4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn

Sức khỏe 05/10/2022 16:33

Bí quyết cơ bản nhất để duy trì cơ thể và trí óc khỏe mạnh là duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh.

Bí quyết để sống một cuộc sống lành mạnh là duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh. Nếu bạn có thói quen ăn thức ăn nhanh và chế biến sẵn, thì nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về thể chất và tinh thần.

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người mắc bệnh nếu thay đổi chế độ ăn uống có thể làm giảm nhiều triệu chứng hoặc tăng thêm nhiều triệu chứng. Vậy những người duy trì chế độ ăn uống lành mạnh thường có những thói quen nào?

Lên sẵn kế hoạch trước khi đi mua thực phẩm

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng sẽ có nhiều lúc đi dạo quanh mua sắm ngẫu hứng ở siêu thị. Nếu mua sắm theo cách này, có khả năng cao là bạn sẽ mua phải các thực phẩm không cần thiết. Vì vậy, trước khi bạn đi siêu thị, hãy lập danh sách những thứ cần mua.

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm tiền và giảm nguy cơ chọn phải các mặt hàng không lành mạnh. Bí quyết mua sắm lành mạnh là hoàn thành việc mua sắm trong thời gian ngắn bằng cách hạn chế tối đa việc đi dạo trong siêu thị.

Nấu ăn vào ngày hôm trước

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn chuẩn bị trước thức ăn cho ngày hôm sau, bạn sẽ giảm khả năng nấu bất cứ thứ gì bạn muốn ngay khi cơn thèm ăn đến.

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bằng cách quyết định trước bữa ăn sẽ ăn, bạn không những không phải chuẩn bị các món khác mà còn tránh được việc ăn những thực phẩm có lượng calo, đường hoặc chất béo cao.

Mua thực phẩm theo mùa

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mua trái cây và rau quả theo mùa có lợi thế là có sẵn số lượng lớn và giá rẻ. Bạn nên tránh các loại salad trái cây hoặc salad rau củ đã được cắt sẵn. Những thực phẩm này có thể ăn ngay lập tức nhưng có giá cả đắt và độ tươi kém.

Có những món tại cửa hàng có thể không bán được hết, sau đó họ đem đi bán với giá rẻ và việc bạn mua lại chúng là việc không nên. Có thể bạn sẽ phải vứt bỏ món ăn đó hoặc ăn phải món ăn đã mất đi độ tươi ngon do quá ngày bảo quản.

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Nếu các loại thực phẩm giàu protein như thịt gà được bán với giá rẻ, bạn hãy mua đủ số lượng bạn đã ước tính trước, đó là số lượng ăn liền và số lượng có thể bảo quản trong tủ lạnh. Thông thường, thịt gà có thể bảo quản tối đa 2 ngày trong tủ lạnh và đến 2 tháng trong ngăn đá.

Tạo một khu vườn trong nhà

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có thể tạo một khoảng nhỏ ở góc hiên nhà hoặc phòng khách, hãy cân nhắc việc trồng một khu vườn trong nhà.

4 thói quen cho cuộc sống lành mạnh, ai cũng ước giá như biết sớm hơn - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Trồng trái cây và rau quả bằng cách gieo hạt hoặc cây con có thể tiết kiệm tiền và cung cấp các nguyên liệu hữu cơ tươi. Cà chua tương đối dễ trồng, ớt và rau sam cũng dễ trồng trong nhà.

Theo Kormedi

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