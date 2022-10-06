8 điều mà hàm răng nói về sức khoẻ của bạn

Có một câu nói rằng: "Miệng của bạn không nói dối về sức khỏe của bạn". Bằng cách xem xét tình trạng của miệng, chẳng hạn như răng và nướu, thì có nghĩa là có thể nắm bắt được tình trạng sức khỏe tổng thể của một người. Một trang thông tin y tế và sức khỏe của Mỹ Web MD đã giới thiệu 8 điều về sức khỏe mà miệng của bạn phản ánh.

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Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những người bị bệnh về nướu răng có nhiều khả năng bị bệnh tim hơn những người không bị bệnh. Lý do chi tiết thì vẫn chưa được tiết lộ.

Ngoài ra, không có gì chứng minh được rằng bệnh về nướu răng có thể gây ra các bệnh khác. Tuy nhiên cũng giống như bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể, bạn nên chăm sóc sức khỏe răng miệng của mình thật tốt.

Bệnh nướu răng và bệnh tiểu đường

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Bệnh tiểu đường có thể làm giảm khả năng kháng viêm của cơ thể. Lượng đường trong máu tăng cao cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về nướu. Bệnh nướu răng cũng gây khó khăn cho việc duy trì lượng đường trong máu. Bạn có thể bảo vệ nướu bằng cách giữ cho lượng đường trong máu càng gần mức bình thường càng tốt.

Căng thẳng và nghiến răng

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Khi căng thẳng, lo lắng, chán nản thì bạn rất dễ bị mắc bệnh răng miệng. Khi bạn bị căng thẳng, hormone cortisol sẽ tăng lên, và có thể gây hại rất nhiều cho nướu và cơ thể của bạn. Một nghiên cứu khác cho thấy 50% những người bị căng thẳng không đánh răng kỹ hoặc không dùng chỉ nha khoa.

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Căng thẳng cũng liên quan đến các thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu và nghiến răng.

Bệnh loãng xương và bệnh răng miệng

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Loãng xương làm ảnh hưởng đến tất cả các xương bên trong cơ thể, bao gồm cả xương hàm và có thể dẫn đến các bệnh răng miệng. Vi khuẩn gây viêm nha chu cũng có thể làm cho xương hàm của bạn trở nên rất xấu.

Nướu bị xỉn màu

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Khi bạn bị thiếu máu, miệng của bạn có thể bị đau, màu sắc trong miệng có thể có thể trở nên mờ nhạt và có nguy cơ bị viêm lưỡi. Nguyên nhân là do bạn bị thiếu máu, nên cơ thể bạn không có đủ hồng cầu dẫn đến thiếu huyết sắc tố. Cuối cùng, cơ thể không nhận đủ oxy và gây ra nhiều vấn đề khác nhau.

Bệnh tưa miệng và vi rút suy giảm miễn dịch ở người (HIV/AIDS)

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Những người bị nhiễm HIV hoặc AIDS thường bị nấm miệng, nổi mụn cóc, mụn rộp ở miệng và viêm miệng. Tình trạng này gây ra các đốm trắng hoặc xám trên lưỡi hoặc miệng.

Điều này là do hệ thống miễn dịch bị suy yếu nên dễ bị nhiễm trùng hơn. Những người bị nhiễm HIV hoặc AIDS có nguy cơ bị khô miệng và sâu răng.

Bệnh răng miệng và bệnh thận

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Người lớn tuổi không có răng có nhiều khả năng bị mắc bệnh thận mãn tính. Mối quan hệ giữa bệnh thận và bệnh nha chu vẫn chưa được làm rõ 100%. Viêm mãn tính là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh thận mãn tính, bạn phải chăm sóc răng và nướu thật kỹ để có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính.

Hình dáng nướu khỏe mạnh trông như thế nào?

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Nướu trong tình trạng khỏe mạnh sẽ cứng có màu hồng đặc chứ không phải nướu sưng đỏ. Để giữ cho nướu khỏe mạnh, bạn hãy đánh răng ít nhất hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa ít nhất một lần một ngày và phải bỏ thuốc lá. Bạn cũng nên đi khám nha khoa định kỳ.

Theo Kormedi