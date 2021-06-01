5 loại thức ăn để qua đêm vô cùng độc hại, nếu không muốn mắc ung thư hãy bỏ ngay và luôn

Sống khỏe 01/06/2021 06:23

Các mẹ thường có thói quen bảo quản lại thức ăn dư để hôm sau hâm nóng lại dùng. Thói quen này sẽ gián tiếp gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ, thậm chí có thể dẫn đến ung thư.

Theo chia sẻ của bác sĩ, nếu các bạn thường xuyên ăn các loại thức ăn để qua đêm, mặc dù đã được bảo quản rất kĩ nhưng vẫn gián tiếp gây hại cho sức khoẻ. Trên thực tế, thức ăn để qua đêm càng lâu sẽ sinh ra càng nhiều nitrit. Chất nitrit này đi vào cơ thể kết hợp với protein tạo thành nitrosamine, một chất cực mạnh gây ra ung thư. 

Chính vì vậy, các mẹ dù có tiếc nuối lượng thức ăn thừa cũng phải tuyệt đối bỏ ngay, nhất là đối với 5 loại thức ăn sau đây:

Đầu tiên: Thịt để qua đêm

Thịt là thực phẩm thường xuyên có mặt trong mỗi bữa cơm gia đình, vì vậy nhiều bà nội trợ có thói quen nấu sẵn một lượt trước rồi để dành các bữa sau chỉ cần hâm nóng lại. Tuy nhiên, việc làm này không được khuyến khích, vì để càng lâu lượng nitrit tạo ra càng nhiều và khả năng nhiễm nitrosamine càng cao. Các mẹ chỉ nên dùng đủ lượng thịt cho mỗi bữa ăn trong gia đình để tránh gây hại cho sức khoẻ. 

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Không nên dùng thịt đã để qua đêm, các mẹ nên chế biến một lượng vừa đủ trong mỗi bữa ăn để không phải có thức ăn thừa - Ảnh minh họa: Internet

 Thứ 2: Hải sản để qua đêm

Các chuyên gia khuyên rằng đồ hải sản tuyệt đối không nên để qua đêm bởi vì đồ hải sản là thực phẩm giàu đạm, để qua đêm sẽ dễ bị biến chất, gây tổn thương cho gan và thận. Đồ hải sản cũng là loại thực phẩm được ưa chuộng vì bổ dưỡng, vì vậy, các mẹ nên cân nhắc lượng ăn trong gia đình để không phải hâm đi hâm lại đồ hải sản quá nhiều lần.

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Hải sản cũng là một trong những thực phẩm gây ung thư nếu các mẹ để qua đêm và hâm nóng nhiều lần lại dùng - Ảnh minh họa: Internet

 Thứ 3: Rau để qua đêm

Trong tất cả các loại thực phẩm không nên ăn sau khi đã để qua đêm, rau chính là món tuyệt đối không ăn nhất. Thông thường, các món rau chế biến như luộc, xào,... chỉ để được hơn 3 tiếng. Sai lầm nhất khi các mẹ để rau dùng quá lâu và nếu trên 12 tiếng, lượng nitrit bên trong rau cao hơn gấp 10 lần bình thường. Nó cũng giống như hút thuốc, hút càng nhiều thuốc lá, phổi tiếp xúc nhiều lần với khói thuốc, chắc chắn nguy cơ ung thư phổi càng tăng cao.

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Không nên ăn lại rau đã chế biến để quá lâu sẽ gây ra chất nitrosamine dẫn đến ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Thứ 4: Nước hầm xương, nước dùng để qua đêm:

Các bà nội trợ thường có thói quen giữ lại nước luộc thịt, nước hầm xương để hôm sau có thể chế biến món ăn khác như nấu canh, nấu mì,... Thói quen này vô cùng gây hại và các mẹ cần phải bỏ ngay.

Cũng như các loại thực phẩm trên, nước dùng có rất nhiều dinh dưỡng, do đó, nếu để qua đêm thì khả năng nhiễm vi khuẩn rất cao, lâu dần sẽ gây hại cho sức khoẻ. 

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Các mẹ tuyệt đối không nên dùng lại nước hầm xương, luộc thịt,... đã để qua đêm - Ảnh minh hoạ: Internet

 Thứ 5: Trứng

Trứng để qua đêm sẽ tạo cho vi khuẩn có cơ hội phát triển mạnh mẽ, nếu ăn vào sẽ gây hại cho dạ dày và đường ruột. Đặc biệt, đối với trứng luộc lòng đào, tuyệt đối phải ăn ngay, không để quá lâu. 

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Trứng để qua đêm sẽ tạo cho vi khuẩn có cơ hội phát triển, vì vậy tuyệt đối không tiếc nuối mà hãy bỏ ngay - Ảnh minh hoạ: Internet

Để bảo vệ sức khoẻ bản thân và gia đình, mọi người nên tránh dùng lại thức ăn để qua đêm hoặc thực phẩm không rõ nguồn gốc,... Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà, đúng không các chị em phụ nữ!

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