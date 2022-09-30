7 loại thực phẩm giúp dạ dày của bạn khỏe mạnh

Con người hiện đại ngày nay khi chịu nhiều căng thẳng thường gặp các vấn đề về tiêu hóa. Trong trường hợp này, chúng ta hãy hướng mắt đến các loại thực phẩm giúp tăng cường chức năng đường tiêu hóa thay vì thuốc.

Nếu bạn có một dạ dày khỏe và tiêu hóa tốt, thì bạn sẽ có một cuộc sống lành mạnh. Hệ thống miễn dịch và hệ thần kinh của cơ thể chỉ hoạt động trơn tru khi thức ăn được hấp thụ tốt qua dạ dày và ruột. Nếu hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh thì bạn có thể sống một cuộc sống năng động, nhưng nếu hệ tiêu hóa kém thì rất dễ trở nên uể oải.

Dựa trên dữ liệu từ phương tiện truyền thông sức khỏe và lối sống của Úc 'Daily Life', chúng ta hãy cùng tìm hiểu các loại thực phẩm giúp cho dạ dày khoẻ mạnh và thúc đẩy hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Bắp giúp cho dạ dày và ruột của bạn khỏe mạnh. Nó thúc đẩy sự thèm ăn và tiêu hóa bằng cách tăng tiết dịch tiêu hóa thông qua hoạt động của các enzym tiêu hóa, và thúc đẩy nhu động ruột. Do đó, nhu động ruột được kiểm soát, và chức năng của vi khuẩn có lợi trong ruột cũng được hỗ trợ.

Ảnh minh họa: Internet

Rau củ quả họ cải

Các loại rau thuộc họ cải có hình dạng là bốn lá đài và bốn cánh hoa tạo thành hình chữ thập, bao gồm bắp cải, cải thảo, bông cải xanh, củ cải trắng và cải xoăn. Những loại rau quả họ cải này rất tốt cho sức khỏe đường ruột. Những thực phẩm này chứa nhiều chất dinh dưỡng thực vật, vitamin và khoáng chất cùng với chất xơ.

Ảnh minh họa: Internet

Các chất dinh dưỡng thực vật không chỉ làm khoẻ đường ruột bằng cách tăng số lượng vi khuẩn có lợi, mà còn chứa các đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Chất xơ trong các loại rau quả họ cải giúp thức ăn di chuyển trơn tru trong hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, các loại rau quả họ cải chứa rất nhiều vitamin U. Vitamin U là một loại vitamin chống viêm loét, nó liên kết với protein và bảo vệ thành dạ dày bị tổn thương để chữa lành vết loét dạ dày tá tràng và làm cho các tế bào chắc khỏe.

Quả mọng

Ảnh minh họa: Internet

Các loại quả mọng như việt quất, mâm xôi, dâu tây là những thực phẩm có tác dụng tiêu hóa tốt. Nó chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và polyphenol. Polypheno là một trong những chất chống oxy hóa giúp chuyển hóa các gốc tự do trong cơ thể chúng ta thành các chất vô hại, kích hoạt các vi khuẩn thân thiện trong hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua nguyên chất

Ảnh minh họa: Internet

Nó phải là sữa chua nguyên chất hoàn toàn không có đường hoặc chất béo và có vị chua. Vị chua là sự phản ánh của vi khuẩn axit lactic được sử dụng trong quá trình lên men sữa.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn sữa chua thường xuyên, các vi khuẩn có lợi như lactobacillus và bifidus sẽ tăng lên. Các vi khuẩn axit lactic này giúp tạo ra vitamin B, vitamin A và vitamin K. Nhìn chung, nó không chỉ giữ cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh toàn diện mà nó còn tăng cường hệ tiêu hóa.

Tỏi

Ảnh minh họa: Internet

Allicin là thành phần chính có trong tỏi, nó giúp kích thích dạ dày, thúc đẩy hệ tiêu hóa và giúp cơ thể bạn hấp thu đầy đủ các vitamin B. Đặc biệt, nó còn có tác dụng ức chế ung thư và làm chậm quá trình tiến triển của ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Trong số các loại tỏi, “tỏi 6 nhánh” là loại tỏi rất tốt, nó có hình dạng phẳng, bề mặt da bóng và có màu trắng xám, trắng.

Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thống ở châu Á, gừng được biết là có hiệu quả trong việc giải phóng khí và giảm đầy hơi trong dạ dày. Khi được sử dụng như một loại gia vị, nó giúp thư giãn và làm mềm hệ tiêu hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Gingerol là một thành phần cay nồng có trong gừng, nó có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khó chịu ở đường tiêu hóa.

Giấm

Ảnh minh họa: Internet

Giấm thúc đẩy sự tiết nước bọt và dịch vị để tăng cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa giúp dễ hấp thụ. Giấm là một chất dinh dưỡng thiết yếu chứa hơn 60 loại axit hữu cơ như axit axetic, axit xitric, axit amin và axit succinic, đồng thời nó cũng là chất hỗ trợ giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng khác nhau như khoáng chất và vitamin.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi