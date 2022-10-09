7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua

Sức khỏe 09/10/2022 17:57

Ho kéo dài trong vài tháng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi.

5-15% bệnh nhân ung thư phổi là người không hút thuốc. Ngay cả khi bạn không hút thuốc, bạn cũng có thể bị ung thư phổi. Ung thư phổi có tỷ lệ tử vong cao hơn ung thư vú và ung thư đại trực tràng.

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tạp chí về lối sống và sức khỏe phụ nữ của Mỹ 'Women's Health', bạn nên tham khảo ý kiến của ​​bác sĩ nếu các triệu chứng sau đây xuất hiện, dù bạn có hút thuốc hay không.

Thường xuyên bị viêm phế quản

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự xuất hiện thường xuyên của các bệnh truyền nhiễm như viêm phế quản hoặc viêm phổi là bằng chứng cho thấy xuất hiện của khối u hoặc tổn thương làm tắc nghẽn đường thở.

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu dịch nhầy tiết ra trong tình trạng không khí không thông thoáng thì bạn sẽ thường xuyên bị nhiễm trùng.

Ho không giảm

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu tình trạng ho của bạn kéo dài trong vài tháng, thì tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ. Chẩn đoán nên được thực hiện bằng chụp X-quang phổi hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT).

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho biết “CT là một phương pháp chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi khi không triệu chứng” và nói thêm “Nếu bác sĩ đề nghị bạn làm thì bạn nên làm đi”.

Tụt cân không có lý do

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân ngoài ý muốn là dấu hiệu đỏ của sức khỏe. Đặc biệt, bạn phải nghi ngờ ngay đến bệnh ung thư. Ung thư sẽ ăn cắp các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần để hấp thụ. Hơn nữa, nó tạo ra các chất tương tự như hormone làm phá vỡ sự cân bằng của cơ thể bạn, kết quả là dẫn đến tụt cân.

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia khuyên rằng: “Nếu bạn đã tụt cân từ 5-10% trọng lượng của mình mà không hề cố gắng giảm cân, tốt hơn hết là bạn nên đến gặp bác sĩ”.

Sưng cổ và mặt

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Các khối u ác tính lớn là một triệu chứng của hội chứng tĩnh mạch trên, nó sẽ cản trở máu ở đầu và vai quay trở lại tim. Trong số các bệnh lý ác tính thì ung thư phổi là phổ biến nhất, còn trong số các bệnh ung thư phổi thì rất có thể là ung thư tế bào nhỏ.

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Giảm sức mạnh cơ bắp

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Ung thư phổi sẽ gây ảnh hưởng đến cơ bắp. Phổ biến nhất là suy nhược ở hông, vai, cánh tay và chân. Các chuyên gia cho biết “Cảm giác cơ bắp yếu đi và sự mệt mỏi tột độ, rất khó để phân biệt hai loại này. Nếu bạn cảm thấy sự mệt mỏi tột độ khác với thường lệ, tốt hơn hết bạn nên đi khám”.

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Sự xuất huyết

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 12
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ho ra máu thì bạn nên đi khám. Các chuyên gia cho biết: "Những bệnh nhân xuất huyết thường đến bệnh viện với tâm lý sợ hãi. Tuy nhiên, có thể là triệu chứng của bệnh ung thư phổi nhưng cũng có thể là triệu chứng của bệnh nhiễm trùng thông thường".

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 13
Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia khuyên rằng: "Nếu chỉ ho ra vài tia máu bình thường thì bạn tạm thời có thể không đến gặp bác sĩ, tuy nhiên nếu bạn nôn ra cục máu to bằng nắm tay thì bạn phải đi khám ngay lập tức.”

Đau xương

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 14
Ảnh minh họa: Internet

Khi ung thư phổi di căn đến các cơ quan khác, người bệnh có thể cảm thấy đau đớn sâu trong xương hoặc khớp. Các chuyên gia nói rằng “đặc biệt là bạn sẽ đau lưng và mông, nó là điều bình thường”.

7 dấu hiệu ung thư phổi mà nhiều chị em thường vô tình bỏ qua - Ảnh 15
Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi

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