Liên quan đến việc hai cháu bé ở Cao Bằng tử vong do ngộ độc khi ăn mỳ tôm xào trứng mang từ đám cưới về, chuyên gia cho biết, mỳ và trứng chế biến với nhau không gây phản ứng hóa học. Vậy nguyên nhân là gì?

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, vừa qua, tại huyện Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến hai chị em 5 tuổi và 3 tuổi tử vong thương tâm. Được biết, 2 em bị ngộ độc sau khi ăn mỳ tôm xào trứng do ông mang từ đám cưới về.

Chiều ngày 18/5, chia sẻ về nguyên nhân vụ việc, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm - Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết bản thân trứng và mỳ ăn liền là những thực phẩm lành không có vấn đề gì trong chế biến. Khi mang chúng xào với nhau không gây phản ứng hoá học nào.

Tuy nhiên, có thể tại bữa nấu cỗ ở huyện Bảo Lạc (Cao Bằng) những người nấu ăn xào mỳ tôm với trứng ở trong điều kiện vệ sinh không tốt dẫn đến món ăn bị nhiễm bẩn.

Hai em nhỏ ăn mỳ xào trứng mang từ đám cưới về và bị ngộ độc tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Theo ông Thịnh, khi món ăn bị nhiễm bẩn thì trứng xào lại nguy hiểm. Bởi trứng khi mua ngoài chợ về nấu ăn có thể đã bị hư hỏng, ung thối nên có vi khuẩn trước khi chế biến. Trứng đã bị nhiễm khuẩn xào xong lại không ăn ngay dẫn đến ruồi, nhặng đậu vào dẫn đến nhiễm trùng thêm khiến người ăn bị ngộ độc.

Cũng không loại trừ trường hợp, người chế biến trứng thường chỉ xào tái không chín hẳn dẫn đến việc vi khuẩn gây ngộ độc không bị tiêu diệt mà còn phát triển mạnh hơn.

Việc trẻ con bị ngộ độc là từ độc tố của món ăn bị nhiễm khuẩn chứ không phải do trứng và mỳ tôm xào cùng nhau. Khi bị ngộ độc, trẻ con thường bị tiêu chảy, nhưng số khác lại bị tê liệt tay, chân, mắt nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tử vong.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, giới chuyên gia khuyến cáo cần chú ý bảo quản thực phẩm đúng cách, nhất là vào mùa hè càng cần hết sức cẩn trọng để tránh nguy cơ ngộ độc, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Trong đó, người dân cần chú ý hạn chế ăn hàng quán, quán ăn vỉa hè, nhất là trong thời điểm mùa dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Tại nhà, bạn cũng cần chú ý ăn chín uống sôi, thức ăn còn thừa cần bảo quản đúng cách trong tủ lạnh, hạn chế tối đa ăn đồ để qua đêm.

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