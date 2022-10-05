5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn

Sức khỏe 05/10/2022 16:32

Mùa thu cung cấp một môi trường phù hợp cho các hoạt động của con người.

Vào mùa thu thì ban ngày vẫn còn nóng nhưng đến chiều và tối thì bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí mát mẻ. Cũng vào mùa này, khi các hoạt động ngoài trời tăng lên, bạn sẽ được rèn luyện cơ thể, lấy lại nhịp điệu sống hàng ngày.

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một phương tiện truyền thông internet của Mỹ “Huffington Post” đã giới thiệu những lý do tại sao mùa thu lại tốt cho sức khỏe của bạn.

Thời tiết dễ chịu

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa thu, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Thời tiết vừa phải nên hoạt động ngoài trời cũng dễ dàng hơn và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn theo mùa giàu chất dinh dưỡng

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa thu, trái cây tươi và rau quả rất phong phú. Táo có nhiều chất xơ giúp bạn giảm cholesterol, còn bí đỏ và khoai lang là những thực phẩm ít calo, giàu vitamin E. Quả sung cũng chứa nhiều chất xơ và kali.

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Mùa tốt cho trẻ sơ sinh

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu của Đại học Chicago ở Mỹ cho thấy những người sinh vào mùa thu có nhiều khả năng sống tới 100 tuổi. Nghiên cứu này bao gồm 1.500 người già trên 100 tuổi sinh từ 1880 đến 1895.

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Thích hợp để thưởng thức trà nóng

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Cảm giác thích thú khi được nhâm nhi một tách trà nóng trong nhà vào một buổi tối se lạnh là điều không gì sánh bằng được. May mắn thay, có rất nhiều đồ uống giàu chất dinh dưỡng như trà xanh, cà phê và trà đen. Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, polyphenol, giúp ngăn ngừa tổn thương các tế bào của cơ thể do các gốc tự do.

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cà phê cũng chứa chất chống oxy hóa và nó đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Vừa làm việc vừa tập thể dục

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Vào mùa thu, bạn có thể vừa tập thể dục vừa làm việc. Bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn bằng cách hái trái cây và quét lá ở nông trạ cuối tuần.

5 lý do để yêu mùa thu, bởi thời tiết sẽ rất tốt cho sức khoẻ của bạn - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, bạn có thể đốt cháy 50 calo trong 30 phút khi thực hiện những điều trên.

Theo Kormedi

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