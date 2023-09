Đau nửa đầu bên phải phía trước là do đâu?

Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến tỷ lệ nữ giới bị mắc đau nửa đầu bên phải phía trước cao hơn so với nam giới. Khi nội tiết tố trong cơ thể phụ nữ thay đổi, đặc biệt là giai đoạn kỳ kinh nguyệt, phụ nữ sẽ thường có cảm giác khó chịu và đau nửa đầu bên phải. Đây cũng là lý do khiến cho phụ giới luôn có cảm giác mệt mỏi vào những ngày có xảy ra chu kỳ kinh nguyệt.

Ăn uống thất thường

Nếu bạn thường xuyên bỏ bữa ăn hay có chế độ ăn uống chưa điều độ thì nguy cơ dẫn đến triệu chứng đau nửa đầu bên phải là rất cao. Vì thế, hãy khắc phục và phòng bệnh bằng cách xây dựng chế độ ăn uống hợp lý và khoa học.

Chế độ ăn uống không điều độ dẫn đến triệu chứng đau nửa đầu - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp xúc thường xuyên với môi trường có tiếng ồn lớn

Hệ thống các dây thần kinh thính giác sẽ có mối liên hệ mật thiết với não bộ của mỗi người trong chúng ta. Nếu bạn thường xuyên làm việc ở môi trường với cường độ âm thanh lớn sẽ gây nguy cơ mắc chứng đau nửa đầu cao hơn. Trường hợp này thường gặp đối với những công nhân làm việc tại các xưởng cơ khí, các công trình xây dựng, những nơi khai thác mỏ…

Sử dụng chất kích thích

Những chất kích thích có nồng độ cồn cao như rượu, bia, thuốc lá… sẽ gây nhiều tác hại cho sức khỏe, điển hình là chứng đau nửa đầu bên phải phía trước. Đối với một vài người sẽ xuất hiện các triệu chứng đau đầu ngay sau khi sử dụng các chất kích thích xong. Tuy nhiên, một vài trường hợp sẽ chỉ bị đau đầu vào hôm sau. Việc sử dụng các chất kích thích chẳng những gây ảnh hưởng sức khỏe mà còn làm ảnh hưởng chất lượng công việc, đời sống của chính bạn.

Những chất kích thích có nồng độ cồn cao gây nhiều tác hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đau nửa đầu bên phải có nguy hiểm không?

Đau nửa đầu hay còn được gọi là chứng bệnh Migraine. Nguyên nhân gây ra tình trạng này chủ yếu xuất phát từ căn nguyên bị mạch máu não. Do co giãn bất thường thuộc hệ thống mạch máu não ở một bên. Cơ chế dẫn đến sự rối loạn này hiện nay vẫn chưa biết rõ. Đau đầu Migraine có biểu hiện lâm sàng là xảy ra những cơn với tính chất: đau nửa đầu kéo dài 4 – 72 giờ, thỉnh thoảng còn có kèm theo triệu chứng khó chịu, nôn, buồn nôn. Do sự co giãn thất thường thuộc hệ thống mạch máu não kéo theo sự rối loạn về tuần hoàn. Vì thế, thỉnh thoảng người bệnh sẽ gặp những cơn hoa mắt, chóng mặt, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Mặc dù hiện tượng này không quá nguy hiểm nhưng nếu các cơn đau kéo dài ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, chất lượng cuộc sống. Tuy vậy, cũng không loại trừ trường hợp đau đầu Migraine sẽ có biến chứng thần kinh, lúc này sẽ gây nguy hiểm rất nhiều cho người bệnh. Tóm lại, để có thể chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh, bạn nên đến các cơ sở y tế khám và nêu rõ triệu chứng của mình cho các bác sĩ. Sau khi thăm khám, có kết quả xét nghiệm, các chuyên gia sẽ đưa những giải pháp điều trị tối ưu dành cho bạn.

Hiện tượng này không quá nguy hiểm nhưng làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc - Ảnh minh họa: Internet

Đau nửa đầu bên phải và cách chữa

Để có thể khắc phục được tình trạng đau nửa đầu bên phải phía trước, nếu trường hợp nhẹ, bạn có thể tự khắc phục tại nhà bằng những mẹo dân gian dưới đây.

