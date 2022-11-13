Ung thư tuyến tiền liệt đôi khi có thể không có triệu chứng

Ung thư tuyến tiền liệt là một loại ung thư phổ biến, chủ yếu phát triển ở nam giới trên 50 tuổi và nguy cơ gia tăng khi càng có tuổi. Chúng có thể gây ra một số triệu chứng và nếu không được điều trị, có thể lây lan sang các bộ phận khác của cơ thể.

Có những lúc, nam giới xuất hiện các dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư tuyến tiền liệt nhưng lại nhầm với các bệnh lành tính khác. Điều này có thể liên quan đến việc chậm trễ trong chẩn đoán đồng nghĩa với việc chậm trễ trong điều trị.

Ung thư mất thời gian để phát triển và lây lan, đó là lý do tại sao nó có xu hướng phát triển chậm và dần dần trong nhiều năm. Hầu hết nam giới bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu không gặp bất kỳ dấu hiệu đáng chú ý nào. Chỉ khi khối u phát triển mạnh, các dấu hiệu của ung thư tuyến tiền liệt mới bắt đầu xuất hiện.

Các dấu hiệu cảnh báo sớm có thể giống như:

Như hầu hết chúng ta đều biết, ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ung thư của tuyến tiền liệt. Nó xảy ra khi các tế bào trong tuyến tiền liệt bắt đầu phát triển không kiểm soát được. Tuyến tiền liệt là một tuyến hình quả óc chó, nằm ở đáy bàng quang. Đây là lý do tại sao một số triệu chứng phổ biến bao gồm:

- Đi tiểu thường xuyên

- Dòng chảy yếu khi bạn đi tiểu

- Đột ngột cần đi tiểu

- Cảm giác như bàng quang không bao giờ thoải mái, ngay cả sau khi đi tiểu

Để ý các dấu hiệu đau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể

Với sự tiến triển của bệnh và tùy vào mức độ tiến triển của bệnh mà bạn có thể gặp thêm những dấu hiệu bất thường trên cơ thể.

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Theo Jeremy Oates, bác sĩ phẫu thuật tiết niệu tư vấn tại The Christie Private Care ở Manchester, bạn có thể bị đau âm ỉ ở lưng, hông và xương chậu.

Ông Oates nói với tờ Express.co.uk: "Nếu ung thư đã lan sang các khu vực xung quanh, chẳng hạn như xương ở hông và xương chậu, nó có thể gây ra các cơn đau dưới dạng đau âm ỉ hoặc cảm giác như dao đâm."

Các dấu hiệu khác của ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối bao gồm: sụt cân không rõ nguyên nhân và xuất tinh đau đớn và có máu trong tinh dịch.

Ai có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt?

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Theo trang Mayo Clinic, một số yếu tố nguy cơ phổ biến của ung thư tuyến tiền liệt bao gồm:

- Tuổi lớn hơn tức là những người từ 50 tuổi trở lên

- Chủng tộc : nhiều cơ quan y tế cho rằng người da đen có nguy cơ mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt cao hơn các chủng tộc khác.

- Tiền sử gia đình bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc do di truyền.

- Béo phì

Kiểm tra thường xuyên

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Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng tiết niệu nào, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ tiết niệu và làm xét nghiệm. Tùy thuộc vào các triệu chứng của bạn, bác sĩ có thể khuyên bạn làm xét nghiệm máu PSA, giúp phát hiện mức độ cao của protein trong máu là dấu hiệu của bệnh ung thư. Họ có thể kiểm tra tuyến tiền liệt của bạn và cũng chụp MRI để chẩn đoán chính xác hơn. Sinh thiết có thể được yêu cầu để đưa ra kết luận.

Theo Times of Inida