Hội chứng ăn đêm là gì? Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị

Hãy cùng biết thêm về hội chứng ăn đêm . Và cùng tìm hiểu xem nhé!

Tình trạng này có thể dẫn đến tăng cân quá mức và các bệnh mãn tính như béo phì , tiểu đường và bệnh tim.

Hội chứng ăn đêm được phân biệt với các rối loạn ăn uống khác như chứng cuồng ăn và ăn uống vô độ vì hội chứng này không bao gồm các dấu hiện sau khi tiêu thụ thức ăn như nôn mửa, nhịn ăn và lạm dụng thuốc lợi tiểu, là những triệu chứng phổ biến của các rối loạn ăn uống.

Hội chứng ăn đêm khác với các chứng rối loạn ăn uống khác như thế nào?

Ngoài ra, những người mắc hội chứng ăn đêm hoàn toàn tỉnh táo trong khi ăn - họ nhớ việc đi bộ và ăn vào ban đêm - so với những người mắc chứng rối loạn ăn uống liên quan đến giấc ngủ khác, những người này qua đến ngày hôm sau thường không nhớ về những lần ăn uống của họ.

Nguyên nhân của hội chứng ăn đêm

Có nhiều yếu tố có thể dẫn đến hội chứng ăn đêm. Một số như:

Rối loạn nhịp sinh học: Đôi khi, do làm việc quá khuya hoặc học bài khuya, nhân viên hoặc sinh viên có thói quen ăn khuya, rất khó để phá vỡ sau một vài năm do nhịp sinh học thay đổi, đồng hồ tự nhiên của cơ thể giúp kiểm soát cơn đói và giấc ngủ. Điều này khiến cơ thể tiết ra hormone đói vào ban đêm thay vì ban ngày.

Các vấn đề sức khỏe tinh thần: Các tình trạng sức khỏe tâm thần như trầm cảm và lo lắng có thể dẫn mọi người đến các tình trạng khác như NES.

Gen: Có tiền sử mắc hội chứng ăn đêm hoặc các chứng rối loạn ăn uống khác trong gia đình có thể làm tăng nguy cơ mắc NES cho các thành viên khác.

Ăn uống vào ban ngày: Những người ăn kiêng nghiêm ngặt vào ban ngày đôi khi có thể ăn vô độ vào ban đêm.

Các triệu chứng của hội chứng ăn đêm

Một số triệu chứng của hội chứng ăn đêm có thể bao gồm:

Thường xuyên ăn khuya.

Thức dậy vào ban đêm và không thể kiểm soát cảm giác thèm ăn.

Nhớ lại chuyện ăn tối hôm qua.

Ăn nhiều hơn 25% thức ăn vào ban đêm.

Ăn nhiều bữa nhỏ hoặc đồ ăn nhẹ suốt đêm.

Thèm thức ăn có nhiều đường và tinh bột.

Không cảm thấy đói vào buổi sáng hoặc buổi chiều.

Sau đó có thể cảm thấy xấu hổ vì ăn quá nhiều.

Các yếu tố nguy cơ có thể dẫn đến hội chứng ăn đêm

Có tình trạng sức khỏe tinh thần từ trước như trầm cảm.

Bị rối loạn ăn uống khác như chứng ăn vô độ.

Nghiện rượu mãn tính.

Bị béo phì.

Chẩn đoán hội chứng ăn đêm

Để chẩn đoán tình trạng bệnh, chuyên gia y tế có thể hỏi các câu hỏi liên quan đến các triệu chứng như tần suất bạn thức dậy vào ban đêm và điều gì giúp bạn ngủ lại. Họ cũng có thể đặt câu hỏi về tâm trạng, cảm xúc và sức khỏe tinh thần từ trước của bệnh nhân, cùng với việc kiểm tra sức khỏe thể chất như việc tăng cân.

Điều trị hội chứng ăn đêm

Một số phương pháp điều trị chứng rối loạn ăn đêm:

Liệu pháp nhận thức hành vi: Nó có thể giúp thay đổi hành vi và suy nghĩ gây ra tình trạng này, chẳng hạn như khóa cửa nhà bếp trước khi ngủ để không vào bếp vào ban đêm.

Nó có thể giúp thay đổi hành vi và suy nghĩ gây ra tình trạng này, chẳng hạn như khóa cửa nhà bếp trước khi ngủ để không vào bếp vào ban đêm. Tâm lý trị liệu: Nó giúp nhắm mục tiêu tình trạng cơ bản đang gây ra rối loạn. Nó bao gồm tự giám sát, giảm các hành vi ăn kiêng và lập kế hoạch bữa ăn.

Nó giúp nhắm mục tiêu tình trạng cơ bản đang gây ra rối loạn. Nó bao gồm tự giám sát, giảm các hành vi ăn kiêng và lập kế hoạch bữa ăn. Thuốc: Bao gồm các chất ức chế tái hấp thu serotonin có chọn lọc để giảm các triệu chứng trầm cảm và giúp duy trì giấc ngủ ngon.

Kết luận

Các triệu chứng của hội chứng ăn đêm thường bị mọi người bỏ qua. Điều này có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và làm giảm chất lượng cuộc sống. Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu bạn hoặc người thân của bạn đang gặp phải các triệu chứng nói trên.