Đang ăn ngon lành dĩa hàu nướng mỡ hành, thực khách 'nôn thốc nôn tháo' khi phát hiện cả đống dòi đang bò lúc nhúc

Vụ việc được xác định xảy ra tại nhà hàng trên địa bàn phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương . Được biết, đây là một nhà hàng hải sản nổi tiếng tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 20/5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh trong đĩa hàu nướng mỡ hành đã dọn sẵn trên bàn xuất hiện nhiều con dòi bò lổm ngổm. Clip ghi cảnh tượng kinh hoàng trên được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức được nhiều người chia sẻ và gây bức xúc dư luận, vì cho rằng nhà hàng đã sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh bán cho khách và gây nguy cơ mất an toàn. Không ít người khi xem xong đoạn clip đã "ớn lạnh" khi thấy cảnh cả đống dòi đang nhúc nhích trong lớp mỡ hành. Cộng đồng mạng cho rằng, cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay nhà hàng này thì mới đủ tính răn đe, theo nhiều người cần thiết thì có thể buộc đóng cửa để làm gương.

Sau khi nhận được thông tin lan truyền trên mạng, Sở Y tế Bình Dương đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thành lập đoàn thanh tra kiểm tra và làm việc với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Công ty TNHH Một thành viên T N để làm rõ thông tin về việc món ăn của cơ sở này xuất hiện dòi.

Trao đổi với Người đưa tin chiều 20/5, bác sĩ Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết: “Đoàn đã kiểm tra giấy phép kinh doanh của công ty, khu vực vệ sinh, nấu nướng chế biến của nhà hàng T N và khu vực bảo quản đồ ăn, thực phẩm đông lạnh… Bước đầu, đoàn xác định cơ sở này đảm bảo đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định”, bác sĩ Chín thông tin.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất quán T N . Ảnh: báo Phụ Nữ TP.HCM

Về việc hình ảnh dòi xuất hiện trong món ăn của khách, bác sĩ Chín cho hay: “Sau khi thông tin, hình ảnh video xuất hiện, Sở Y tế đã lập tức nhanh chóng chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, nếu có vi phạm trong khâu nào thì sẽ xử lý ngay lập tức, đặc biệt là việc chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việc món hàu có dòi đang bò, đây là món hàu nướng mỡ hành và món ăn này phải trải qua nhiệt độ nóng, nên việc dòi vẫn còn sống thì cũng sẽ được Sở xác minh làm rõ ở các khâu".

Đại diện Sở Y tế cho biết thêm trên báo Phụ nữ TP.HCM về nguyên nhân có dòi sống trong món hàu nướng, cơ sở này biết lỗi của mình nhưng không phát ngôn gì với khách. Sở Y tế đã yêu cầu cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc món ăn để xác định nguồn gốc hàng có đủ tính pháp lý, được bảo quản như thế nào và có đảm bảo không. Sau khi có kết quả cụ thể, Sở sẽ căn cứ vào đó để xử lý.

Ngoài ra, Sở Y tế Bình Dương cũng khuyến cáo, các cơ sở buôn bán, quán ăn hải sản trên toàn tỉnh phải kiểm tra nguồn thực phẩm phải tươi, đảm bảo vệ sinh. Còn người dân, khi đi ăn nên lựa chọn món ăn chế biến chín, nóng để ăn, không nên ăn các loại hải sản còn sống.