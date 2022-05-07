Các biện pháp khắc phục tại nhà giúp bạn mau chóng tạm biệt chứng ợ chua và ợ nóng

Tất cả chúng ta đều đã từng bị trào ngược axit vào lúc này hay lúc khác. Đau dữ dội ở dạ dày, nóng rát, chướng bụng, nấc cụt, đầy hơi và trào ngược dạ dày là những triệu chứng phổ biến. Nếu bạn bị những vấn đề này lặp đi lặp lại, bạn nên chọn các biện pháp khắc phục tình trạng chua và ợ chua tại nhà.

Ảnh minh họa: Internet Mặc dù phản ứng tức thì và tự nhiên của chúng ta là tìm đến thuốc kháng axit đó khi bị nhiễm axit, nhưng nó sẽ không giúp bạn giảm đau lâu dài. Thay vào đó, những món ăn trong nhà bếp này có thể chữa bệnh và kiểm soát nồng độ axit, đồng thời tăng cường sức khỏe dạ dày tổng thể của bạn. Sau đây là các phương pháp điều trị tại nhà hiệu quả nhất cho chứng ợ chua, chua và khó tiêu.

Tính axit và các triệu chứng của chứng ợ nóng là gì? Ảnh minh họa: Internet Tính axit là một tình trạng y tế đề cập đến việc sản xuất dư thừa axit trong dạ dày. Axit này được sản xuất bởi các tuyến dạ dày và giúp tiêu hóa thức ăn. Axit dư thừa có thể gây ra axit hoặc trào ngược axit, tức là axit trào lên từ dạ dày vào cổ họng. Trào ngược axit cũng có thể gây ra chứng ợ nóng, tức là cảm giác nóng hoặc đau ở vùng dưới ngực. Bạn không nên xem nhẹ tính axit và các triệu chứng của nó vì chúng có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng theo thời gian.

Các biện pháp khắc phục tại nhà đối với độ chua và chứng ợ nóng Thói quen lành mạnh Tình trạng ợ chua có thể được ngăn ngừa bằng cách thực hiện một số thói quen lành mạnh như được liệt kê dưới đây. Không ăn quá nhiều: Một bữa ăn lớn thường gây ra axit nhiều hơn. Điều gì sẽ xảy ra nếu khi bạn đang no, có nhiều khả năng axit trong dạ dày bị đẩy ngược lên thực quản, từ đó gây ra hiện tượng trào ngược, khó tiêu, co thắt dạ dày và khó chịu. Thay vào đó, hãy ăn các khẩu phần nhỏ hơn nhưng đều đặn để tránh bị chua. Đây cũng là một mẹo hay vì để đói quá lâu hoặc có khoảng cách giữa các bữa ăn trong thời gian dài cũng có thể gây ra axit. Ảnh minh họa: Internet Uống rượu: Uống rượu có liên quan đến trào ngược axit. Rượu và đồ uống có cồn cũng có thể khiến dạ dày tiết ra nhiều axit hơn bình thường. Theo thời gian, điều này có thể khiến lớp niêm mạc dạ dày bị mài mòn, dẫn đến đau và viêm hay còn gọi là viêm dạ dày.

Uống rượu có liên quan đến trào ngược axit. Rượu và đồ uống có cồn cũng có thể khiến dạ dày tiết ra nhiều axit hơn bình thường. Theo thời gian, điều này có thể khiến lớp niêm mạc dạ dày bị mài mòn, dẫn đến đau và viêm hay còn gọi là viêm dạ dày. Nhai kẹo cao su: Nó thực sự đơn giản! Quá trình tiêu hóa thực sự bắt đầu trong miệng của chúng ta. Kẹo cao su kích thích dòng chảy của nước bọt, do đó giữ cho nồng độ axit giảm xuống và cân bằng nồng độ pH của bạn. Sau bữa ăn, nhai kẹo cao su trong 10 phút là một trong những biện pháp khắc phục chứng khó tiêu tại nhà.

