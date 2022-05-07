Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những "hiểm họa" tiềm ẩn của bệnh gan

Sống khỏe 07/05/2022 09:51

Cà phê chủ yếu được công nhận là một thức uống kích thích, nhưng nó còn nhiều thứ hơn thế nữa. Caffeine, hợp chất chính của cà phê, được biết là có tác dụng kích hoạt hệ thống thần kinh trung ương để tăng sự tỉnh táo. 

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi được tiêu thụ với lượng thích hợp, cà phê cũng có thể mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác. Nó có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ, sa sút trí tuệ, bệnh Parkinson và một số loại ung thư, nhưng nó được coi là đặc biệt có lợi cho gan của bạn.

Trên thực tế, những người bị viêm gan C và các loại tổn thương gan khác thường được khuyên uống cà phê thường xuyên để làm chậm sự tiến triển của bệnh. Uống caffein với liều lượng khuyến nghị có thể giúp loại bỏ các tế bào mang vi rút, chống lại tổn thương DNA và giảm tốc độ hình thành sẹo ở gan.

Lượng cà phê được đề xuất và thời điểm tốt nhất để uống nó

Một số nghiên cứu đã quan sát thấy những tác dụng có lợi của cà phê ở bất kỳ lượng uống cà phê nào.

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2015 cho thấy rằng chỉ cần uống 1 tách cà phê hàng ngày đã giúp giảm 15% nguy cơ tử vong do bệnh gan mãn tính, 4 cốc mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 71%, cho thấy phản ứng phụ thuộc vào liều lượng. Nhìn chung, có vẻ như hiệu quả tốt nhất được quan sát là khoảng 3 cốc mỗi ngày. 

Không có thời điểm cụ thể nào trong ngày được chứng minh là có lợi hơn những thời điểm khác. 

Hàm lượng dinh dưỡng của cà phê

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo chứng nhận hữu cơ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một tách cà phê pha không có bất kỳ chất phụ gia nào chỉ chứa 1 calo. Nó có khoảng 6 mg natri và khoảng 0,3 g protein, không có đường hoặc chất béo vốn có. 

Những lợi ích sức khỏe chính của cà phê

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nghiên cứu trong vài thập kỷ gần đây đã chỉ ra rằng cà phê có tác dụng bảo vệ đối với nhiều loại bệnh. 

 

Chúng bao gồm bệnh gan và nhiều dạng ung thư như ung thư gan, ung thư ruột kết, ung thư thực quản, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tụy, ung thư buồng trứng và ung thư thận.

Ảnh hưởng của Caffeine đối với gan

Mặc dù cơ chế chính xác đằng sau những lợi ích sức khỏe của cà phê đối với gan vẫn chưa rõ ràng, nhưng nó có thể liên quan đến tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó.

Cà phê có thể giảm tổn thương gan không?

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Có, uống cà phê đã được chứng minh là làm giảm sẹo gan gọi là xơ hóa gan, hay còn gọi là xơ gan ở giai đoạn nặng. 

Những tác dụng có lợi này đã được quan sát thấy ở các dạng bệnh gan khác nhau, chẳng hạn như viêm gan C và viêm gan B, bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. 

Cà phê có tốt cho gan của người khỏe mạnh không?

Có, uống cà phê ở những bệnh nhân khỏe mạnh đã được chứng minh là cải thiện mức độ men gan so với những bệnh nhân không uống cà phê. Điều này có nghĩa là giảm mức độ viêm của gan.

Loại cà phê nào tốt nhất cho gan?

Cà phê thông thường không có bất kỳ chất phụ gia nào dường như mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe của gan.

Uống cà phê có thể giúp ngăn ngừa xơ gan không?

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Có, uống cà phê đã được chứng minh là làm giảm tỷ lệ mắc bệnh xơ gan.

Một phân tích tổng hợp năm 2015 xem xét 16 nghiên cứu khác nhau ở người phương Tây đã chứng minh tỷ lệ mắc bệnh xơ gan ở những người uống cà phê giảm đáng kể so với những người không uống cà phê. 

Cà phê có thể chữa bệnh gan liên quan đến viêm gan C?

Không, không đúng là uống cà phê có thể chữa khỏi các bệnh về gan liên quan đến viêm gan C. Việc chữa khỏi viêm gan C chỉ có thể thực hiện được bằng thuốc kháng vi-rút. Tuy nhiên, uống cà phê không có lợi cho bệnh nhân viêm gan C.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ vi rút viêm gan C và xơ hóa gan có thể được hạ thấp ở những bệnh nhân uống cà phê so với những người không uống cà phê. 

Một nghiên cứu đã chứng minh rằng uống 3 tách cà phê trở lên mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ tiến triển của bệnh gan. 