Massage da đầu

Mặc dù chưa có một nghiên cứu sâu rằng massage đầu có thể chữa trị những cơn đau đầu xảy ra, tuy nhiên các nhà khoa học cũng chứng minh rằng, những động tác bấm huyệt, massage có thể làm giảm số lượng cơn đau đầu với một số người. Ngoài ra, massage còn làm giảm bớt tình trạng căng thẳng, chứng đau đầu thông thường.

Massage có thể làm giảm số lượng cơn đau đầu với một số người - Ảnh minh họa: Internet

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng việc bổ sung hàm lượng riboflavin (vitamin B2) và magiê có thể giúp cho bạn cảm giác ít bị đau nửa đầu hơn. Hợp chất coenzyme Q10 giúp cho cả người lớn, trẻ em ít đau đầu, tuy nhiên người bệnh phải dùng loại thực phẩm chức năng này nhiều lần mới có tác dụng. Ngoài ra, việc uống bất cứ thực phẩm chức năng. vitamin nào cũng cần thông qua sự tư vấn từ bác sĩ.

Thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý

Nguyên nhân dẫn đến chứng đau nửa đầu chính là căng thẳng trong cuộc sống. Vì thế, các chuyên gia y tế vẫn thường khuyên rằng việc thư giãn là cách tốt nhất để chữa bệnh. Bạn có thể áp dụng các phương pháp thư giãn như hít thở sâu, giải tỏa áp lực lên cơ bắp. Với các cách đơn giản này, bạn có thể xử lý tình trạng căng thẳng giúp giảm đau đầu.

Luyện tập thể thao

Thường xuyên luyện thể dục thể thao sẽ giúp chúng ta duy trì có một sức khỏe tốt. Đặc biệt là tập luyện cardio – đây là phương pháp để giảm cân, giữ cơ, rất tốt trong duy trì một trái tim khỏe. Nghiên cứu gần đây của Thụy Điển đã chỉ ra rằng tập luyện cardio trong 40 phút, và đều đặn ba lần một tuần có tác dụng tương đương thư giãn, dùng thuốc giảm đau.

Thể dục thể thao sẽ giúp chúng ta duy trì có một sức khỏe tốt - Ảnh minh họa: Internet

Liệu pháp về tư vấn

Nói chuyện cũng là một trong những liệu pháp giúp làm thay đổi nhận thức hành vi con người. Trong đó, tập trung chủ yếu vào việc thay đổi những suy nghĩ và hành động của con người, giúp bệnh nhân ít gặp các đau nửa đầu hơn.

Cần lưu ý việc điều trị bằng tư vấn liệu pháp sẽ không có nghĩa là bạn có những vấn đề về tình cảm hay tâm thần, đây là một cách tiếp cận giúp người bệnh xử lý được những tình huống dẫn đến các chứng đau đầu.

Thay chế độ ăn uống

Các chuyên gia về dinh dưỡng cho rằng, một số thực phẩm có khả năng gây chứng đau nửa đầu. Một vào trong thủ phạm phổ biến nhất có thể kể đến là rượu, sôcôla, cà phê, thực phẩm đóng hộp các loại, thịt hun khói, thịt chế biến sẵn, bột ngọt... Muốn thoát khỏi những cơn đau đầu, hãy nhanh chóng loại bỏ những thực phẩm này ra khỏi thực đơn ăn uống hàng ngày của bạn.

Áp dụng liệu pháp thảo dược

Hoa cúc trắng được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng như là một thảo dược giúp làm giảm các cơn đau, buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng, giúp bạn ít bị đau đầu hơn. Một số nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng một số loại thảo dược có thể ngăn ngừa các chứng đau nửa đầu. Tuy nhiên, trước khi sử dụng thảo dược, bạn cần được tư vấn từ bác sĩ.

Ngủ đủ giấc

Nghiên cứu đã cho thấy việc thiếu ngủ hay ít ngủ sẽ thường đi kèm chứng đau nửa đầu. Vì vậy, nên xây dựng lại thói quen ngủ nghỉ hợp lý. Bạn cần lưu ý các điều sau để có một giấc ngủ ngon:

Không xem TV hoặc nghe nhạc khi nằm trên giường.

Nếu thường xuyên bị mất ngủ thì không nên ngủ trưa.

Không ăn quá no trước giờ đi ngủ.

Không dùng điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ.

Trên đây là một vài thông tin về chứng đau nửa đầu bên phải phía trước cũng như cách chữa trị hiện tượng này. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong việc khắc phục tình trạng này cũng như xây dựng chế độ nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe hợp lý.