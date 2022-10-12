5 mùi hương tốt cho sức khoẻ, có loại còn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn giúp chị em "gọt" nhanh chóng

Sức khỏe 12/10/2022 10:47

Bạn có biết hương thơm của hoa oải hương có tác dụng kích thích giấc ngủ sâu không?

Khứu giác của con người có thể phân biệt hàng nghìn mùi hương và tinh vi gấp 10.000 lần so với vị giác. Bởi vì có hàng triệu thụ thể khứu giác trong mũi của chúng ta. Nếu để mũi ngửi nhiều mùi hương khác nhau, bạn có thể cải thiện trí nhớ, tâm trạng và năng lượng.

5 mùi hương tốt cho sức khoẻ, có loại còn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn giúp chị em 'gọt' nhanh chóng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương tiện truyền thông internet của Mỹ 'Virality.com' đã giới thiệu một những mùi hương có tác dụng tăng cường sức khỏe.

Hương táo: Ngăn chặn sự thèm ăn quá mức

5 mùi hương tốt cho sức khoẻ, có loại còn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn giúp chị em 'gọt' nhanh chóng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hương vị táo xanh có thể giúp bạn giải quyết cảm giác thèm ăn. Những người thừa cân được được ngửi mùi táo xanh khi cảm thấy đói, sẽ giảm cân nhiều hơn những người không ngửi.

Mùi hương Hương thảo: ‘Thần dược' cho trí nhớ của bạn

5 mùi hương tốt cho sức khoẻ, có loại còn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn giúp chị em 'gọt' nhanh chóng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được thực hiện trên 48 sinh viên đại học ở Anh cho thấy, những sinh viên ngửi mùi hương thảo có thành tích vượt trội trong các bài kiểm tra trí nhớ và nhanh nhẹn hơn so với những người không ngửi.

Hương cam: Tác dụng trấn tĩnh

5 mùi hương tốt cho sức khoẻ, có loại còn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn giúp chị em 'gọt' nhanh chóng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu ở Áo cho thấy những người ngửi mùi cam trước các cuộc biểu tình ít lo lắng hơn, năng động và bình tĩnh hơn những người không ngửi.

Hương hoa oải hương: Cho giấc ngủ sâu

5 mùi hương tốt cho sức khoẻ, có loại còn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn giúp chị em 'gọt' nhanh chóng - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Có một lý do tại sao gối thường được lấp đầy bởi hoa oải hương trong nhiều thế kỷ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoa oải hương làm tăng chất lượng giấc ngủ sâu. Và kết quả nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng hương thơm của hoa oải hương có thể giúp điều trị chứng mất ngủ nhẹ. Ngoài ra, khi bệnh nhân mổ nội soi dạ dày được xông hương hoa oải hương, cơn đau giảm hẳn và ít phải dùng thuốc giảm đau hơn.

Hương bạc hà: Nâng cao khả năng vận động

5 mùi hương tốt cho sức khoẻ, có loại còn có tác dụng giảm cảm giác thèm ăn giúp chị em 'gọt' nhanh chóng - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Khi các cầu thủ của một đội bóng rổ đại học Mỹ ngửi thấy mùi bạc hà thì động lực, năng lượng, tốc độ và sự tự tin của họ đã được cải thiện. Một số vận động viên còn sử dụng ống hít bạc hà và một công ty đồ thể thao thậm chí đã thêm hương bạc hà vào áo lót thể thao của họ. Hương bạc hà cũng được chứng minh là có tác dụng giảm đau đầu. Một nghiên cứu từ Đức cho thấy hương bạc hà có hiệu quả tương tự như acetaminophen (thành phần thuốc hạ sốt).

Theo Kormedi

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