Uống quá nhiều cà phê có hại cho gan không?

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Không, dựa trên hầu hết các nghiên cứu, tác dụng có lợi của cà phê và bệnh gan có mối quan hệ trực tiếp với lượng cà phê uống vào. Hầu hết những lợi ích này được báo cáo khi uống 4 tách cà phê thường xuyên. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ cao này cũng có thể gây tổn hại đến các khía cạnh khác của sức khỏe như làm tăng nhịp tim, lo lắng, ợ chua.

Do đó, để ngăn ngừa những tác dụng phụ này đồng thời thu được những lợi ích tốt nhất từ ​​cà phê, người ta khuyên bạn nên tiêu thụ khoảng 3 tách mỗi ngày.

Vai trò tích cực của cà phê trong việc chống lại bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 8

Ảnh minh họa: Internet

Đúng là uống 2-3 tách cà phê có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

Bệnh gan nhiễm mỡ thường là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu, nhưng bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu được phát hiện ở những bệnh nhân không uống rượu nhưng tăng mỡ trong gan do béo phì, tiểu đường, cao huyết áp hoặc cholesterol cao. 

Bất kỳ dạng bệnh gan nhiễm mỡ nào cũng có thể khiến bạn dễ bị xơ hóa gan, xơ gan (một dạng xơ hóa gan tiến triển), suy gan và ung thư gan. Uống cà phê làm giảm nguy cơ viêm gan, sẹo gan và ung thư gan ở những bệnh nhân mắc bệnh gan nhiễm mỡ.

Những người không nên uống quá nhiều cà phê

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 9
Ảnh minh họa: Internet

Như đã đề cập, caffeine trong cà phê có thể gây ra một số tác dụng phụ như tăng nhịp tim, đây có thể là một vấn đề ở những bệnh nhân mắc bệnh tim tiềm ẩn như rối loạn nhịp tim.

Caffeine là một chất kích thích mạnh có thể gây lo lắng và khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm khi dùng quá nhiều. Vì vậy, những người đã từng bị lo lắng hoặc khó ngủ nên tránh uống quá nhiều cà phê.

Điều này cũng đúng đối với những người mắc chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD) tiềm ẩn, vì uống quá nhiều cà phê có thể làm trầm trọng thêm tình trạng trào ngược axit hoặc chứng ợ nóng.

Uống cà phê để giảm nguy cơ ung thư gan

Uống cà phê dường như có tác dụng bảo vệ đối với bệnh ung thư gan, có thể là do hàm lượng chất chống oxy hóa phong phú của nó. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa tiêu thụ cà phê và giảm nguy cơ ung thư gan. 

Điều này có thể liên quan đến tác dụng bảo vệ của cà phê ở những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ đã biết của ung thư gan như viêm gan siêu vi B và viêm gan C và xơ gan do bất kỳ nguyên nhân nào.

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 10
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng ủng hộ rằng uống cà phê có thể làm giảm nguy cơ ung thư gan nói chung. Điều này được chứng minh qua một nghiên cứu được công bố vào năm 2017 với hơn 215.000 nam giới và phụ nữ. Kết quả cho thấy những người uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày giảm 38% nguy cơ ung thư gan so với những người không uống cà phê.

Ngoài ra, uống 4 tách mỗi ngày giúp giảm 41% nguy cơ ung thư gan so với không uống cà phê. Kết quả này chỉ ra rằng có nhiều lợi ích hơn khi lượng tiêu thụ cà phê cao hơn. 

Lời khuyên của chuyên gia cho những người bị bệnh gan

Bệnh nhân bị bệnh gan mãn tính, đặc biệt là bệnh nhân gan nhiễm mỡ nên uống khoảng 3 tách cà phê mỗi ngày. Nếu bệnh nhân có thể chịu đựng được điều này mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào, nó được coi là có lợi và an toàn.

Ngoài ra, nhiều yếu tố khác ngoài việc uống cà phê đã được chứng minh là cải thiện sức khỏe của gan. Chúng bao gồm chế độ dinh dưỡng tốt với chế độ ăn giàu protein, ít chất béo, ít carbohydrate và tập thể dục nhịp điệu khoảng 20-30 phút tập thể dục mỗi ngày.

Lá gan được hỗ trợ hết mình với loại thức uống quá đỗi quen thuộc với người Việt, chỉ 3 tách mỗi ngày mà có để đánh bại cả những 'hiểm họa' tiềm ẩn của bệnh gan - Ảnh 11
Ảnh minh họa: Internet

Sự kết hợp của tất cả các yếu tố này quan trọng hơn một yếu tố. Bệnh nhân nên thực hiện tất cả những thói quen sống lành mạnh này để cải thiện sức khỏe lá gan của mình.

Theo Emedihealth

 

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