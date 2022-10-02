Nếu bạn không đánh răng kỹ, bạn sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh sau đây.

Một trong những quy tắc vệ sinh cần tuân thủ hàng ngày để có sức khỏe tốt là đánh răng. Các chuyên gia khuyến cáo là nên đánh răng ít nhất hai lần một ngày. Điều gì xảy ra khi bạn đánh răng chỉ một lần một ngày? Ảnh minh họa: Internet Mất khoảng 12 giờ để vi khuẩn trong miệng bám vào răng và nướu. Điều này có nghĩa là bạn cần đánh răng 12 giờ một lần hoặc ít nhất hai lần một ngày, để giữ gìn sức khỏe răng miệng bằng cách làm gián đoạn hoạt động của vi khuẩn gây sâu răng và các bệnh về nướu.

Điều bạn cần phải làm trước khi đi ngủ đó là phải đánh răng. Điều này là do nồng độ axit trong miệng tăng lên và nước bọt giảm trong khi bạn ngủ. Nồng độ axit càng cao thì khả năng bị sâu răng càng cao. Nếu bạn là người thở bằng miệng vì ngáy thì miệng bạn sẽ càng khô hơn, vì vậy bạn nên đánh răng trước khi đi ngủ. Ảnh minh họa: Internet Theo Hiệp hội Nha khoa Hoa Kỳ (ADA), việc đánh răng hai lần một ngày bằng một chiếc bàn chải có lông mềm là việc lý tưởng để duy trì sức khỏe răng miệng. Theo trang truyền thông y tế và sức khỏe Hoa Kỳ 'Prevention.com', nếu bạn không đánh răng đúng cách, về lâu dài có thể phát sinh các vấn đề sau.

Tiểu đường Ảnh minh họa: Internet Mối quan hệ giữa bệnh tiểu đường và bệnh nướu răng đã được nghiên cứu từ lâu, và nó đã được xác nhận một lần nữa thông qua một bài báo đăng trên tạp chí Diabetologia. Đánh răng kỹ đã được chứng minh là có thể giảm 8% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ảnh minh họa: Internet Bệnh nhân tiểu đường cần đặc biệt chú ý chăm sóc răng miệng vì những người bị bệnh tiểu đường rất dễ bị viêm nướu. Tóm lại là, người vệ sinh răng miệng kém có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao hơn. Chứng mất trí nhớ Ảnh minh họa: Internet Theo một nghiên cứu theo dõi 5.500 người trong khoảng thời gian 18 năm tại Hoa Kỳ cho thấy những người không đánh răng đúng cách có nguy cơ mất trí nhớ cao hơn 22-65% so với những người đánh răng kỹ. Ảnh minh họa: Internet Nguyên nhân là do tình trạng răng miệng của người già không tốt, răng dễ bị rụng làm giảm khả năng nhai và ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của não bộ. Viêm phổi Ảnh minh họa: Internet Một trong những cách để ngăn ngừa bệnh viêm phổi đó là cải thiện tình trạng vệ sinh răng miệng. Kết quả nghiên cứu cho thấy nếu bạn cải thiện vệ sinh răng miệng sẽ làm giảm 40% khả năng mắc bệnh viêm phổi. Điều này là do nguy cơ vi khuẩn trong khoang miệng di chuyển qua đường hô hấp và gây hại cho sức khỏe của phổi. Ảnh minh họa: Internet Bệnh thận Ảnh minh họa: Internet Bệnh nướu răng phát sinh do vệ sinh răng miệng kém có thể dẫn đến bệnh thận. Các tài liệu nghiên cứu cho thấy người lớn mắc bệnh nướu răng có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao gấp 5 lần người bình thường. Ảnh minh họa: Internet Theo Kormedi

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