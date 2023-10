5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn

Một phương tiện truyền thông internet của Mỹ “Huffington Post” đã giới thiệu những lý do tại sao mùa thu lại tốt cho sức khỏe của bạn.

Thức ăn theo mùa giàu chất dinh dưỡng

Vào mùa thu, trái cây tươi và rau quả rất phong phú. Táo có nhiều chất xơ giúp bạn giảm cholesterol, còn bí đỏ và khoai lang là những thực phẩm ít calo, giàu vitamin E. Quả sung cũng chứa nhiều chất xơ và kali.

Mùa tốt cho trẻ sơ sinh

Một nghiên cứu của Đại học Chicago ở Mỹ cho thấy những người sinh vào mùa thu có nhiều khả năng sống tới 100 tuổi. Nghiên cứu này bao gồm 1.500 người già trên 100 tuổi sinh từ 1880 đến 1895.

Thích hợp để thưởng thức trà nóng

Cảm giác thích thú khi được nhâm nhi một tách trà nóng trong nhà vào một buổi tối se lạnh là điều không gì sánh bằng được. May mắn thay, có rất nhiều đồ uống giàu chất dinh dưỡng như trà xanh, cà phê và trà đen. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, polyphenol, giúp ngăn ngừa tổn thương các tế bào của cơ thể do các gốc tự do.

Ngoài ra, cà phê cũng chứa chất chống oxy hóa và nó đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Vừa làm việc vừa tập thể dục

Vào mùa thu, bạn có thể vừa tập thể dục vừa làm việc. Bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn bằng cách hái trái cây và quét lá ở nông trạ cuối tuần.

Theo các chuyên gia, bạn có thể đốt cháy 50 calo trong 30 phút khi thực hiện những điều trên.

Theo Kormedi