Nó thực sự đơn giản! Quá trình tiêu hóa thực sự bắt đầu trong miệng của chúng ta. Kẹo cao su kích thích dòng chảy của nước bọt, do đó giữ cho nồng độ axit giảm xuống và cân bằng nồng độ pH của bạn. Sau bữa ăn, nhai kẹo cao su trong 10 phút là một trong những biện pháp khắc phục chứng khó tiêu tại nhà. Không ngủ nghiêng về bên phải: Khi bạn nằm xuống giường, hãy quay sang bên trái và ngủ. Vị trí này ngăn chặn trào ngược axit vì nó không cho phép axit ăn mòn trong dạ dày đi vào thực quản. Chế độ ăn ít carb Ăn các loại thực phẩm phù hợp giúp kiểm soát độ chua. Hãy bổ sung những thực phẩm dưới đây vào chế độ ăn hàng ngày và tự mình thấy sự khác biệt. Chuối: Chuối cực kỳ có lợi cho sức khỏe đường ruột và dạ dày vì hàm lượng chất xơ cao giúp tăng cường quá trình tiêu hóa. Chúng rất giàu kali và làm tăng sản xuất chất nhầy trong dạ dày, ngăn chặn sự hình thành axit dư thừa và cũng chống lại tác hại của việc sản xuất quá nhiều axit. Chuối chín là một loại thuốc giải độc hoàn hảo cho những cơn chua nghiêm trọng. Ảnh minh họa: Internet Sữa: Có một thực tế là sữa có chứa một lượng canxi cao nên nó trở thành siêu thực phẩm tốt cho sức khỏe của xương. Nhưng bạn có biết rằng canxi cũng là một trong những thành phần chính trong thuốc kháng axit không kê đơn của bạn? Canxi giúp duy trì sự cân bằng pH và hỗ trợ tiêu hóa thích hợp . Sữa bơ: Sữa bơ lạnh là một loại thuốc giải độc hữu ích khác đối với độ chua. Để giảm chứng ợ nóng, hãy uống một ly sữa bơ lạnh. Sữa bơ có chứa axit lactic giúp trung hòa lượng axit trong dạ dày. Axit lactic làm dịu dạ dày hơn nữa bằng cách phủ lớp niêm mạc dạ dày và giảm kích ứng và các triệu chứng trào ngược axit. Bên cạnh đó, bơ sữa là một loại probiotic tự nhiên. Các vi khuẩn tốt có trong men vi sinh ngăn chặn sự tích tụ khí và đầy hơi, thường gây ra trào ngược axit. Nó cũng cho phép các chất dinh dưỡng và thực phẩm được tiêu hóa và hấp thụ đúng cách, giúp loại bỏ và làm giảm khả năng xuất hiện axit và giữ cho sức khỏe đường tiêu hóa của bạn ở tình trạng tốt. Ảnh minh họa: Internet Hạnh nhân: Một biện pháp khắc phục tại nhà khác có tác dụng tốt để giảm nồng độ axit là hạnh nhân sống. Hạnh nhân thô chỉ đơn giản là hạnh nhân tự nhiên, không bị ngâm hoặc chế biến dưới bất kỳ hình thức nào. Trong thời cổ đại ở các nước Trung Đông, hạnh nhân được coi như một phương thuốc tự nhiên chữa loét và ợ chua. Hạnh nhân rất giàu tinh dầu tự nhiên giúp làm dịu và trung hòa axit trong dạ dày. Hàm lượng chất xơ cao trong hạt cũng giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Bên cạnh hạnh nhân sống, bạn cũng có thể uống sữa hạnh nhân để giữ cho dạ dày của bạn luôn khỏe mạnh. Cách điều trị chứng ợ chua Nếu lượng axit và các triệu chứng ợ chua quá nhiều, bạn có thể chuyển sang một số nguyên liệu thông thường trong nhà bếp và phòng đựng thức ăn để giải tỏa. Trà bạc hà: Trà bạc hà có thể giúp tiêu hóa và giảm đau dạ dày. Tuy nhiên, nếu bạn bị trào ngược axit hoặc GERD, hãy tránh uống trà bạc hà vì nó có thể làm trầm trọng thêm vấn đề. Ảnh minh họa: Internet Trà hoa cúc : Trà hoa cúc nổi tiếng với đặc tính làm dịu và giảm viêm. Các nghiên cứu cho thấy nó có thể làm dịu và làm dịu hệ thần kinh, đồng thời là một trong những biện pháp khắc phục tình trạng chua và ợ chua tại nhà. Ảnh minh họa: Internet Gừng: Đây là một thực phẩm nhà bếp khác có vô số lợi ích cho sức khỏe. Gingerols là thành phần chính được tìm thấy trong gừng mang lại đặc tính chữa bệnh cho nó cho dù là ho và cảm lạnh thông thường hoặc các chứng rối loạn tiêu hóa và đường ruột khác nhau. Gừng có đặc tính tiêu diệt tính axit kích hoạt vi khuẩn pylori, giảm viêm, giảm thiểu buồn nôn và làm dịu các cơ dạ dày. Gừng tươi cũng giúp điều trị chứng buồn nôn. Gừng cũng là một thành phần tích cực trong y học Ayurvedic cho tính axit. Gừng có thể được dùng sống, pha trà hoặc nấu ăn. Khi bị khó tiêu và chua nghiêm trọng, hãy kết hợp 1 muỗng canh gừng và nước cốt chanh với 2 muỗng canh mật ong trong nước ấm. Điều này sẽ giúp giảm các triệu chứng của axit, giữ cho sự trao đổi chất của bạn mạnh mẽ và làm giảm tình trạng yếu và đau liên quan đến axit. Ảnh minh họa: Internet Hạt thì là: Hạt thì là có chứa một hợp chất gọi là Anethole, có tác dụng như một chất làm dịu dạ dày, ngăn ngừa co thắt và đầy hơi. Nó cũng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ hỗ trợ quá trình tiêu hóa tốt. Vì nó cũng chứa các đặc tính chống loét nên làm mát niêm mạc dạ dày và giúp giảm táo bón. Hạt thì là là một trong những biện pháp khắc phục hiệu quả chứng trào ngược axit ở phụ nữ mang thai. Rất nhiều bà bầu bị chứng khó tiêu khi mang thai mà kiêng ăn nhiều đồ ăn, thuốc uống. Hạt thì là có chức năng như một trong những biện pháp khắc phục tình trạng chua và ợ chua tại nhà. Chúng cũng có lợi cho các bà mẹ đang cho con bú vì nó được biết là làm tăng lượng sữa mẹ ở phụ nữ cho con bú. Nếu bạn đang tìm kiếm các biện pháp khắc phục tại nhà cho các vấn đề về trài ngược axit và đầy hơi, hãy nhai một vài hạt thì là. Bạn cũng có thể ngâm chúng trong nước, sau đó uống nước và nhai hạt thì là để giảm đau tức thì. Ảnh minh họa: Internet Nước chanh: Mặc dù nước chanh có tính axit, nhưng uống một lượng nhỏ pha với nước có thể có tác dụng kiềm hóa, do đó giúp khử axit. Trên đây là một số nguyên liệu nhà bếp siêu dễ tiếp cận để đánh bại tình trạng ợ chua, hãy thử lựa chọn các biện pháp tự nhiên này hơn là một lọ thuốc kháng axit gần nhất có sẵn khi bạn cảm thấy khó chịu, buồn nôn hoặc nóng rát do trào ngược axit nhé! Theo Femina

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