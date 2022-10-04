7 thức uống giúp bạn giảm đau nửa đầu

Trong số các loại bệnh, thì đau nửa đầu rất nghiêm trọng và nặng đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Ngay cả sau khi được chẩn đoán đau nửa đầu, nhiều người vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc điều trị tích cực đối với bệnh này.

Đau nửa đầu là một cơn đau đầu kịch phát xảy ra đột ngột. Xuất hiện do chức năng bất thường của mạch máu ở vùng đầu, ban đầu là một bên đầu bị đau đột ngột sau đó đau lan ra cả đầu. Và sau đó là xuất hiện các triệu chứng như nôn mửa, ù tai và khó chịu. Đặc biệt là đối với phụ nữ và những người làm việc trí óc. Đau nửa đầu ở mỗi người có mức độ khác nhau.

Dựa trên dữ liệu từ phương tiện truyền thông y tế và sức khỏe Hoa Kỳ 'Healthline.com', chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại đồ uống có thể giúp giảm bớt các triệu chứng đau nửa đầu trong cuộc sống hàng ngày.

Mặc dù mức độ đau khác nhau nhưng đây là triệu chứng mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải, do đó bằng cách cải thiện lối sống và thói quen ăn uống, chứng đau nửa đầu của bạn có thể được giảm bớt và chất lượng cuộc sống sẽ được cải thiện.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng trước khi uống bạn nên kiểm tra trước xem nó có chứa các thành phần có thể làm các triệu chứng của bạn tệ hơn hay không.

Nước lọc

Ảnh minh họa: Internet

Việc uống đủ nước mỗi ngày là một việc cực kỳ quan trọng. Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các cơn đau nửa đầu là do mất nước.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhiều nước trước và sau khi tập thể dục, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng, để ngăn ngừa tình trạng mất nước.

Trà gừng

Ảnh minh họa: Internet

Gừng là một trong những thực phẩm hữu ích nhất để giảm cơn nôn ói và chống buồn nôn, đây đều là các triệu chứng của cơn đau nửa đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Ngay cả khi hiện tại bạn không có những triệu chứng này, nhưng nếu bạn uống nó thay vì đồ uống có chứa caffein như bình thường bạn hay uống, thì nó sẽ giúp bạn trong việc tăng cường sức khỏe đấy.

Nước ép nho

Ảnh minh họa: Internet

Magiê là một khoáng chất rất quan trọng có thể giúp cải thiện các triệu chứng của cơn đau nửa đầu. Một nửa ly nước ép nho chứa khoảng 10mg magiê. Lượng magiê được khuyến nghị hàng ngày đối với phụ nữ trưởng thành là 310 đến 320 mg và đối với nam giới là 400 đến 420 mg.

Ảnh minh họa: Internet

Sữa ít béo

Ảnh minh họa: Internet

Riboflavin (vitamin B2) là một trong những chất dinh dưỡng có thể giúp giảm tần suất bị các cơn đau nửa đầu. Một ly sữa ít béo có hàm lượng chất béo là 2% và chứa khoảng 0,5mg vitamin B2, gần bằng một nửa lượng khuyến nghị hàng ngày cho một người lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Nước cam

Ảnh minh họa: Internet

Nước cam cũng rất giàu magiê nên có thể giúp bạn giảm các triệu chứng của đau đầu và đau nửa đầu. Nửa ly nước cam chứa khoảng 11 mg magiê. Bạn nên uống 100% là nước ép và không thêm đường.

Ảnh minh họa: Internet

Cà phê đã khử caffein (Decaf)

Ảnh minh họa: Internet

Một số người bị chứng đau nửa đầu bởi vì họ tiêu thụ quá nhiều caffeine. Trong trường hợp này, bạn nên tránh dùng cà phê nhưng nếu đã là thói quen khó bỏ, thì lúc này bạn nên chuyển sang uống cà phê đã khử caffein. Bạn nên giảm dần lượng caffein. Nếu không, bạn có thể sẽ gặp phải tình trạng cai nghiện caffein và điều này có thể gây ra chứng đau nửa đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, khử caffein không có nghĩa là hoàn toàn không có caffein, vì vậy bạn cũng chỉ nên uống một cốc mỗi ngày.

Trà xanh

Ảnh minh họa: Internet

Một tách trà xanh (khoảng 230 g) chứa 30-50mg caffeine. Tuy nhiên trong cùng một lượng với tách trà xanh thì trong 1 tách cà phê có tới khoảng 80-100mg caffeine. Do đó, uống trà xanh thay vì cà phê có thể giúp bạn giảm lượng caffeine.

Ảnh minh họa: Internet

Theo Kormedi