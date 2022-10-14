4 lý do bạn không nên ăn một mình: Không chỉ tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất mà còn ảnh hưởng tới tâm lý

Để tạo nên một bữa ăn giàu chất dinh dưỡng với những nguyên liệu tươi ngon, bạn phải làm đồ ăn tại nhà, tuy nhiên việc dành nhiều thời gian để nấu cho một mình mình ăn không phải là điều dễ dàng.

Ngày càng có nhiều người ăn một mình. Ăn một mình có mặt rất thoải mái nhưng cũng có nhiều trường hợp khó tránh khỏi. Ăn một mình cũng có thể trở thành mối đe dọa sức khỏe . Bởi vì bữa ăn một mình thường có giờ giấc không đều và khó kiểm soát lượng ăn vào.

Một số thói quen xấu phổ biến nhất khi ăn một mình là gì?

Những người sống một mình có xu hướng ăn thực phẩm tiện lợi để no bụng vì họ quá lười để tự nấu ăn ở nhà. Thực phẩm chế biến sẵn đã được nấu chín và bày bán có chứa rất nhiều chất phụ gia thực phẩm không cần thiết. Nếu bạn phụ thuộc vào đồ ăn sẵn, bạn sẽ dễ dàng vượt quá lượng natri khuyến nghị hàng ngày.

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Đúng là việc tự nấu nướng thường rất cồng kềnh tuy nhiên để giữ gìn sức khỏe, bạn nên đầu tư vào bữa ăn. Để tiêu thụ carbohydrate lành mạnh, bạn nên nấu cơm với gạo lứt và cố gắng duy trì chế độ ăn bao gồm rau tươi, nấm, trứng, đậu và cá càng nhiều càng tốt.

Lượng thức ăn thừa

Nếu bạn trực tiếp nấu ăn thì việc chỉ nấu 1 phần thôi cũng không dễ. Nấu nhiều quá sẽ dẫn đến việc rất khó để cho một người ăn hết. Đặc biệt là khi bạn đói, cảm giác thèm ăn diễn ra mạnh mẽ và bạn có thể tham vọng về lượng thức ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Học cách bảo quản thức ăn thừa đúng cách có thể giúp bạn tránh ăn quá nhiều và dễ dàng cho bữa ăn tiếp theo. Bảo quản thức ăn thừa trong hộp đựng an toàn với lò vi sóng, không chứa BPA, không chứa bisphenol A. Sử dụng cốc đo và thìa đong giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng thức ăn hơn.

Bữa ăn mất tập trung

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Khi bạn ăn, hãy tập trung vào bữa ăn của bạn. Vừa ăn vừa xem TV hoặc lướt web se khiến bạn khó cảm nhận hết hương vị của thức ăn, cũng như sẽ làm bạn ăn quá nhiều. Nếu bạn ngồi vào bàn và tập trung vào bữa ăn, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi thơm và hương vị của thức ăn, đồng thời có lợi cho việc kiểm soát lượng thức ăn.

Ăn vội vàng

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ăn một mình, bạn sẽ không có cuộc trò chuyện, điều này sẽ đẩy nhanh tiến độ ăn. Ăn vội vàng có thể khiến bạn bị đầy bụng và gây ra tình trạng trào ngược axit hoặc tăng cân. So với khi ăn cùng người khác, bạn có thể làm chậm bữa ăn của mình hơn một chút bằng cách giảm lượng múc thìa.

Theo Kormedi