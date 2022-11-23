6 thói quen tưởng vô tình nhưng lại cực kì gây hại đến não và cơ thể của bạn

Sống khỏe 23/11/2022 15:46

Dưới đây là những thói quen xấu chúng ta cần tránh để duy trì sự minh mẫn của não bộ.

1. Thiếu ngủ

Thiếu ngủ có thể dẫn đến chứng sa sút trí tuệ, kể cả bệnh Alzheimer. Tốt nhất là nên tạo thói quen ngủ đúng giờ đều đặn. Nếu bạn mắc chứng khó ngủ, hoặc các vấn đề với giấc ngủ khác, hãy tránh dùng cồn, thức uống chứa caffeine và các thiết bị điện tử vào buổi tối, bên cạnh đó nên thực hiện các hoạt động nhẹ nhàng làm dịu trước khi ngủ để ngon giấc hơn.

2. Ăn nhiều đồ ăn vặt kém lành mạnh

Các bộ phận của não liên quan đến học tập, trí nhớ và sức khỏe tinh thần ở những người thường xuyên ăn nhiều bánh mì thịt, khoai tây chiên, và uống nhiều nước ngọt hơn.

Ngược lại, quả mọng, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và rau lá xanh có tác dụng bảo tồn chức năng não và làm chậm quá trình suy giảm tinh thần.

3. Không “tám chuyện”

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Con người cần tiếp xúc với xã hội. Vấn đề không phải là có bao nhiêu bạn trên Facebook mà điều quan trọng là cảm giác kết nối thực sự.

Chỉ cần một vài người bạn thân cũng giúp bạn hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn. Nếu bạn cảm thấy cô đơn, hãy gọi điện cho bạn bè, tham gia vào các hoạt động mới có nhiều người tham gia như khiêu vũ, chơi quần vợt, đánh cầu,...

4. Hút thuốc

Hút thuốc có thể thu nhỏ bộ não. Từ đó làm cho trí nhớ kém đi và làm tăng gấp đôi nguy cơ mất trí nhớ, kể cả bệnh Alzheimer. Hút thuốc cũng gây ra bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ và huyết áp cao, đều ảnh hưởng đến não. 

Các yếu tố sinh học hút thuốc liên quan đến cách não phản ứng với nicotine. Khi một người hút thuốc lá, nicotin sẽ đến não trong vòng khoảng mười giây. Lúc đầu, nicotine giúp cải thiện tâm trạng và sự tập trung, giảm tức giận và căng thẳng, thư giãn cơ bắp và giảm cảm giác thèm ăn. Nhưng tiếp xúc nicotine thường xuyên dẫn đến những thay đổi trong não.

5. Uống nhiều đồ uống có đường

Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ đồ uống có đường dẫn đến trí kém hơn cũng như tổng thể tích não và vùng hải mã nhỏ hơn.

Tiêu thụ đồ uống có đường có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng vọt và phản ứng quá mức với insulin ở nhiều người, điều này có thể gây ra chứng viêm mãn tính trong não.

Tốt nhất nên ăn trái cây nguyên quả, không nên uống chỉ nước ép. Ví dụ: Một quả cam nhỏ cung cấp 2,5 gram chất xơ để cân bằng với 9 gram đường. Nếu bạn chỉ uống nước ép, bạn đã mất lượng chất xơ để cân bằng với lượng đường.

 

6. Ít vận động

Nếu cơ thể không được tập thể dục thường xuyên, bạn sẽ có nhiều khả năng bị sa sút trí tuệ, mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim và cao huyết áp. Tất cả đều có thể liên quan đến bệnh Alzheimer.

Bạn không nhất thiết phải vận động mạnh, chỉ cần đi bộ trong nửa tiếng mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả tốt cho sức khỏe. Tập luyện ảnh hưởng đến não bộ theo nhiều cách khác nhau. Tập luyện giúp tăng nhịp tim, đưa nhiều oxy hơn đến não. Vận động tích cực hỗ trợ giải phóng các hormone, cung cấp một môi trường tuyệt vời cho sự phát triển của các tế bào não.

Tập thể dục cũng thúc đẩy sự dẻo dai của não bằng cách kích thích sự phát triển của các kết nối mới giữa các tế bào ở nhiều vùng vỏ não quan trọng của não. Nghiên cứu từ UCLA - Đại học California tại Los Angeles chứng minh rằng, tập thể dục làm tăng các yếu tố tăng trưởng trong não, giúp não dễ dàng phát triển các kết nối tế bào thần kinh mới.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!

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Từ khóa:   chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng sức khoẻ não

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