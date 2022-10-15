Không phải cứ ngủ nhiều là tốt vậy thời gian ngủ thích hợp là bao nhiêu để cơ thể và trí não khỏe mạnh

Sức khỏe 15/10/2022 10:59

Ngủ quá nhiều cũng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bạn.

Như câu nói 'thuốc bổ là giấc ngủ' nên là một giấc ngủ ngon chính là cơ sở của sức khỏe. Giấc ngủ làm giảm mệt mỏi và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta để bắt đầu một ngày mới. Thiếu ngủ có thể gây hại cho tim và mạch máu. Nội tiết tố mất cân bằng và hệ thống miễn dịch hoạt động không hiệu quả.

Không phải cứ ngủ nhiều là tốt vậy thời gian ngủ thích hợp là bao nhiêu để cơ thể và trí não khỏe mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng ngủ quá nhiều lại là một vấn đề khác. Ngủ quá nhiều có tác động tiêu cực đến cơ thể tương tự như thiếu ngủ. Dựa trên dữ liệu từ phương tiện truyền thông y tế của Mỹ 'Everyday Health.com', chúng tôi đã tìm hiểu xem ngủ bao nhiêu là quá mức và những biện pháp đối phó với vấn đề này là gì.

Thời gian ngủ thích hợp

Không phải cứ ngủ nhiều là tốt vậy thời gian ngủ thích hợp là bao nhiêu để cơ thể và trí não khỏe mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nó phụ thuộc vào độ tuổi và tình trạng sức khỏe của bạn, nhưng đối với hầu hết mọi người thì chỉ cần ngủ từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày là đủ. Các chuyên gia nói rằng: “Nếu bạn không bị cảm cúm hoặc trở về sau một chuyến du lịch mà bạn ngủ hơn 9 giờ mỗi ngày, thì có khả năng bạn đang ngủ quá nhiều”.

Nguyên nhân của việc ngủ quá nhiều

Theo các chuyên gia, những người ngủ nhiều hơn 9 tiếng thường có vấn đề về chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, khả năng cao những người đó sẽ xảy ra các vấn đề về sức khỏe. Nếu bạn mắc các bệnh mãn tính như béo phì, tiểu đường, tim mạch thì rất dễ dẫn đến ngủ quá nhiều.

Không phải cứ ngủ nhiều là tốt vậy thời gian ngủ thích hợp là bao nhiêu để cơ thể và trí não khỏe mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hội chứng chân không yên, đau mãn tính, suy giáp và rối loạn giấc ngủ như mất ngủ hoặc ngưng thở khi ngủ cũng có thể gây ra tình trạng ngủ quá nhiều. Lo lắng hoặc trầm cảm cũng có thể là một trong những nguyên nhân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị rối loạn tâm trạng có nguy cơ ngủ quá nhiều cao gấp 4 đến 12 lần so với những người không bị rối loạn tâm trạng.

Tại sao ngủ quá nhiều lại có hại

Không phải cứ ngủ nhiều là tốt vậy thời gian ngủ thích hợp là bao nhiêu để cơ thể và trí não khỏe mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn ngủ quá nhiều, bạn sẽ không cảm thấy tràn đầy sinh lực mà thậm chí còn ngược lại. Chức năng miễn dịch của bạn cũng bị suy giảm, và phản ứng với căng thẳng cũng thay đổi. Nó còn làm tăng nguy cơ phát triển hội chứng trì hoãn giấc ngủ, bệnh Parkinson và chứng sa sút trí tuệ, đồng thời tăng tỷ lệ tử vong.

Đối sách cho vấn đề này

Không phải cứ ngủ nhiều là tốt vậy thời gian ngủ thích hợp là bao nhiêu để cơ thể và trí não khỏe mạnh - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là bạn phải thức dậy vào thời gian đều đặn hàng ngày. Và dù là cuối tuần bạn cũng không được lấy lý do là một ngoại lệ. Không được tắt báo thức và nằm xuống ngủ tiếp. Vì khi nằm xuống ngủ lại bạn có thể mơ thấy những giấc mơ xấu và bị đau đầu.

Không phải cứ ngủ nhiều là tốt vậy thời gian ngủ thích hợp là bao nhiêu để cơ thể và trí não khỏe mạnh - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Điều chỉnh lối sống và không gian của bạn, cách hữu ích nhất là tránh ánh sáng vào ban đêm và nhận được nhiều ánh sáng vào buổi sáng. Nếu bạn đã nỗ lực cố gắng rất nhiều mà không có sự thay đổi gì thì bạn nên nhận tư vấn từ bác sĩ.

Theo Kormedi

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