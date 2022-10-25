Thì là có thể giúp giảm tích tụ chất béo trong cơ thể bằng cách điều chỉnh insulin vì khi các tế bào hấp thụ quá nhiều glucose, cơ thể sẽ chuyển hóa nó thành chất béo. Lượng insulin thích hợp trong thì là có thể giảm thiểu tích tụ mỡ bụng.

Bạn hãy chọn loại bánh mì sẫm màu, có hạt và ngũ cốc bao quanh. Những chiếc bánh mì trắng nghèo nàn chất xơ và protein hoàn toàn không có lợi cho quá trình giảm cân.

Chế độ ăn giảm mỡ nội tạng không thể thiếu bánh mì nguyên hạt. Chúng chứa nhiều khoáng chất, vitamin cùng chất xơ có lợi cho đường ruột, cung cấp nhiều năng lượng.

Dầu dừa

Dầu dừa thường bị đánh giá là không tốt vì có chất béo bão hòa cao. Tuy nhiên, nghiên cứu đã cho thấy loại chất béo trong dầu dừa là chất béo trung tính chuỗi trung bình (medium-chain triglycerides - MCT), có khả năng làm giảm đáng kể tổng lượng chất béo dự trữ của cơ thể, ngay cả khi bạn đang bị thừa calo.

Bên cạnh đó, loại chất béo này còn giúp bạn tăng cảm giác no, hạn chế ăn nhiều nên làm giảm mỡ hiệu quả hơn. Chưa kể dầu dừa có thể thúc đẩy sự trao đổi chất và giúp đốt cháy mỡ nhanh trông thấy. Nếu sử dụng dầu dừa hợp lý, bạn hoàn toàn giảm được mỡ nội tạng một cách tự nhiên mà không lo tác dụng phụ.

Đậu lupini

Đậu lupini là một loại thực phẩm chứa ít carbohydrate, chất xơ prebiotic cao và nhiều protein không làm tăng lượng đường trong máu. Do đó hỗ trợ giảm tích trữ chất béo và ngăn ngừa tăng cân xung quanh vòng eo. Đậu lupini thường được thêm vào món salad hay súp để bổ sung protein. Đậu lupini giúp giảm lượng mỡ nội tạng rất hiệu quả.

Sữa chua

Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua chính là nguồn bổ sung protein tuyệt vời. Chúng cũng chứa nhiều vitamin, canxi và probiotic – dưỡng chất cần thiết cho hệ vi sinh đường ruột và tăng cường hệ thống miễn dịch. Muốn ăn sữa chua giảm mỡ nội tạng hiệu quả, bạn hãy chọn loại sữa chua ít béo và trộn cùng trái cây để tăng thêm vị ngọt nhé.

Đậu phộng

Theo Nicole Stefanow - chuyên gia dinh dưỡng hiện đang công tác tại New York (Mỹ), đậu phộng là một trong những thực phẩm quen thuộc giúp giảm mỡ nội tạng hiệu quả bậc nhất. Bạn có thể tìm mua bất cứ đâu, giá thành rẻ mà tốt không thua kém gì các loại thuốc đắt tiền.

Trong đậu có chứa chất xơ hòa tan prebiotic, tuy cơ thể không hấp thụ được nhưng lại được chuyển hóa và biến thành các axit béo chuỗi ngắn (SCFs) bởi các lợi khuẩn trong đường ruột, cơ thể càng có nhiều SCFs thì nguy cơ mắc mỡ nội tạng lại càng thấp.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn!