúc với các sự kiện căng thẳng, họ sẽ phát triển tính tự giác về thể chất và tinh thần, điều này khiến họ bất khuất hơn ngay cả trong các tình huống chiến đấu thực tế.

Tạo động lực thành công

Ảnh minh họa: Internet

Căng thẳng tốt được cộng đồng khoa học gọi là căng thẳng có tác động tích cực, và đây là điều cần thiết khi làm việc ở nơi làm việc. Tiến sĩ Shelton nói: “Hãy nghĩ về thời hạn hoàn thành công việc. Khi thời hạn đến gần, nó thúc đẩy hành động của bạn để bạn có thể giải quyết tình huống một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.” Và: “Bạn nên xem những tình huống căng thẳng như một thử thách có thể gặp phải hơn là một trở ngại không thể vượt qua”.

Cải thiện sự phát triển của trẻ

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai lo lắng rằng sự lo lắng của chính họ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến em bé. Trong thực tế, sự lo lắng liên tục hoặc bất an không ngừng thì đúng là có thể có ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, vào năm 2006, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins đã phát hiện ra rằng hầu hết trẻ sơ sinh của những phụ nữ bị căng thẳng nhẹ khi mang thai, đều có chức năng vận động và phát triển ở độ tuổi lên hai tốt hơn đáng kể so với trẻ sơ sinh của những phụ nữ không bị căng thẳng khi mang thai.

Tuy nhiên, người ta thấy rằng những đứa trẻ sơ sinh của những phụ nữ xem việc mang thai của họ là việc tiêu cực hơn là tích cực, thì những đứa trẻ đó có khả năng tập trung thấp hơn những đứa trẻ khác.

Theo Kormedi