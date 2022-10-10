Vậy tại sao chúng ta cứ liên tục mệt mỏi? Trang web y tế và sức khỏe của Mỹ Web MD, đã chỉ ra các nguyên nhân gây mệt mỏi mãn tính.

Có những lúc ngay cả khi bạn ngủ cũng cảm thấy mệt mỏi. Nếu trường hợp này vẫn tiếp tục kéo dài trong một hoặc hai ngày, thì đó chính là mệt mỏi mãn tính .

Cảm giác mệt mỏi là một dấu hiệu của tình trạng mất nước. Khi khát nước thì tình trạng mất nước đã được tạo thành. Bạn nên uống 2 cốc nước vào mỗi giờ, và vào mùa thu, bạn phải bổ sung thêm nhiều nước hơn.

Ngủ không đủ giấc

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Bạn nên ngủ 7 tiếng mỗi ngày. Ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và sức khỏe của bạn.

Chế độ ăn không cân đối

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Ăn quá ít hoặc ăn những món ăn không tốt sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Bằng cách ăn một chế độ ăn uống cân bằng, lượng đường trong máu có thể được duy trì và loại bỏ cảm giác mệt mỏi. Đảm bảo ăn bữa sáng phải có sự kết hợp đồng đều giữa protein và carbohydrate phức hợp.

Uống quá nhiều caffeine

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Caffeine sẽ giúp bạn duy trì sự tập trung và cảm giác căng thẳng nếu được tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Uống quá nhiều có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hấp thụ quá nhiều caffeine sẽ gây ra mệt mỏi.

Chứng ngưng thở lúc ngủ

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Hội chứng ngưng thở khi ngủ là tình trạng rối loạn giấc ngủ khiến người bệnh khi đang ngủ có những cơn ngưng thở hoàn toàn, lặp lại ít nhất 10 lần trong mỗi giấc ngủ đêm và đi kèm triệu chứng ngủ ngáy và ngủ ngày quá mức. Mỗi khi thức dậy, bạn sẽ không nhận ra điều này. Thời gian ngủ thực tế của bạn sẽ bị rút ngắn lại. Giảm cân và cai thuốc lá để thoát khỏi chứng ngưng thở này.

Thiếu máu

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Thiếu máu là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến phụ nữ cảm thấy mệt mỏi. Trong thời kỳ kinh nguyệt, xuất huyết dẫn đến thiếu sắt trong cơ thể. Để ngăn ngừa thiếu máu, bạn nên bổ sung sắt và các loani thực phẩm giàu sắt, chẳng hạn như thịt nạc, gan, sò và đậu nành.

Trầm cảm

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Trầm cảm không chỉ gây ra rối loạn tâm thần mà còn gây ra nhiều triệu chứng về thể chất. Những triệu chứng điển hình như mệt mỏi, nhức đầu và chán ăn. Nếu trong trường hợp này, bạn được điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa.

Chứng suy giảm chức năng tuyến giáp

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Tuyến giáp kiểm soát sự trao đổi chất trong cơ thể. Nếu chức năng tuyến giáp của bạn thấp, bạn có thể dễ dàng bị mệt mỏi và tăng cân. Nếu thiếu hormone tuyến giáp thì bạn chỉ cần nhận được đơn thuốc hormone tổng hợp là được.

Bệnh tiểu đường

Ảnh minh họa: Internet

Trong máu của bệnh nhân tiểu đường có chứa nhiều đường. Đường phải đi vào các tế bào cơ thể và được chuyển hóa thành năng lượng, nhưng điều đó không hiệu quả. Do đó, dù ăn nhiều nhưng cơ thể bạn cũng không sinh ra năng lượng. Nếu tình trạng mệt mỏi không rõ nguyên nhân vẫn kéo dài, bạn nên đi khám để được tư vấn.

Theo Kormedi